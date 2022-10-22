Готовимся к вызовам Вселенной — финансовый гороскоп на 23 октября

Совсем скоро Вселенная бросит вам вызов — прежде чем принять его, стоит подготовиться.

Если Овны в предыдущие дни вели переговоры о сотрудничестве, то сегодня важно зафиксировать хоть какую-то часть соглашений. Этот день предполагает итоговые партнерские соглашения. А значит, что вам, возможно, придется предъявить хоть какой-то промежуточный результат. В противном случае, если этого не случится, вам в дальнейшем придется менять формат диалога и по сути начинать все заново.

У Тельцов очень важный день для поиска взаимопонимания с коллегами и подчиненными. Старайтесь учитывать индивидуальные особенности характера тех людей, с которыми приходится заниматься общим делом. Берегите здоровье, не допускайте физических перегрузок – это может негативно отразиться на уровне работоспособности. Также не допускайте запредельных нагрузок на имеющиеся в вашем распоряжении технические средства и инструменты.

Близнецы сегодня могут быть готовы к тому, чтобы начать реализовывать на практике свои творческие замыслы. Если раньше вам что-то мешало правильно настроиться, то теперь вы будете готовы действовать решительно. Сосредоточьтесь на том, чтобы убедить некоторых коллег в своей правоте и в перспективности своих идей. Их поддержка очень скоро станет вам необходима.

Ракам рекомендуется произвести инвентаризацию своих дел с тем, чтобы довести до полного завершения те проекты, которые наиболее близки к готовности. Также этот день благоприятен для подведения итогов работы за последний месяц. Этот день может указывать на завершение одного процесса и одновременно начало другого процесса.

Львам в этот день звезды советуют особое внимание обратить на тех людей, с кем приходится взаимодействовать по роду профессиональной деятельности. Сегодня вы сможете увидеть этих людей такими, какие они есть на самом деле. И по результатам этой оценки можно делать выводы о целесообразности дальнейшего сотрудничества. Со своей стороны старайтесь не раздавать обещаний — выполнить их может оказаться сложнее, чем вам кажется.

У Дев хороший день для статистического анализа своего финансового положения. Можно подготавливать и сдавать отчеты, откладывать определенную сумму денег на предстоящие расходы и планировать крупные покупки в будущем. А вот от новых покупок сейчас лучше воздержаться, поскольку велика вероятность возврата купленных сегодня вещей обратно в магазин.

Весы в этот день могут быть настроены на реализацию своих намерений через проявление инициативы. Однако сегодня не лучший день для любых начинаний. Старт проектов в это время может обернуться большими затратами ваших личных ресурсов и крайне невысокой финансовой отдачей. Поэтому, самое лучшее на сегодня — это продолжать выполнять текущие дела.

Скорпионам в этот день рекомендуется заниматься подготовкой к активным действиям, но пока не объявлять о своих намерениях окружающим. Сегодня вы еще недостаточно свободны от ограничивающих обстоятельств, чтобы пускаться в самостоятельное плавание. Поэтому пока выгоднее занимать внешне пассивное положение, выполняя распоряжения начальства.

Сегодня Стрельцам не рекомендуется заниматься составлением бизнес-планов и обсуждать с единомышленниками совместные мероприятия на ближайшую перспективу. Возможно, реальное положение дел побудит вас пересмотреть некоторые свои планы и заниматься совсем другими вопросами. Будьте готовы к неожиданным событиям, требующим срочных действий.

Несмотря на высокую заинтересованность Козерогов в карьерном продвижении и закреплении на занимаемой должности, звезды советуют вам удерживать себя от каких-либо шагов в этом направлении. Не стоит принимать предложение занять более высокую должность, если таковое предложение вам поступит. Сейчас для вас есть риск взвалить на себя обязанности, с которыми вы можете не справиться.

Уровень профессиональных знаний Водолеев сегодня может оказать определяющее влияние на вашу карьеру в ближайшей перспективе. Если вас пригласили на собеседование по поводу трудоустройства, то необходимо подготовиться, повторив свои учебные материалы. В свободное время уделите внимание повышению уровня квалификации.

Рыбам в этот день не рекомендуется брать и давать деньги взаймы. То же самое относится и к тому, чтобы брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Не исключено зависание денежных переводов при отправке их за границу из-за сбоев в работе электронных платежных систем. Рекомендуется усилить меры по поддержанию финансовой безопасности.