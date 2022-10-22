Ждем крупных перемен — гороскоп на 23 октября

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Весов, призывает к диалогу и обмену информацией.

А совместная ингрессия Венеры и Солнца в знак Скорпиона дает для общения новые темы. Под влиянием очередного поворота событий не исключается смена ролей в отношениях или смещение акцентов в их материальной части. Дополнительного внимания могут требовать темы, связанные с налогами, долгами, взаимозачетами, компенсациями, партнерством, наследством. Особый интерес в любой ситуации вызовет ее юридическая база, поэтому не допускайте неразберихи с документами.

Сегодня Овны нуждаются в обратной связи, в компании или в информации о других людях — возможно, потому, что хотят иметь посредника в своих делах или жаждут узнать больше о причинах перемен в чужом настроении. Не обойтись без диалога в браке и любовных отношениях. Дорога окажется веселее в обществе попутчика или проводника. Некоторым Овнам может требоваться консультация юриста или финансиста.

Тельцам сегодня лучше не пропускать новые ноты в поведении и имидже важных для них людей и стараться ладить с ними. Не исключено, что значимое лицо — например, ваш партнер, помощник, клиент, конкурент, друг, начальник или кредитор — начнет ждать к себе особого внимания. Возможно, этим лицом станет женщина. Может появиться тенденция к зависимости от этого человека. Важно думать о своей репутации.

Сегодня у Близнецов есть шанс интересно провести время в хорошей компании или за приятным хобби, в дороге или за любимой игрой. Однако им придется думать не только о творчестве или развлечениях, но и других вещах - например, о работе, самочувствии или нуждах своих подопечных. Особого внимания к себе может начать требовать помощник, коллега, ребенок, питомец. Возможны перемены в личных отношениях.

Сегодня внимание Раков могут целиком поглотить домашние дела или близкие отношения — например, семейные, брачные или романтические. Возможны новшества в личной жизни, в общении с ребенком, в делах, связанных с монетизацией своего творчества, наследством или правом собственности на жилье. Общий смысл перемен окажется положительным, многие Раки получат поблажку, поддержку или импульс вдохновения.

Сегодня Львам желательно найти время для поддержки внешних отношений, даже если они стали чуть менее приятными. Основное внимание звезды советуют уделить частной жизни: она начинает требовать повышенной заботы либо личного присутствия. Может возрасти зависимость от родителей или близкой родни, от жилищных обстоятельств или семейных тайн. Возможно, встанет вопрос о гражданстве или о наследстве.

Сегодня в центре внимания Дев может оказаться их материальное положение. Многим Девам придется следить за финансовыми новостями и поддерживать контакты с людьми, влияющими на их ресурсы. Возможно, появится повод подкорректировать составленный договор или частично пересмотреть свой недавний бюджет. Может прийти извещение из банка, от партнера или кредитора, из налоговой или страховой организации.

Сегодня на первом месте у Весов собственные потребности, однако они тесно связаны с нуждами других людей: партнеров, посредников в делах, целевой аудитории. Даже если обстоятельства меняются, приходится поддерживать диалог, следить за балансом интересов, отчитываться о своих решениях или об изменившемся положении — например, материальном. Может появиться зависимость от коллективных ресурсов.

Скорпионам этот день открывает новые личные возможности, но им не стоит открыто ими бравировать и делать ставку на внешние эффекты. Желательно сохранить приватный режим общения, а также держать в секрете свои текущие дела и посвящать в них только нужных людей. Растущая личная яркость и заметность не всегда будет благом. Не во всех ситуациях стоит пускать в ход свою привлекательность или таланты.

Стрельцам стоит пользоваться возможностями этого дня, если они хотят поддержать свои социальные контакты — например, дружеские или профессиональные. Однако им придется учитывать изменившиеся условия, в которых протекает такое общение. В разговорах может возрасти доля сомнения или недоверия (особенно если для этого имелись предпосылки в прошлом). Не исключено, что теперь придется что-то скрывать.

Сегодня Козерогам желательно поддерживать партнерские и профессиональные связи, не избегать официальных контактов, не пропускать деловые встречи и семейные совещания. Новая ситуация может потребовать уточнений в договоре, принести перемены в карьере, материальных делах, дружбе или в личных симпатиях. В игру может вступить новое или знакомое лицо. Возможно, будет шанс повлиять на ситуацию лично.

Сегодня у Водолеев нет препятствий в общении и получении информации, при этом может смениться вектор интересов. Возможно, что-то изменится в их личной жизни, партнерских отношениях, финансовом или профессиональном статусе, появятся новые цели и задачи. Может возрасти родительская ответственность, любовная или материальная зависимость. Особое значение может получить конкретная персона или образ.

Сегодня звезды советуют Рыбам не бояться обсуждать или исследовать неоднозначные болезненные темы. Новые обстоятельства дают моральную или материальную поддержку, напоминают о правильных ориентирах и помогают поверить в лучшее, даже если сейчас не все идет гладко. События этого дня смягчат тревогу, добавят уверенности в финансовых и любовных делах, в партнерских отношениях и юридических вопросах.