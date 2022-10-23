Повышение не за горами — финансовый гороскоп на 24 октября

Сегодня мы можем повлиять на нару карьеру. Главное — хорошенько поработать.

У Овнов прекрасное время для проведения финансовых операций, в том числе касающихся инвестиций в рискованные проекты. Может вырасти доходность бизнеса, связанного с деловым партнерским сотрудничеством. Хорошее время для возвращения долгов. Старайтесь рассчитывать только на свои силы и воздержитесь от делегирования своих полномочий партнерам или напарникам.

Очень перспективный день для развития деловых партнерских отношений выпадает для Тельцов. Вы можете выйти на взаимовыгодные договоренности, подписав соответствующие соглашения о сотрудничестве. Бизнесмены могут заниматься расширением бизнеса, в том числе за счет привлечения новых деловых партнеров. Растет популярность тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов.

Психологический климат в трудовом коллективе у Близнецов сегодня может стать оптимистическим. Вы можете почувствовать вкус к выполнению текущей работы. Любая работа, за которую вы возьметесь, может приносить вам радость. Поэтому и результаты труда будут превосходными. Уделяйте больше внимания выстраиванию отношений с коллегами и подчиненными.

Раки в этот день могут браться за любые новые для себя дела. Вы сможете быстро сориентироваться и успешно решить стоящие перед вами задачи. Преуспевают те, кто принимает участие в конкурсах, кастингах, а также в любых конкурентных видах деятельности. Хорошо пробовать свои силы в новых профессиях, особенно если они связаны с творчеством.

Хороший день для Львов, работающих в офисе или в магазине. Возможно, вы сможете улучшить условия труда на рабочем месте. Например, в ваше распоряжение могут передать новую, более производительную офисную технику, благодаря которой вы сможете расширить свои возможности. Успешно пойдут ремонтно-строительные и коммунальные работы.

Девам в течение дня могут поступать обнадеживающие новости. Может улучшиться ваше деловое взаимодействие с партнерами, успешно проходят знакомства, поездки, торговые сделки. Вы сможете заручиться поддержкой интересующих вас людей. Преуспевают работники социальных служб, консультанты, водители транспорта. Бизнесменам рекомендуется заниматься совершенствованием логистики своего бизнеса.

Усилия Весов по наращиванию финансовых ресурсов сегодня могут начать приносить зримые плоды. Благодаря удачливости в делах и повышению уровня профессионального мастерства вы сможете повысить уровень доходов. При выполнении частных заказов вам могут часто попадаться выгодные заказы, на выполнение которых не потребуется много времени. Отношения с коллегами и подчиненными складываются вполне доброжелательные.

Скорпионы сегодня могут проявить готовность взять на себя ответственность в любых делах, находящихся в рамках их профессиональной компетенции. Чем инициативнее будет ваше поведение, тем успешнее сложится этот день. Особенно хорошо пойдут дела у индивидуальных предпринимателей и руководящих работников. Помните, что ваше мнение является на данный момент наиболее правильным.

У Стрельцов хорошее время для тихой и незаметной работы, не предусматривающей широкой публичной огласки. В этом случае никто не сможет помешать вашим намерениям. Хорошо проходят дела у тех, кто занимается научными исследованиями в лабораториях. Уединенный труд может оказаться более производительным. Удачно поработают фрилансеры.

Козерогам сегодня, возможно, удастся неожиданно для самих себя быстро и без особых хлопот реализовать некоторые свои планы. Это может стать возможным благодаря счастливому стечению обстоятельств, а также помощи со стороны единомышленников. Хорошее время для планирования и действий, рассчитанных на опережение событий. Начальство может порадовать вас денежной премией.

Исключительно удачный день для карьерного продвижения Водолеев. Возможно, именно сегодня вам поступит предложение занять более высокую должность или взять на себя более ответственный участок работы. Отношения с вышестоящим начальством складываются великолепные. В целом вам могут покровительствовать влиятельные люди от профессии и власти.

Сегодня Рыбы могут преуспевать в любом деле, направленном на повышение уровня профессиональных знаний. Успешно пойдет учеба, а том числе и самостоятельная, начатая по личному решению с использованием учебных материалов, полученных из интернета. Прислушивайтесь к более опытным и знающим коллегам. Удачное время для работы на вахте.