Отсекаем лишнее — любовный гороскоп на 24 октября

Сегодня стоит поговорить с партнером о проблемах в отношении и прийти к компромиссу.

Сегодня у Овнов и их партнеров имеется все необходимое для того, чтобы конструктивно общаться и действовать в интересах укрепления отношений. Однако у многих пар может оставаться соблазн переключиться на негативные эмоции. Чтобы союз оставался прочным и гармоничным, пора забыть про былые обиды.

Тельцам стоит помнить, что сегодня в любовных отношениях играют большую роль мелочи, и от их влияния не так-то просто избавиться. Привычки могут меняться медленнее, чем чувства или цели. В новом романе или при новом повороте событий многие Тельцы будут по инерции следовать прежнему ритму жизни.

В этот день общение Близнецов с любимым человеком остается в знакомых предсказуемых рамках, которые часто установили они сами и от которых не видят причин отказываться. Стандартный сценарий общения или стиль действий может оставаться прежним даже в том случае, если чувства приняли другой оттенок.

Сегодня Ракам не удастся целиком посвятить себя личной жизни и отпустить свои чувства на волю. Их эмоции, симпатии и любовные желания будут подчинены комплексу внешних условностей. Иногда это будет благом — например, когда они забегают в отношениях вперед или увлечены не подходящим им человеком.

В атмосфере этих суток влюбленным Львам удается сохранять олимпийское спокойствие, демонстрировать выдержку, уравновешенность, любезность или иные качества, требуемые моментом. За убедительной маской «у меня все под контролем» могут скрываться весьма сложные эмоции, но об этом никто не догадается.

Сегодня Девам лучше поддерживать в своих отношениях с представителями другого пола нейтральный тон и давать им понять о своих симпатиях исключительно косвенно. Многим Девам придется следовать этому совету вынужденно, так как обстоятельства запретят им свободное проявление их романтических чувств.

Сегодня на первый план в любовных отношениях для Весов могут выйти стабильность, предсказуемость, прозрачность и верность. Став инициаторами серьезного разговора о дальнейших совместных планах и заняв в нем принципиальную позицию, они имеют все шансы встретить понимание со стороны своего партнера.

В этот день Скорпионам сложно выразить переполняющие их любовные чувства. Многим Скорпионам мешают быть откровенными и раскованными обстоятельства, загоняющие их в рамки тех или иных формальностей — но не исключено также, что они продолжают оставаться в знакомых им жестких границах по привычке.

В этот день обстоятельства предлагают влюбленным Стрельцам ясную перспективу, но у них может быть иное представление о будущем. Свои истинные чувства многие Стрельцы будут скрывать, так как для их выражения в сегодняшних сценариях может не оказаться места. Свидание может оказаться формальностью.

Сегодня Козероги склонны мыслить формальными категориями и в личных отношениях предпочитают ясность. Не исключено, что они сознательно отодвинут свои чувства на второй план и будут руководствоваться исключительно разумом. Общепринятые ритуалы для них могут стать важнее спонтанного потока эмоций.

Сегодня Водолеи неплохо владеют своими чувствами и могут не бояться попадания в эмоциональную зависимость от любимого человека. Но это не означает их ветрености или холодности: большинство представителей знака предпочитает верность и стабильность и сделает все возможное для укрепления отношений.

В этот день звезды не советуют Рыбам поддаваться чувствам или предаваться любовным мечтам. Лучший способ сохранить отношения — придать им форму и отсечь лишнее. Это неплохой момент для важного разговора, если есть готовность вести его в нейтральном тоне и смотреть на обсуждаемые вещи объективно.