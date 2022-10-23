Соблюдаем правила и законы — гороскоп на 24 октября

28-29 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны в Весах с Меркурием, Марсом и Сатурном задает шаблон общения и диктует сценарий действий.

Лишние эмоции придется оставить «за скобками». Предстоит соблюдать стандартные процедуры и формальности, сверяться с законами и правилами. День хорош для любых организованных мероприятий, от профессиональных совещаний до целевых командировок и совместных плановых акций. Он подходит для системной аналитики, экспертизы, оформления отчетности, профилактических работ, наведения порядка, прояснения партнерских обязательств, получения юридических и других специальных консультаций.

Этот день может ознаменоваться для Овнов важной беседой, подводящей итоги или утверждающей путь будущего развития. Он хорош для партнерских встреч, посещения учреждений, агентств и организаций, получения профессиональных консультаций. Также он дает необходимую энергию для сотрудничества. Важно направить ее на выполнение своей части договорных обязательств, а не на претензии или сведение счетов.

Сегодня звезды советуют Тельцам не забывать про повседневные рутинные дела и чувство долга, строго следовать графику, инструкции, договору и профессиональным стандартам, соблюдать дисциплину, выполнять партнерские обязательства, требования начальства и рекомендации специалистов. Такая линия поведения поможет им сохранять расположение нужных людей и удерживать на должном уровне свою репутацию.

Сегодня у Близнецов есть готовый шаблон действий, благодаря которому они сохраняют позиции в любой важной для себя сфере и остаются «непотопляемыми». Проверенный сценарий или алгоритм позволит им удерживать нужный темп, уровень профессионализма или продуктивности, даже если у них появились другие заботы, или их внезапно посетило недомогание. День хорош для завершения важного дела или его этапа.

Сегодня многие Раки вынуждены следовать не своим чувствам и творческим порывам, а заданному ходу вещей, формальностям и условностям, порой подавляя свое раздражение и недовольство. Многим Ракам придется считаться с домашним распорядком, социальными ритуалами, партнерскими соглашениями, служебной иерархией или правилами в своей группе. Возможно, предстоит подчиниться привычкам гостей или хозяев.

Сегодня Львам нетрудно сохранять привычный стиль общения со своим окружением. Этот день помогает им оставаться в рамках профессиональных формальностей и социальных ритуалов, создает подходящие условия для плановых командировок, деловых совещаний, консультирования и согласования действий. Многим Львам удастся оставить «за кадром» свои новые настроения, вызванные событиями в их частной жизни.

Внимание Дев сегодня могут прочно удерживать материальные дела, а также связанные с ними планы и отношения. Звезды советуют использовать обстоятельства этих суток не для новых прорывных инициатив, а для закрепления позиций и максимального прояснения имеющихся договоренностей - например, соглашений о системе оплаты труда или услуг. В списке расходов желательно оставить лишь полезные целевые траты.

Весам этот день помогает оставаться организованными и дисциплинированными, трезво оценить свое новое положение и заново структурировать свои потребности. Также это подходящие сутки для завершения важного дела, которым Весы заняты в интересах других людей или в сотрудничестве с ними. День хорош для совещаний, планирования, работы с документами. Можно рассчитывать на законную системную поддержку.

Сегодня звезды советуют Скорпионам следовать устоявшемуся порядку вещей, ничего в нем не меняя принципиально. Желательно придерживаться имеющихся договоренностей, даже если вам отведена в них подчиненная или нелюбимая роль. Также рекомендуется с особой строгостью следовать букве закона. День подходит для приватных совещаний, вынужденных командировок, работы над совместными планами и отчетами.

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам принимать участие в профессиональных и других организованных мероприятиях: не исключено, что вскоре такой возможности не будет, и придется сделать в общении с единомышленниками перерыв. День подходит для плановых партнерских акций и подведения итогов сотрудничества, помогает систематизировать данные, согласовывать проекты и работать над совместными документами.

Козерогам сегодня придется действовать в рамках своих целей и планов, в границах своего партнерского или профессионального долга. Линию поведения им может продиктовать их деловое расписание, система правил и стандартов. День хорош для важного совещания или плановой акции, но лучше такие мероприятия не затягивать: может накопиться душевное напряжение, появиться усталость или раздражительность.

Сегодня Водолеям удается оставаться организованными, держать под контролем свои эмоции и хранить верность своим принципам, а также оберегать свои интересы и избегать неприятных ситуаций. Им не стоит пропускать удачный момент для целевых контактов и командировок, наведения порядка в своих делах и планах, работы с документами, посещения официальных инстанций и демонстрации своего профессионализма.

Сегодня звезды советуют Рыбам полагаться не на эмоции, даже приятные, а на логику, план, стандарт и букву закона. День подходит для проверки составленного договора, для формализации мыслей или для обсуждения комплекса сложных тем. Это удачный момент для получения профессиональной консультации, экспертизы. Также это хорошие сутки для проверки, отладки и плановой профилактики систем безопасности.