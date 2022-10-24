Реагируем молниеносно — гороскоп на 25 октября

1-30 лунные сутки. Сегодня Затмение с участием Венеры затрагивает чувства и материальные ценности, помогает искать пути сохранения красоты и гармонии в неблагоприятных условиях.

Также оно приглашает в прошлое — намекая, что еще не исчерпан его материальный или духовный потенциал, живы былые симпатии и привязанности. Возможны важные события в связи с налогом, кредитом, наследством, общим имуществом. Возможны мистические моменты. Лучше исключить в этот день внешнюю суету, начинания, новые приобретения. Хорошо сглаживать противоречия, разбирать старые вещи, проявлять любовь, компенсировать потери, отдавать долги.

Для Овнов этот день важен, если они находятся в эмоциональной или финансовой связке с другими людьми, зависят от общих средств, чужих чувств или ресурсов, от позиции своей пассии, супруга или делового партнера. В эти сутки привлекают внимание налоги, кредиты, банковские вклады, займы, ссуды, нюансы страхования, темы даров, компенсаций и цены услуг, подарки и выигрыши, долги и увлечения прошлого.

Сегодня для Тельцов может стать важной позиция значимого для них человека. При этом их связь с ним может носить и деловой, и глубоко личный характер. Звезды советуют не отождествляться с ним и предоставить ему возможность принять свое собственное решение, каким бы неожиданным оно ни было. Выступая в чужой роли, в этот день желательно не сливаться с ней слишком сильно: есть риск «потерять себя».

Этот день может оказаться важным для работы или здоровья Близнецов, а также для их отношений с коллегами, помощниками, подопечными и с представителями различных служб. Звезды рекомендуют обратить внимание на события этих суток, даже если вам кажется, что они вас не касаются: вероятно, вскоре они каким-то образом затронут и ваши интересы. Также сегодня не стоит игнорировать признаки недомоганий.

Этот день способен оживить в памяти Раков их прежние романтические чувства или вновь вернуть к жизни близкие им творческие идеи. Старые образы могут предстать перед ними в новом качестве и снова заиграть привлекательными яркими красками. Может появиться надежда на реанимацию значимых для них ценностей или убеждений, на оживление былой любви, на новый этап в отношениях с друзьями или с детьми.

Сегодня центром событий для Львов может стать их дом, семья или владение (особенно купленное в кредит, полученное в наследство или в дар, подлежащее обустройству или продаже). Многие Львы сами будут героями ситуации, выступая в роли хозяев или иных важных персон. Для некоторых Львов будет важнее позиция их родителей или значимых близких. День может положить начало переменам в жизненном укладе.

События этого дня покажут Девам, что в их близком повседневном окружении произошли или вот-вот произойдут приятные перемены. Возможно появление симпатичной персоны, платежеспособного клиента или подходящего партнера. Хорошие стороны этого дня будут связаны с прошлым — например, привлекший ваше внимание человек окажется вашей бывшей любовью, старинным знакомым или готовым рассчитаться должником.

Для Весов этот день может быть отмечен новым финансовым положением и приятными моментами. Возможны подарки, находки в старых запасниках, хорошие приобретения. Не исключена помощь от друзей, выгода за счет доступа к совместным активам, наследства или иных обстоятельств. Подходящее время для того, чтобы заново пересмотреть свой бюджет, имеющиеся резервы, прежние чувства и некоторые личные ценности.

Сегодня Скорпионы могут открыть в своих делах или отношениях новую страницу, но это вряд ли будет смелый старт с нуля. Большинство Скорпионов будет руководствоваться своими старыми привычками, симпатиями и личными ценностями. Также многим из них придется оглядываться на особенности своего текущего затяжного положения — например, быть осторожнее в действиях и думать о том, «что скажут люди».

События этого дня могут направить внимание Стрельцов в сторону прошлого, заставить подумать об уединении или временном отъезде. Непосредственной причиной подобных настроений могут стать их домашние и семейные дела, материальные условия, любовные переживания или внутренние духовные потребности. Роковой ход событий может на время лишить их свободы выбора и поставить в зависимость от обстоятельств.

Сегодня звезды советуют Козерогам следить за своими эмоциями и формирующим их психологическим фоном: он повлияет на их будущий успех больше, чем они думают. Им важно оставаться реалистами, но опасно предаваться пессимизму, особенно в отношении денег, любви и дружбы. Нежелательно сближаться в этот день с людьми, способными испортить настроение, а также бывать в местах, навевающих страх или уныние.

События этого дня не пройдут для Водолеев бесследно. Они способны задать им новые цели или вернуть старые, повлиять на их планы, карьеру, материальное положение и личные связи. Возможна зависимость от чужого расположения или ресурсов, а также от своей симпатии к определенным людям. Стоит подумать прежде, чем принимать приятное предложение: возможен подвох. Нежелательные важные покупки и сделки.

Сегодня Рыбы получат небольшой подарок судьбы в виде материальной помощи или моральной поддержки издалека. Многих Рыб порадует знак внимания от симпатичного или уважаемого человека. Могут напомнить о себе прежние чувства, источники вдохновения или каналы дохода. Обстоятельства намекнут, что все еще не исчерпан благоприятный потенциал прошлого и в ближайшее время можно будет к нему вернуться.