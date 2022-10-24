Доверяем интуиции — любовный гороскоп на 25 октября

Сегодня в любви стоит опираться на внутренний голос.

Сегодня Овнам придется считаться с настроением и вкусами партнера. Может возрасти внимание к интимной грани отношений или к прошлым роковым увлечениям. Свободным Овнам не стоит сожалеть о своем одиночестве: любовь, внезапно вспыхнувшая в этот день, способна принести им больше невзгод, чем счастья.

В эти сутки влюбленные Тельцы склонны чувствовать себя одним целым с объектом своих симпатий — что может и помочь им в развитии романа, и сыграть с ними шутку. Лучшая сторона дня заключена в тесной двусторонней связи, которую не может разорвать время, а худшая — в риске «раствориться» в партнере.

Сегодня влюбленные Близнецы могут столкнуться с новыми ощущениями и принять их за случайность. Звезды советуют им не закрывать глаза на то, что их задело: это признак новой фазы в отношениях. На ход романа начнут сильнее влиять тени прошлого. Возможна симпатия к коллеге, подопечному или помощнику.

Сегодня в личной жизни Раков может произойти приятное и неслучайное событие, намекающее на возрождение их чувств и надежд. Девиз «еще не все потеряно» вдохнет веру в сердца тех Раков, которые разочаровались в своей способности найти счастье. Свидание, состоявшееся в эти сутки, наверняка запомнится.

В этот день любовь означает для Львов больше, чем приятные встречи на нейтральной территории. По-настоящему влюбленные Львы захотят сократить дистанцию, позвать партнера в свой дом или доверить ему личную тайну. В стабильном романе ожидается новый этап. Новое увлечение может иметь роковой оттенок.

Сегодня жизнь открывает Девам в любви новые возможности, которые зачастую так или иначе связаны с их прошлым. Многие Девы встретятся со своей прежней любовью либо получат от нее знак, весть. В сложных отношениях наметится психологически комфортный этап, в котором у Дев появятся определенные шансы.

Сегодня Весам придется признать, что их чувства изменились или положение в любовном союзе стало иным. Не все представители знака примут его с восторгом, у некоторых Весов их новый статус вызовет неоднозначные чувства. Возможно, им придется иначе взглянуть на финансовую или интимную часть отношений.

В этот день Скорпионы зависимы от своих чувств. Возрастает их потребность нравиться, любить и быть любимыми. При этом многие Скорпионы направят свое внимание не на будущее или настоящее, а на прошлое, именно в нем пытаясь найти свое подлинное счастье. Их возросшее очарование дает им неплохой шанс.

Сегодня влюбленные Стрельцы могут начать жить не настоящим, а прошлым, которое затянет их в свои сети не на шутку. В их постоянных отношениях может наметиться временная разлука или полоса неопределенности. Новые романтические увлечения в этот день не сулят им счастья, но могут создать его иллюзию.

В этот день Козероги нуждаются в любви и не могут не думать о ней. Именно любовь станет для многих Козерогов той путеводной звездой, что дает им силы смотреть вперед. Судьба будет к ним добра: они получат подтверждение своей привлекательности, знак взаимной симпатии или надежду на будущее счастье.

Сегодня звезды советуют Водолеям стать осмотрительнее в делах сердечных и не спешить принимать дары судьбы за чистую монету. Как минимум, стоит убедиться в честности чужих намерений. Стоит удвоить осторожность, если объект симпатий вам уже знаком, а также является вашим начальником или спонсором.

В любовной истории Рыб этот день может открыть новую страницу — но не исключено, что он всего лишь вернет им прежние неиспользованные возможности и подскажет, как можно их задействовать. Возможно оживление прежних чувств к далекому объекту симпатий. Можно доверять в делах сердечных своей интуиции.