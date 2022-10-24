Никуда не торопимся — финансовый гороскоп на 25 октября

Сегодня не стоит бежать будущее со всех ног — лучше двигаться медленно.

Овнам в этот день рекомендуется воздерживаться от финансовых заимствований. Бизнесмены могут столкнуться с недостатков оборотных средств и при этом вам могут ограничить кредитную линию новым лимитом. Также нежелательно снимать деньги с банковских карт и депозитных вкладов. Гораздо правильнее сейчас заниматься накоплением финансовых ресурсов, а не их расходованием.

У Тельцов могут наметиться перспективные деловые партнерские связи. В поле вашего зрения может появиться человек с предложением о сотрудничестве. Однако прежде чем соглашаться на сотрудничество, попытайтесь оценить, насколько оно может быть долгосрочным. Это не лучшее время для подписания договора на аренду помещения с целью ведения бизнеса.

У Близнецов удачное время для выполнения текущей работы. Наиболее успешно пойдет та работа, за которую вы будете браться с хорошим настроением и желанием. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег. Старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу – результаты от такой работы могут оказаться плачевными из-за недостаточно высокой квалификации.

Раки в этот день смогут преуспеть в творческих профессиях. Успешно пойдет ваше участие в конкурсах, кастингах, соревнованиях на звание лучшего по профессии. Пробуйте новые подходы ради совершенствования методов в работе и достижения большей эффективности. Вместе с тем сегодня не следует делать крупных покупок. Возрастает риск неэффективного расходования денег.

Львам рекомендуется сосредоточиться на тех делах, которые не требуют много времени для их завершения. Хороших результатов добьются офисные служащие, работающие над отчетной документацией. Успешно пойдут дела, связанные с проведением коммунальных, ремонтных, строительных и отделочных работ. Вместе с тем не торопитесь проявлять инициативу и отдавайте предпочтение текущим делам.

Девы в этот день имеют неплохие шансы для укрепления деловых связей благодаря новым знакомствам. Отдавайте предпочтение контактам с приятными и тактичными людьми средних лет. Личная симпатия к отдельным людям может стать основой для делового сотрудничества в дальнейшем. Держитесь подальше от деловых контактов с людьми старшего и пожилого возраста.

Весы, работающие в финансовом секторе, а также имеющие отношение к торговле красивыми и модными вещами, сегодня смогут увеличить уровень доходов. В частности, продавцы в модных бутиках могут существенно увеличить объем продаж. Однако это не лучший день для тех, кто имеет отношение к сделкам с недвижимостью, строительству и коммунальному хозяйству.

Скорпионам рекомендуется заниматься теми делами, в которых вы сможете принимать самостоятельные решения и не зависеть от мнения вышестоящего начальства. Никто лучше вас самих сейчас не знает, что и как вам следует делать. Воздержитесь от усилий, направленных на карьерное продвижение. Не требуется предпринимать поступков, рассчитанных на внешний эффект —это может повредить интересам дела.

У Стрельцов сложный день с точки зрения сохранения деловой репутации. Возможно, перед вами будет поставлена задача, для успешного решения которой вам может не хватить профессиональных знаний, квалификации. Возрастает риск допустить ошибку и не справиться с возложенными обязанностями. Успешно пойдет работа по выполнению частных заказов.

У Козерогов удачный день для среднесрочного планирования и научных исследований. Уделяя больше времени освоению работы с новыми техническими средствами, вы можете обнаружить, что часть рутинной работы можно выполнить гораздо быстрее и проще. Но для закрепления своих новых наработок вам требуется получить поддержку со стороны единомышленников.

Водолеи, занимающие руководящие должности, смогут добиться большего результата, используя дипломатические методы воздействия, пытаясь убедить партнеров и подчиненных в своей правоте. Вместе с тем не следует торопиться с подписанием документов о сотрудничестве. Также это непростое время для тех, кто сосредоточен на выполнении индивидуальных услуг.

Рыбам звезды советуют сосредоточиться на вопросах повышения уровня профессионального образования. Учащиеся смогут усвоить наиболее сложный учебный материал. Рекомендуется посещать выставки, семинары в соответствии со своими профессиональными предпочтениями. Однако сейчас вы, возможно, еще не готовы сдавать экзаменационные задания по переаттестации.