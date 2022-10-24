Как избежать негативных последствий солнечного затмения 25 октября

Совсем скоро наши жизни изменятся до неузнаваемости.

Полная кодировка частного солнечного затмения во вторник (день Марса) 25 октября в 13:50 (по мск) в 3 градусе знака Скорпион выглядит так – 55 затмение 124 сароса (цикл) серии 6S, берущее своё начало в веках – 6 марта 1049 года.

Интересно, что важные расположения и взаимодействия планет на небе того исторического периода повторились и в современном гороскопе нашего затмения.

Точная оппозиция самых воинственных, энергетически заряженных планет Плутона и Марса в начальной точке 6 марта 1049 года – в наше время между этими планетами трансформировалась в аспект квиконса (150 градусов), аспекта, связанного с повторением пройденного опыта и познанием уроков прошлого. Такой аспект Марса и Плутона (обе планеты управляют затмением в знаке Скорпиона) в наши дни показывает перманентный конфликт противоборствующих сторон, и потребность в поиске выхода из сложной ситуации. Здесь же стоит напомнить, что затмение этой серии и сароса прошло непосредственно в начале военной кампании первой мировой войны в августе 1914 года, когда Марс с Плутоном были в напряжённом аспекте «квадратуры».

В точности повторяется с тех времён и соединение преобразующих само затмение соединение Солнца и Луны с Венерой. И в этом случае солнечное затмение 25 октября выводит на повестку ближайшего периода вопросы имущественных и финансовых долгов на всех уровнях вплоть до государственных. В ближайшее полугодие не исключены крупные преобразования в денежных отношениях, вполне вероятна очередная смена (перенаправление) финансовых потоков, передел сфер влияния, банкротства, исчезновение старых и появление новых, тех или иных условных «рынков».

В целом Солнечное затмение 25 октября, проходящее в паре с Лунным затмением 8 ноября, несёт мощный заряд перемен, связанных с возрождением прошлых партнёрских союзов, новых коллективных программ, весьма вероятно и военных блоков. Марс, попадающий в среднюю точку (мидпойнт) между светилами затмения и Сатурном, как планета главный управитель затмения, является наиболее активной планетой в карте. И главной интригой ближайшего времени станет разворот Марса в обратное движение с 30 октября. Неделя до и после поворота Марса в ретроградное движение будет событийно любопытной и обязательно покажет новые тенденции во многих важных мировых и общественных процессах.

Солнечное затмение с разной степенью видимости будет наблюдаться практически по всему Евразийскому континенту, но наибольшая фаза будет зарегистрирована на российском Урале (в газонефтеносном регионе Ханты-Мансийском автономном округе) и Казахстане

rambler

Традиционная рекомендация на дни ауры затмения с 23 по 26 октября включительно – повременить с новыми важными делами и поездками, исключить хирургические операции, избегать конфликтов и выяснения отношений. Полезно ограничить контакты и снизить активность в деловой сфере.