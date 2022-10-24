Астролог рассказал, почему нашу жизнь будет штормить до середины ноября

Влиять на нас будет сразу несколько планет.

Одновременный переход сразу двух планет во главе с Солнцем в другой знак всегда трактует довольно резкую смену энергий, эмоциональных реакций и деловых подходов. Когда же обе планеты переходят из партнёрских и компромиссных Весов в клокочущий кратер марсианского Скорпиона – разница становится ещё более ощутима. Так будет и теперь – Солнце и Венера объявились в Скорпионе с разницей в два часа около полудня в воскресенье 23 октября.

Теория перехода в основе проста – планеты меняют знак обители дипломатической Венеры на сцену бесцеремонного Марса и высшей планеты Плутон, временно закладывая более активную и взрывную атмосферу.

Ещё один важный посыл – Солнце и Венера переходят в знак, который уже совсем скоро станет ареной осенних затмений (25 октября и 8 ноября), а также обе планеты войдут в расширенный орбис конфликтов с вредными планетами Ураном и Сатурном.

Не секрет что знак Скорпиона одна из самых сложных инстанций зодиака и прохождение планет по этому сектору неба зачастую включает события, связанные с неизбежностями, изменениями привычных форм и кардинальными переворотами. А для Венеры Скорпион и вовсе, так называемое место изгнания, где планете красоты и гармонии трудно проявлять свои лучшие качества, более того Венера в этот период критически ослаблена «сожжением» Солнцем.

Судя по всему, частичное солнечное затмение 25 октября можно симптоматично окрестить и «затмением» Венеры. Планета чувств, традиционно курирующая сферу любви, удовольствий и достатка, окажется явно в незавидном положении на небосводе, что и на земле наверняка скажется через различные ограничения и нехватку ресурсов. Не приходится сомневаться и в том, что этот же период (лунный месяц от новолуния/затмения 25 октября) станет для многих моментом истины в понимании смыслов и стихийных перемен, происходящих в настоящее время как в общественном, так и в личном пространстве.

Учитывая, что Лунное затмение 8 ноября пройдёт непосредственно в знаке Венеры в Тельце, ближайшее время до середины ноября обещает достаточно штормовую погоду в первую очередь на всех уровнях партнёрских отношений. Не менее драматично могут развиваться процессы и в мире денег, особенно связанных с долговыми, кредитными обязательствами и налогами.

По общей оценке периода, переход Солнца с Венерой в водную стихию Скорпиона (Венера до 16, Солнце до 22 ноября) вместе с транзитом в другой водный знак Юпитера (в Рыбы с 28 октября) станет достойной позитивной поддержкой прежде всего для знаков водного тригона – Раков и Рыб. Эта же конфигурация будет более конструктивна для двух знаков стихии Земли – Дев и Козерогов. Наиболее противоречивые ожидания от «месяца Скорпиона» пролегают по оси знаков, где проходят затмения – Телец и Скорпион. Собраться с силами и организовать оборону от возможных неудач рекомендуется представителям знаков Льва и Водолея.