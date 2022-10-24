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Астролог рассказал, почему нашу жизнь будет штормить до середины ноября

24 октября 2022ГороскопыСерж Кораблев

Влиять на нас будет сразу несколько планет.

Астролог рассказал, почему нашу жизнь будет штормить до середины ноября
Фото: Кадр из фильма "На расстоянии любви"
Одновременный переход сразу двух планет во главе с Солнцем в другой знак всегда трактует довольно резкую смену энергий, эмоциональных реакций и деловых подходов. Когда же обе планеты переходят из партнёрских и компромиссных Весов в клокочущий кратер марсианского Скорпиона – разница становится ещё более ощутима. Так будет и теперь – Солнце и Венера объявились в Скорпионе с разницей в два часа около полудня в воскресенье 23 октября.

Теория перехода в основе проста – планеты меняют знак обители дипломатической Венеры на сцену бесцеремонного Марса и высшей планеты Плутон, временно закладывая более активную и взрывную атмосферу.

Ещё один важный посыл – Солнце и Венера переходят в знак, который уже совсем скоро станет ареной осенних затмений (25 октября и 8 ноября), а также обе планеты войдут в расширенный орбис конфликтов с вредными планетами Ураном и Сатурном.

Не секрет что знак Скорпиона одна из самых сложных инстанций зодиака и прохождение планет по этому сектору неба зачастую включает события, связанные с неизбежностями, изменениями привычных форм и кардинальными переворотами. А для Венеры Скорпион и вовсе, так называемое место изгнания, где планете красоты и гармонии трудно проявлять свои лучшие качества, более того Венера в этот период критически ослаблена «сожжением» Солнцем.

Судя по всему, частичное солнечное затмение 25 октября можно симптоматично окрестить и «затмением» Венеры. Планета чувств, традиционно курирующая сферу любви, удовольствий и достатка, окажется явно в незавидном положении на небосводе, что и на земле наверняка скажется через различные ограничения и нехватку ресурсов. Не приходится сомневаться и в том, что этот же период (лунный месяц от новолуния/затмения 25 октября) станет для многих моментом истины в понимании смыслов и стихийных перемен, происходящих в настоящее время как в общественном, так и в личном пространстве.

Учитывая, что Лунное затмение 8 ноября пройдёт непосредственно в знаке Венеры в Тельце, ближайшее время до середины ноября обещает достаточно штормовую погоду в первую очередь на всех уровнях партнёрских отношений. Не менее драматично могут развиваться процессы и в мире денег, особенно связанных с долговыми, кредитными обязательствами и налогами.

По общей оценке периода, переход Солнца с Венерой в водную стихию Скорпиона (Венера до 16, Солнце до 22 ноября) вместе с транзитом в другой водный знак Юпитера (в Рыбы с 28 октября) станет достойной позитивной поддержкой прежде всего для знаков водного тригона – Раков и Рыб. Эта же конфигурация будет более конструктивна для двух знаков стихии Земли – Дев и Козерогов. Наиболее противоречивые ожидания от «месяца Скорпиона» пролегают по оси знаков, где проходят затмения – Телец и Скорпион. Собраться с силами и организовать оборону от возможных неудач рекомендуется представителям знаков Льва и Водолея.

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