«Коридор затмений»: астролог назвала даты рождения людей, которых ждут испытания

Астролог Ксения Шахова назвала даты рождения тех, чья жизнь изменится в период «коридора затмений».

Начнется он 25 октября с солнечного затмения и заканчивающегося 8 ноября лунным.

— Обстановка накаляется, особенно политическая, экономическая, социальная. Затмения действуют больше на государства, имеют влияние геополитическое. Это время максимальных проблем и обострений, — уверяет астролог.

Людям предстоит столкнуться с влиянием планет. Из-за этого они могут начать вести себя крайне неадекватно. Шахова советует взять себя в руки и постараться не предпринимать каких-то неоправданных действий, ведь последствия могут быть ужасными.

Больше всего затмения повлияют на людей, появившихся на свет в период с 7 по 9 ноября, с 5 по 7 мая, с 24 по 26 октября, а также с 15 по 17 июня. Год рождения здесь не имеет никакого значения.

Влияние этого энергетически насыщенного периода обычно начинается уже за неделю–полторы до самого события, передает Пятый канал.