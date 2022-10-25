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«Коридор затмений»: астролог назвала даты рождения людей, которых ждут испытания
25 октября 2022ГороскопыВечерняя Москва
Астролог Ксения Шахова назвала даты рождения тех, чья жизнь изменится в период «коридора затмений».
Фото: b17.ru
Начнется он 25 октября с солнечного затмения и заканчивающегося 8 ноября лунным.
— Обстановка накаляется, особенно политическая, экономическая, социальная. Затмения действуют больше на государства, имеют влияние геополитическое. Это время максимальных проблем и обострений, — уверяет астролог.
Людям предстоит столкнуться с влиянием планет. Из-за этого они могут начать вести себя крайне неадекватно. Шахова советует взять себя в руки и постараться не предпринимать каких-то неоправданных действий, ведь последствия могут быть ужасными.
Больше всего затмения повлияют на людей, появившихся на свет в период с 7 по 9 ноября, с 5 по 7 мая, с 24 по 26 октября, а также с 15 по 17 июня. Год рождения здесь не имеет никакого значения.
Влияние этого энергетически насыщенного периода обычно начинается уже за неделю–полторы до самого события, передает Пятый канал.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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