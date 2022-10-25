Любознательность поможет — финансовый гороскоп на 26 октября

Сегодня стоит смотреть на все с интересном — узнаете много интересного.

Овнам в этот день необходимо следить за соблюдением правил поведения и норм закона. Возможно, вы рискуете навредить своей репутации, если попытаетесь нарушить служебные инструкции, мотивируя свои поступки «интересами дела» или производственной необходимостью. Бизнесмены могут столкнуться с проверками, ревизиями или контрольными закупками со стороны фискальных властей.

Удачный день для Тельцов, работающих в сфере услуг. Клиенты могут остаться довольны вашей работой, и ваши услуги могут пользоваться растущей популярностью. Бизнесмены смогут найти компромисс в споре с деловыми партнерами. Вместе с тем во второй половине дня рекомендуется быть осмотрительнее при финансовых расчетах – возможны убытки, обманы, столкновение с фактами мошенничества.

У Близнецов сегодня могут сложиться доброжелательные отношения с коллегами и подчиненными. Благодаря этому вы сможете гораздо быстрее и эффективнее справиться с плановыми задачами. Однако во второй половине дня не следует проявлять излишнюю доверчивость к деловым партнерам – строже контролируйте исполнение договоренностей, поскольку они могут нарушаться.

Ракам в этот день рекомендуется уходить от рутинной повседневной работы и подумать о том, как усовершенствовать свою работу. У вас может быть много интересных идей, которые пока рано реализовывать и которые нуждаются в соответствующей интеллектуальной проработке. Во второй половине дня воздержитесь от критики в адрес коллег, поскольку это может привести к нарушению рабочего ритма.

У Львов сегодня может сложиться удачное время для деятельности, направленной на то, чтобы улучшить условия труда, сделать их комфортнее и удобнее. Благодаря этому ваш труд может стать более производительным. Также могут преуспеть строители и коммунальщики. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовых спекуляций. Воздержитесь от обмена валюты.

Девам сегодня рекомендуется сосредоточиться на информационном обмене. Успешно проходят ваши контакты, поездки, встречи. Вам могут поступить обнадеживающие сведения, благодаря чему вы сможете действовать более эффективно. Вторая половина дня, возможно, будет связана с нарушениями договоренностей с деловыми партнерами. Не лучшее время для подписания договора на аренду помещения для ведения бизнеса.

У Весов благоприятный день для принятия финансовых решений. Вы сможете правильно спланировать свои расходы и совершить действительно удачные покупки. Уровень доходов может вырасти при сдельной системе оплаты. Вместе с тем на конец рабочего дня лучше не планировать деловых поездок. У торговцев могут быть убытки из-за ошибок при расчетах с клиентами.

Скорпионам в этот день необходимо брать ответственность на себя в любых делах. У вас будет достаточно воли и тактичности, чтобы реализовать свои намерения. Может повыситься ваша самооценка, что придаст вам уверенности. Вместе с тем это достаточно сложное время с точки зрения поддержания финансового баланса. Возрастает вероятность неэффективных расходов.

Стрельцы в этот день могут почувствовать эмоциональную неустойчивость. Возможно, вы будете подвержены внушению и частой смене настроения, что может привести к непоследовательному, ненадежному поведению. Наиболее важные дела лучше запланировать на утро, когда ваша нервная система будет более устойчива. Хорошо пойдут дела, связанные с дополнительной подработкой на выполнении частных заказов.

У Козерогов с утра могут быть приятные сюрпризы от работодателя. Например, вам могут выдать материальное поощрение в виде денежной премии или предоставят вам новую, более эффективную технику. Хорошее время для составления бизнес-плана. В конце дня не следует доверять случайным людям, которые ищут с вами контакта. Старайтесь полагаться на свои силы.

Водолеи сегодня в первой половине дня могут предпринять правильные решения, направленные на укрепление позиций на занимаемой должности. Держитесь ближе к людям, имеющим определенное влияние и наделенным властью. В конце дня воздержитесь от планирования. Работа в составе группы единомышленников может быть связана с разногласиями.

У Рыб хорошее время для пополнения своих профессиональных познаний с целью повышения уровня квалификации. Сейчас вы способны проявить должную любознательность и расширить свой кругозор. Бизнесмены могут преуспеть в расширении географии бизнеса. Вторая половина дня может быть связана с отсутствием взаимопонимания с начальством.