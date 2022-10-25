Опасный момент — любовный гороскоп на 26 октября

Не лучшее время делать роковые предложения и развивать отношения.

Сегодня внешняя активность Овнов в личных отношениях может стремиться к нулевой отметке, зато у них вероятна весьма интенсивная внутренняя жизнь. Этот день усиливает тягу к эротическим фантазиям и любовным воспоминаниям, может создать почву для оживления сексуальных комплексов или навязчивых идей.

Тельцы в этот день мечтают очаровать объект своих симпатий, а порой и психологически отождествиться с ним до утраты собственной индивидуальности. Им стоит помнить, что это возможно лишь до определенного предела, за которым начнется потеря своего лица. Оптимальную дистанцию укажут обстоятельства.

Близнецам стоит учитывать повышенную эмоциональность, к которой располагают эти сутки, а также высокую вероятность тех или иных недружелюбных обстоятельств, из-за которых их романтические планы потерпят крах. Звезды намекают, что в сложившейся ситуации им лучше не попадать в сомнительное положение.

Сегодня Раки склонны целиком уйти в мир своих любовных переживаний. В нем их ждет много приятного, но будут и огорчения. Многим Ракам будет трудно абстрагироваться от негативного опыта, поверить в искреннюю любовь или в свою способность ее удержать. Возможен страх одиночества или разочарования.

Сегодня влюбленные Львы не в лучшем настроении, и это может быть «написано у них на лице». Бодрые и веселые Львы рискуют в любой момент поддаться негативному настрою, могут обижаться на невнимание партнера и даже на его разумные доводы. Возможно, придется держать дистанцию или отменить свидание.

Сегодня звезды советуют влюбленным Девам не торопить события и не ждать от ситуации чудес. Хорошие предзнаменования в личной жизни могут пока оставаться для них всего лишь предчувствиями, которым судьба не спешит дать подтверждение. Романтические планы могут быть отменены или основательно урезаны.

Сегодня звезды советуют Весам отказаться от идеи полноценного романтического свидания по знакомому сценарию: оно может дать эффект, противоположный ожидаемому. Возможно, не хватит чего-то необходимого или не будет соответствующего настроения. В этот день нежелательно дарить и принимать подарки.

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня их возможности в делах сердечных чем-то ограничены, и рассчитывать на исполнение всех желаний им не приходится. Однако это не должно становиться поводом для уныния: ход событий намекает, что вскоре их ждет удача, возврат счастливых дней и душевный подъем.

В этот день настроение влюбленных Стрельцов может оказаться далеким от позитивного, но не думать о том, что их волнует, они не смогут. Может возрасти их психологическая или иная зависимость от старой любовной истории, в которой не поставлена точка или из которой не вынесен важный жизненный урок.

Козерогам сегодня важно быть внимательнее, чтобы не попасть в психологическую ловушку и не пойти на поводу у своих негативных настроений. День способен навеять уныние, усилить разочарование и внушить мрачный взгляд на будущее. Не стоит становиться пессимистом, заранее пророчащим себе неприятности.

Сегодня Водолеи могут испытывать проблемы со свободным выражением эмоций или реализацией романтических планов. Чем больше они хотят от партнера или судьбы, тем меньше получат. Некоторые Водолеи, чувствуя это, заранее поставят границы своим страстям или отменят встречу, чтобы избежать разочарований.

Сегодня Рыбам не стоит форсировать события и пытаться любой ценой выполнить свои любовные намерения в реальности — лучше просто об этом помечтать. Звезды намекают, что нужные для этого условия уже складываются, но сегодня велика вероятность столкнуться с серьезным препятствием на своем пути.