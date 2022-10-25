Сохраняем хладнокровие — гороскоп на 26 октября

1-2 лунные сутки. Сегодня молодая Луна в Скорпионе повышает чувствительность к тонким влияниям, что следует особенно учитывать внушаемым людям.

Это день, когда рекомендуется «думать о хорошем», даже если окружающая обстановка к этому не очень располагает: уныние может подтолкнуть к неоправданному пессимизму и упущенным возможностям в ближайшее время. Внешний ход событий в эти сутки не слишком быстр и благоприятен. Возможны задержки, отказы, ограничения или неприятные сюрпризы с задержкой планов. Тормозить прогресс может фактор прошлого. Желательно отложить начинания и любую напряженную динамичную работу.

В этот день для многих Овнов остается актуальной тема совместных ресурсов или заемных средств, налогов, кредитов или страхования, погашения долгов или вложений в будущее. Вероятны сюрпризы, задержки платежей и лимиты на расходы. Одновременно остается насыщенным эмоциональный фон, в котором не исключается преобладание негативных эмоций или тайных запретных фантазий. Возможна любовная зависимость.

Сегодня Тельцам придется ориентироваться на обстановку и психологическую атмосферу. Для многих представителей знака главным ориентиром будет настроение или поведение конкретного лица, с которым связаны их интересы. Также многим Тельцам будет важно кому-то понравиться, выступить перед кем-то в определенной роли, что будет даваться им с переменным успехом. Важно видеть границы своих возможностей.

Сегодня Близнецы могут почувствовать свою зависимость от обстановки или от других людей. Возможно, они столкнутся с недомоганием, с непониманием окружающих или с оригинальной неприятной задачей, которую им предстоит выполнить в сжатые сроки или под чужим контролем. В этот день лучше не проявлять собственную инициативу, так как ее легко могут притормозить или «погасить» неудачные обстоятельства.

Сегодня звезды советуют Ракам отказаться от излишне активного образа жизни: внешняя суета не даст ожидаемого эффекта и будет отвлекать от важных переживаний. В эти сутки лучше отдыхать, заниматься спокойным творчеством или разбираться со своим интимным внутренним миром. Возможно, пора вернуться к старому художественному хобби. Ракам-родителям стоит найти время для доверительного общения с детьми.

Внимание Львов вплоть до ночи могут удерживать дела домашние или офисные. В этот день не стоит рассчитывать на полный комфорт: ожидаются те или иные ограничения бытового или психологического свойства. Звезды советуют бороться со старыми вредными привычками и негативными психологическими установками: если дать им волю, они способны влиять на ваше настроение в течение нескольких ближайших недель.

Этот день может оказаться для Дев удачным, если они заранее запасутся долей здорового скепсиса и не будут ждать от окружающей их обстановки слишком многого. Ограничения этого дня могут коснуться денег, работы или маршрутов и лучшее, что можно сделать — мудро с ними смириться. В течение дня вероятны лимиты, отказы, объезды, проверки, задержки, те или иные сюрпризы в пути или в текущих делах.

Весам звезды намекают, что сегодня им не помешает быть экономнее во всех смыслах. Не повредит и бережное обращение с материальными средствами, и некоторая скупость на эмоции: душевных ресурсов может оказаться недостаточно для того, чтобы делиться ими с окружающими в прежнем режиме. Стоит быть в курсе дел партнеров: их возможности временно снижаются, и совместные большие планы приостанавливаются.

Сегодня Скорпионам придется заранее смириться со знакомыми ограничениями, которые пока не дают им полностью удовлетворить свои желания или осуществить свои планы. Возможно, придется довольствоваться незаметным статусом или скромными материальными возможностями. В то же время звезды советуют не унывать: уже на подходе события, которые вернут ресурсы или повысят авторитет.

Сегодня Стрельцы могут оказаться в событийной или эмоциональной ловушке, в тисках вынужденных ограничений или в плену загадочных обстоятельств. Это не тот день, когда им стоит бороться с судьбой — наоборот, стоит больше ей доверять: она ведет именно туда, где сейчас сосредоточены их базовые интересы. Возможно, пора вернуться к прошлому, завершить эпопею с домашними делами или навестить родину.

Сегодня звезды не советуют Козерогам увлекаться негативными воспоминаниями: в эти сутки силен эффект психологического самопрограммирования, легко поддаться магии старого неудачного сценария и спроецировать его вперед. Лучше не заниматься планированием, не участвовать в мероприятиях, не включаться в новые коллективные проекты и не возвращаться в прежние. Нежелательны покупки с расчетом на будущее.

Сегодня Водолеи могут столкнуться с роковыми рамками: отказом, проверкой, задержкой в планах, барьером в карьере или в общении с нужными людьми. Некоторые Водолеи ограничат себя сами, руководствуясь своим профессиональным или житейским опытом: отклонят предложение, сузят свои запросы, уйдут с должности. Часть Водолеев столкнется с плодами своих ошибок, особенностей натуры или вредных привычек.

Сегодня звезды советуют Рыбам больше доверять судьбе и своему чутью. В эти сутки велика вероятность ограничений, мешающих свободному исполнению желаний, однако внутренний голос будет подсказывать многим Рыбам, что «ветер переменился» и ситуация меняется к лучшему для них. Инициативу проявлять не стоит — но не помешает подумать, как использовать наступающий момент с выгодой для себя и своих целей.