Прислушиваемся к сердцу – любовный гороскоп на 27 октября

Сегодня стоит опираться не на логику, а на эмоции.

Сегодня шансы на любовный успех возрастут у Овнов ближе к вечеру. Именно в это время стоит активизироваться тем Овнам, которые настроены на легкие романтичные встречи, на игры, поездки или веселый флирт. В начале этого дня возможна инертность, зацикленность на любовных страданиях или фантазиях.

Для влюбленных Тельцов этот день может начаться с явной или скрытой концентрации на личности партнера. Многие Тельцы будут счастливы угодить объекту своих симпатий, незаметно забывая о своих потребностях. Даже если такой режим общения вам приятен, вечером вам не помешает сделать в нем перерыв.

В эти сутки взаимодействие Близнецов с любимым человеком может сопровождаться теми или иными заминками. Помехи возможны как со стороны партнера, у которого могут возникнуть объективные временные проблемы, так и со стороны самих Близнецов, дела и планы которых все чаще буксуют по разным причинам.

Для влюбленных Раков этот день начнется с полного погружения в свои переживания. Будут ли они приятными или нет, во многом зависит от их собственного намерения сконцентрироваться на хорошей или плохой стороне момента. С приближением вечера обстановка изменится, захочется легкости или разнообразия.

Влюбленным Львам звезды подсказывают, что сегодня для них не слишком гармонична первая половина суток. В это время они подвержены унынию и склонны зацикливаться на нем. Возможно недопонимание с партнером или препятствие к встрече. Вторая половина дня обещает больше позитива, игривости и легкости.

Сегодня Девам стоит выбирать время для свидания, исходя из настроения. Начало этого дня удачнее для Дев, ищущих интимности и стабильности. Чем ближе вечер, тем больше возможностей будет появляться у Дев, связывающих любовь с разнообразием, интригой, приключениями «на грани» и чистой романтикой.

Сегодня утром Весы или их партнеры могут оказаться не в духе. Звезды советуют избегать в таком настроении поспешных встреч и дождаться второй половины дня: в это время влюбленных вновь потянет друг к другу, а изменившаяся обстановка будет дополнительно способствовать их сближению или примирению.

В первой половине этого дня Скорпионы могут оказаться полностью погружены в свои любовные переживания. Большинство Скорпионов будет склонно ждать к себе особого внимания со стороны любимого человека и может обижаться, не получая его в полной мере. К вечеру их самолюбие станет менее чувствительным.

Для влюбленных Стрельцов этот день может начаться с пессимистичного настроения, которое они будут переносить с трудом. В таком состоянии им лучше не проявлять новую инициативу, чтобы не оказаться в тупике. Звезды советуют им дождаться второй половины дня, когда их эмоции изменятся в лучшую сторону.

В начале дня Козероги слишком придирчивы к себе и недоверчивы к другим. Они могут не ценить свое любовное счастье или не верить в его возможность в будущем. Звезды советуют отложить романтическое свидание на вечер: при всех его вероятных недостатках он обеспечит более легкий и позитивный настрой.

Водолеям лучше отложить реализацию своих романтических планов на вечер, приняв при этом определенные меры предосторожности – например, не выставляя свои чувства напоказ. Утреннее свидание или общение сегодня будет ошибкой по многим причинам, позволить себе его могут лишь самые благополучные пары.

В течение этого дня скептичный настрой влюбленных Рыб может смениться приливом вдохновения и надежды. Внушаемые и впечатлительные Рыбы рискуют пойти на поводу у обстоятельств, ведущих не в том направлении. Им стоит чаще вспоминать свой прежний опыт, если он есть, и прислушиваться к своему сердцу.