Не отходим от четких планов – гороскоп на 27 октября

Утро будет непростым от слова совсем: неприятности будут образовываться на пустом месте, и вопросов будет больше, чем ответов.

Поэтому не беремся за сложное или что-то новенькое в первой половине дня. Пытаемся не вляпываться в истории.

Очень важно сохранять хорошее настроение – сегодня окружающие попытаются заразить нас пессимизмом. Так что больше времени проводим наедине с самим собой.

Двигаемся вперед осторожно, просчитывая каждый шаг – ошибки будут особенно неприятными. И решить их будет сложнее обычного.

Не отходим от четких планов – это приведет нас успеху быстрее, нежели мы рассчитывали. Так что пишем сценарий на этот день с самого утра.

Читайте личный гороскоп и будьте активнее.

Смотрите на реальность через призму оптимизма – она поможет и в карьере, и в личных отношениях. Кстати, о карьере – работайте много и отчаянно, так вы выделитесь среди коллег и выбьете себе интересное предложение. Не стоит полагаться на помощь звезд. Лучше рассчитывайте только на себя. Незнакомцы будут вдохновлять на нечто новое – не бойтесь взяться за это и рискнуть.

Чужое мнение будет давить на вас. Будьте непоколебимы и гните свою линию. А вот вопросы задавайте реже и не слушайте чужие советы – ничего хорошего они точно не принесут. Работа не будет высасывать из вас все силы – это легкий и расслабленный день. Вечером не засиживайтесь дома: погуляйте или сходите в гости – проведите время интересно и весело.

Сегодня придется отвечать и за свои, и за чужие поступки. А еще – помогать и утешать. Так что в этот день у вас вряд ли будет возможность сконцентрироваться на себе. Карьера зависнет на одном месте, и что бы вы не сделали ради нее, она не сдвинется. Поэтому работайте спокойно, никуда не торопясь. Что-то в этот день может поменять ваш маршрут, но двигайтесь осторожно по новому пути, чтобы не попасть в ловушку звезд.

Хотя у вас и будет дел вагон и маленькая тележка, торопиться никуда не стоит, двигайтесь медленно, продумывая каждый шаг. Карьера будет идти в гору, ведь у вас получается абсолютно все. Будет много негатива, и стоит защищаться от него всеми возможными способами. Лучший из них – отдалиться от окружающих, проводить больше времени наедине с самим собой.

Утром проблемы накинутся на вас со всех сторон. Поэтому начать этот день расслабленно или даже позитивно не получится. Благо, к обеду дел будет меньше, а ваше настроение поползет вверх. Зато это отличное время, чтобы дать старт чему-то новому – получаться у вас будет абсолютно все. Не стоит доверять всем вокруг, особенно идеальным людям – они могут замышлять что-то нехорошее.

Дела будут буксовать, особенно самые сложные, поэтому продуктивностью сегодня и не пахнет. Так что никуда не торопитесь лишний раз, не взваливайте на себя больше ответственности – это не принесет вам пользы. Звезды будут подкидывать подсказки, так что смотрите налево и направо, чтобы ничего не пропустить. Не стоит доверять всем и каждому, особенно идеальным людям – вас могут обмануть.

Утром придется долго раскачиваться – мозг будет отказываться работать. Зато после обеда вы будете бодры и веселы, так что задачи вы будете решать по щелчку пальцев. Вас заметят и даже могут сделать интересное предложение. Не отказывайтесь – получите деньги и опыт. Ждите судьбоносной встречи – вполне возможно, что новый человек станет вашим близким другом или даже любовником.

Ваш иммунитет начинает ползти вниз, поэтому в этот день особенно важно прислушиваться к внутренним ощущениям. Но не надо заниматься самолечением, если чувствуете себя нехорошо – скорее к доктору. Мелкие прихоти могут ударить по кошельку – старайтесь реже его открывать. Но не запрещайте себе все вокруг, иначе ваше хорошее настроение сойдет на нет.

Рано выбираться из рамок – сегодня будут действовать внутренние барьеры. Но они будут вам на руку – защитят от ошибок. Не давайте негативу проникнуть в вашу голову, общайтесь с заряженными позитивом людьми, чтобы настроение поднималось все выше и выше. И если первая половина дня пройдет скучно, то вторая – очень ярко и весело. Встречайтесь с друзьями, ходите в гости и наслаждайтесь этим вечером.

Инициативы сегодня могут запустить череду неприятностей. Поэтому занимайтесь привычными делами и не рекламируйте свои идеи. Если вас заметит босс, то обязательно загрузит новыми делами. Не заражайтесь негативом – общайтесь только с оптимистами, они будут поднимать ваше настроение все выше и выше. Вообще, этот вечер будет ярким и запоминающимся. Так что устраивайте вечеринку или идите в гости к друзьям – отдохните.

Повезет тем, у кого есть планы – вы будете двигаться в правильном направлении. Только вот не стоит в чем-либо стартовать – дела забуксуют в самом начале. После обеда вы разгонитесь так, что вас будет сложно остановить – будете усердно работать, да еще и успеете поболтать со всеми. Не позволяйте негативно настоянным людям заражать вас – сегодня очень важно быть в позитивном настроении.

Пришло время снять розовые очки и посмотреть на суровую реальность. Далеко не все в ней вам понравится, но некоторые вещи все же порадуют. Двигайтесь вперед сегодня осторожно: шаг не в ту сторону, и проблемы уже напали на вас со всех сторон. Зато разговоры будут приносить удовольствие – почти каждый собеседник даст вам хорошую идею, которую можно развить до настоящего проекта