Переписываем сценарий — любовный гороскоп на 28 октября
Сегодня мы можем переписать любовную историю прошлого.
Овен
Сегодня влюбленные Овны способны принять желаемое за действительное. Если им не очень нравится положение вещей, они будут не прочь отправиться в мир фантазий или в страну своего любовного прошлого, чтобы найти там убежище от огорчений текущего момента. Не стоит откладывать разговор с партнером.
Телец
В этот день личные отношения Тельцов не отличаются полной ясностью и в некоторых случаях могут зависнуть в фазе неопределенности. Звезды настоятельно советуют им не нервничать по этому поводу и не пытаться напрямую управлять событиями — лучше найти что-то приятное в сложившемся положении вещей.
Близнецы
Этот день сулит влюбленным Близнецам интересные виражи событий, но не обещает ясности и определенности в отношениях — наоборот, положение дел может все сильнее запутываться в силу разных причин. Звезды советуют прояснить в общении с партнером те детали, которые поддаются формализации и обсуждению.
Рак
В этот день звезды советуют влюбленным Ракам не строить заранее детальных планов, не стремиться вписываться в шаблоны и придерживаться строгих правил лишь в отдельных случаях — например, связанных с принципиальными для них моментами общения или со стандартными нормами общечеловеческого этикета.
Лев
Сегодня Львы могут оказаться во власти прошлых любовных иллюзий или незаконченных сюжетов прошлого. Их общение с объектом симпатий будет удачным, пока они соблюдают баланс между романтическими сентиментальными эмоциями и правилами, по которым их заставляет играть существующая действительность.
Дева
Сегодня влюбленные Девы нередко оказываются в шаге от роковой ошибки, но у них будут подсказки, помогающие им удержаться на грани провала. Многим Девам будет достаточно соблюдать известные правила — например, стандартные законы поведения, принятые в социуме или в общем с их пассией коллективе.
Весы
Сегодня обстоятельства помогают Весам и их партнерам оставаться на связи или на виду друг у друга, но могут мешать искренности, идеальному взаимопониманию и тесному сближению. Не исключено, что в некоторых щекотливых деталях отношений сами Весы или их партнеры начнут лукавить и маневрировать.
Скорпион
Влюбленных Скорпионов этот день делает более романтичными и побуждает действовать, порой прибегая к несколько сомнительным закулисным приемам. Им стоит помнить, что все тайное однажды становится явным, а слишком хитроумные и замысловатые маневры могут не встретить у любимого человека понимания.
Стрелец
В эти сутки поведение Стрельцов с представителями противоположного пола во многом зависит от их настроения. Оно, в свою очередь, часто будет диктоваться форс-мажорами. Им важно выбирать тактику, минимизирующую неясность и недоразумения.
Козерог
В этот день Козероги могут рассчитывать на приятное свидание, если заранее настроятся на небольшие авантюры или заминки и включат чувство юмора. Не стоит планировать масштабные романтические мероприятия — например, совместное далекое путешествие, — а также отправляться на встречу при недомогании.
Водолей
Сегодня влюбленным Водолеям придется лавировать между своими личными планами и теми условиями, которые им предлагают обстоятельства. Успех их романтической инициативы во многом будет определяться верностью собственным принципам, поэтому слишком часто и далеко отступать от них звезды не рекомендуют.
Рыбы
Сегодня влюбленные Рыбы внушаемы, при этом главным источником наваждений для них может оказаться собственное прошлое или неосуществленная мечта. Возможно, они захотят взять в любви реванш или вернуть прошлое, чтобы переписать его сценарий. Им стоит помнить, что сейчас этот путь для них небезопасен.