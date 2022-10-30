Не верим на слово — финансовый гороскоп на 31 октября-6 ноября

На этой неделе нас могут обмануть, поэтому проверяем все услышанные новости.

Овнам на этой неделе звезды не обещают больших доходов. Скорее наоборот, ваши финансовые ресурсы могут стремительно иссякнуть, если вы не приостановите свои расходы. Возможно, вам срочно потребуются деньги. Например, не поступят ожидаемые доходы, а необходимые покупки уже будут запланированы, заказаны. Правильное единственное решение, которое вы могли бы принять сегодня, это перейти на режим жесткой экономии, помните о правиле Копейка рубль бережёт. В противном случае вы рискуете потратить деньги впустую или спровоцировать материальные потребности из-за желания купить ту или иную вещь, а текущие доходы вряд ли будут покрывать расходные статьи вашего бюджета. Бизнесменам, возможно, станет недоступна кредитная линия.

Тельцам на этой неделе следует более внимательно относиться к окружающим людям, с которыми приходится иметь дело по работе. Склонность к импульсивным и плохо контролируемым поступкам может повредить вашей деловой репутации. Частые перемены настроения могут создать у деловых партнеров впечатление о вас как о ненадежном партнере, с которым лучше не иметь дела. Только учитывая интересы других людей, вы сможете успешно реализовывать свои интересы. Без соблюдения этого правила вам предстоит много времени провести в бесплодных спорах, конфликтах. Особенно это относится к тем, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. В целом на этой неделе вероятной причиной проблем могут стать завышенные ожидания. Необходимо более реалистично оценивать свои возможности. Старайтесь демонстрировать заинтересованность исполнить наилучшим образом запросы клиентов и не высказывать им свое личное мнение.

Деловая активность Близнецов на этой неделе может быть связана с ограничениями в свободе действий. Не все дела вам удастся выполнить так, как вы хотели. Причин этому может быть две. Во-первых, у вас может ухудшиться самочувствие, и вы не сможете выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме. Во-вторых, вы можете почувствовать, будто кто-то начал вставлять вам палки в колеса и мешает работе. Не исключено, что это может быть связано с активизацией ваших тайных недоброжелателей, интригами, сплетнями. Все это будет отвлекать ваше внимание от работы. Также вы можете начать сомневаться в целесообразности тех или иных действий. Зерно сомнений может быть заронено в вас из-за каких-то сторонних нелицеприятных мнений о вашей работе.

У Раков на этой неделе могут возникать затруднения при выполнении творческих видов деятельности. Возможно, перед вами будет поставлена совершенно новая задача, с которой вам раньше не приходилось сталкиваться. В связи с этим вам, возможно, придется вносить коррективы в планы своих работ и кое-что откладывать на более поздние сроки. Ваши ожидания относительно выплаты премии работодателем могут не оправдаться. В целом это достаточно нестабильный период, во время которого лучше воздержаться от долгосрочного и среднесрочного планирования. Звезды советуют не отрываться от земли в своих мечтах и планах, и стараться быть хоть немного практичнее. Это непростой период для тех, кто вынужден выполнять свои профессиональные обязанности не в одиночку, а в составе творческого коллектива. Если вы работаете по свободному графику, то не откладывайте на последний момент свою работу - иначе рискуете не успеть сделать все до дедлайна.

Львам на этой неделе не следует ожидать позитивных сдвигов в карьере. Отношения с вышестоящим начальством складываются неровные, с частыми переменами и эмоциональными всплесками. Ваше руководство может вести себя непоследовательно, подчас кардинально меняя задачи своим подчиненным. В этих условиях проблематично вести разговор о своевременном выполнении плановых задач. Не следует полагаться на обещания начальства относительно намерений в будущем повысить заработную плату. При выполнении плановых заданий внешние обстоятельства могут кардинально поменяться, из-за чего некоторые дела так и останутся незавершенными. Если вашим непосредственным начальником является женщина, то от неё будут поступать эмоциональные распоряжения и поручения, которые могут оказаться противоречивыми.

У Дев на этой неделе неблагоприятное время для старта экспресс-курсов обучения и любых иных усилий, направленных на повышение квалификации. Дело в том, что ваш интерес к учебе может не соответствовать вашим ожиданиям и вашим интеллектуальным возможностям. Нет гарантий, что заплатив за учебу и начав обучение, вы вскоре не поймете, что для вас это слишком сложно и не интересно. Если вам предстоит сдавать зачеты или подтверждать свою профессиональную квалификацию перед аттестационной комиссией, то в самый ответственный момент вы можете забыть ответ и завалить экзамен. Неблагоприятно проходят командировки с целью обмена опытом и прохождения стажировки, поэтому многие ваши дела могут срываться. Будьте внимательнее с теми людьми, с которыми приходится контактировать по работе.

У Весов на этой неделе могут произойти непредвиденные происшествия. Возрастает вероятность производственного травматизма. При работе с техникой и оборудованием старайтесь делать все спокойно и основательно, не торопитесь. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Возможны сбои в работе компьютерной техники и программного обеспечения. Денежные переводы и проводки платежей могут зависать. Не рискуйте своими деньгами. В целом на этой неделе наиболее проблемная тема может быть связана с нехваткой финансовых ресурсов. Возможно, настала пора подумать о том, чтобы более рационально расходовать деньги. Ведь, сколько бы много вам ни удалось заработать денег, их все равно будет недостаточно при нерациональных тратах. С осложнениями в делах будут сталкиваться работники банков, страховых агентств.

У Скорпионов на этой неделе могут возникать противоречивые ситуации. Возможно, вам придется заниматься множеством мелких дел и забот в параллельном режиме. И вы физически не в состоянии будете всюду успевать. Сложнее всего придется тем, кто работает с индивидуальным обслуживанием клиентов. У продавцов магазинов может быть наплыв покупателей, причем достаточно капризных и требовательных, удовлетворить запросы которых будет непросто. Старайтесь в любых ситуациях сохранять эмоциональное равновесие и не забывать о том, что клиент всегда прав. Также могут осложниться отношения с людьми, которые являются для вас либо деловыми партнерами, либо клиентами. Во втором случае ситуация может сложиться так, что вы при приеме или выполнении клиентского заказа что-то забудете, упустите из виду. И это может стать поводом для претензий.

На этой неделе Стрельцам может быть непросто поддерживать хорошие отношения с коллегами по трудовому коллективу. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе будет излишне насыщена эмоциями. Одной из причин этого могут стать интриги, выяснение отношений с переходом на личности. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем и оценивать коллег исключительно по их профессиональным, а не личным качествам. На первый план в отношениях с коллегами всплывут личные симпатии и антипатии, и это может мешать выполнению профессиональных обязанностей. Например, могут всплыть неприятные моменты в отношениях, в обсуждение которых вы незаметно для себя можете втянуться. В результате отношения с некоторыми коллегами могут оказаться испорченными, а работа так и останется незавершенной. Также на этой неделе у вас может снизиться уровень работоспособности из-за плохого самочувствия.

Козерогам на этой неделе рекомендуется браться за те дела, в которых вы хорошо разбираетесь и чувствуете себя в них как рыба в воде. Главное, что от вас в этот период требуется – качественно и в срок выполнять свои профессиональные обязанности. Это не лучшее время для изобретателей, рационализаторов. Технические испытания вряд ли пройдут удачно. Также осложняются дела у тех, кто торгует модными вещами, косметикой, парфюмерией, обслуживает клиентов в салонах красоты или занимается устроением рекламных мероприятий. В плане профессионального роста на этой неделе мало что даст вам. Вы будете склонны распылять усилия на несколько новых для себя направлений и не сумеете добиться чего-то реального и весомого. Не следует пытаться усовершенствовать то, что и так хорошо работает.

Стремление типичных Водолеев на этой неделе к карьерному продвижению вряд ли будет обоснованно. Начальство может вести себя излишне критично и может сделать вам замечание. Психологическая атмосфера на рабочем месте может складываться достаточно нервная, и это будет мешать спокойному ровному рабочему ритму. По некоторым плановым делам может наметиться отставание от графика. Во всяком случае, некоторые запланированные к завершению проекты на этой неделе так и не удастся завершить. Кроме того, вам могут мешать сосредоточиться на работе какие-то неурядицы в семейной жизни. В семье могут быть недовольны, что вы слишком много времени уделяете работе и поздно возвращаетесь домой. У офисных служащих могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Например, вас могут временно перевести работать в другой кабинет, или в вашем кабинете параллельно могут проводиться ремонтные работы. Все это так или иначе будет отвлекать и создавать неудобства.

У Рыб на этой неделе может сложиться излишне напряженная и нестабильная ситуация. Основным фактором, порождающим эту нестабильность, может стать ложная информация, которая будет поступать вам в течение всей недели. Воздерживайтесь от принятия важных решений и деловых поездок. В это время могут осложняться дела в торгово-закупочной и посреднической деятельности, срываются транспортные поставки товара, отменяются деловые встречи, усиливается напряженность в деловых контактах. Будьте внимательнее в работе с документами. Множество контактов могут быть интересными в плане человеческого общения, однако на профессиональную деятельность это будет влиять как отвлекающий фактор. Возможно, вы окажетесь эмоционально вовлеченными в какую-то историю, которую вам расскажут друзья или родственники, и думать о работе полноценно не сможете. Будьте осмотрительнее в поездках, не потеряйте документы и деньги.