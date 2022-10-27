Чаще отдыхаем — финансовый гороскоп на 28 октября

Сегодня не стоит перенапрягаться — ставьте дела на паузу время от времени.

При принятии важных решений в этот день звезды советуют Овнам подключать свою интуицию. Это поможет вам принимать единственно верные решения даже в условиях дефицита времени. Успешно пойдут дела у банковских служащих. Могут вырасти доходы от партнерского бизнеса. Также вам могут поступать денежные переводы из разных источников.

Тельцы в этот день смогут договориться о деловом партнерском сотрудничестве. Удачно пойдет переговорный процесс. Можно ставить свою подпись под юридически обязывающими документами. Внешние обстоятельства благоприятствуют заключению взаимовыгодных сделок. Вместе с тем во второй половине дня воздержитесь от ведения деловой переписки по электронной почте.

У Близнецов сегодня удачное время для выполнения текущих обязанностей по работе. Начальство останется довольно тем, насколько качественно и точно вы выполняете свои дела. Отношения с коллегами и подчиненными складываются вполне доброжелательные. Важно совершенствовать навыки обращения с имеющейся в вашем распоряжении техникой. В конце дня воздержитесь от финансовых заимствований.

У Раков в этот день будет развита творческая фантазия. Поэтому наиболее всего преуспеют представители творческих профессий, такие как дизайнеры, художники, актеры и музыканты. Также это хорошее время для участия в конкурсах, кастингах и любых соревнованиях. Можно браться за любые дела, в которых у вас нет большого опыта — вы будете способны быстро ориентироваться в незнакомых ситуациях.

Львам в этот день хорошо заниматься анализом своего бюджета, а также подготовкой статистических и финансовых отчетов. Успешно идут дела у коммунальщиков, строителей, финансистов, страховых агентов и работников налоговых служб. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. В конце дня вам могут предложить выполнить срочную работу.

Девам в этот день, возможно, удастся преуспеть в усилиях, направленных на повышение квалификации. Вы сможете не только усвоить сложный учебный материал, но и благополучно подтвердить уровень своих знаний в ходе экзаменов и зачетов. Бизнесменам рекомендуется изучать новые рынки для закупки товаров на более выгодных условиях. В конце дня ваши личные деловые планы могут неожиданно поменяться.

Финансовое благополучие Весов в этот день может основываться на совершенствовании профессионального мастерства и практичности в обращении с деньгами. Вы сможете сделать выгодные покупки с точки зрения соотношения цены и качества. Кроме того вы сумеете выстроить гармоничные отношения с коллегами и подчиненными. В конце рабочего дня есть риск не успеть завершить в полном объеме ту работу, которую планировали.

Скорпионы в этот день в состоянии реализовать свои наиболее смелые и амбициозные планы. Очень важно заниматься тем делом, в котором вы в состоянии проявить свою инициативу, делая то, что вам самим нравится или в чем вы лично заинтересованы. На вторую половину дня и вечер лучше не планировать деловых встреч. Также вам может поступить ложная информация.

У Стрельцов благоприятный день для оформления всевозможных выплат, которые причитаются вам по закону. Речь идет о выплате субсидий, компенсаций, пенсий, пособий и налоговых вычетов. Ваше обращение к работодателю относительно компенсации расходов на покупку путевки в санаторий не останется без положительной реакции.

Козероги сегодня могут неожиданно для самих себя реализовать свои самые смелые планы и заветные мечты. Это особенно вероятно, если у вас есть много друзей и единомышленников и вы с ними находитесь в постоянном контакте. Также руководство может выдать вам поощрение в виде денежной премии. Наиболее удачное время – утро и середина дня.

Отличный день для Водолеев, занимающих руководящие должности или выполняющих какое-то очень ответственное задание. Возможно, вам удастся лучше всего реализовать те свои намерения, которые направлены на обретение финансового благополучия. В конце дня что-то или кто-то может ограничить вашу активность. Воздержитесь от физических перегрузок – это может привести к ухудшению самочувствия и спаду уровня работоспособности.

Рыбы в этот день могут почувствовать в себе особую тягу к знаниям. Вместе с усилением интеллектуальных способностей это может положительно отразиться на профессиональном обучении. Другое позитивное направление для самореализации связано с обменом опытом с коллегами и служебными командировками. Наиболее полезные контакты могут быть с иностранцами и людьми из других регионов.