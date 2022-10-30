Любовь с первого взгляда – гороскоп на 31 октября-6 ноября

На этой неделе на небе будет сформирован всего 1 значимый планетный аспект.

5-6 ноября оппозиция Венера-Уран. Этот аспект может быть связан с внезапной переменой в чувствах. Более всего этим аспектом могут быть затронуты Тельцы и Скорпионы. Типичное проявление этого аспекта может быть при любовных отношениях, когда чувства одного из возлюбленных внезапно угасают и могут быть вытеснены яркой вспышкой чувств к другому человеку. Причем тот влюбленный, которого затронет этот аспект, может перечеркнуть все хорошее, что было у него в прежних любовных отношениях. Он не в состоянии устоять перед новыми чувствами и целиком отдается новому увлечению. Этот аспект можно сравнить с любовью с первого взгляда, но у этого аспекта есть негативные последствия. Дело в том, что новые яркие чувства не могут удерживаться долго и быстро угасают, а из-за чрезмерной эмоциональности есть риск ссор, из-за чего старые отношения разрушены, а новые не построены. В деловой активности этот аспект может проявляться как авантюризм со спекулятивной составляющей.

У Овнов на этой неделе могут усилиться финансовые проблемы. Нехватка денег на повседневные нужды – это временное явление, которое вполне преодолимо путем упорядочения расходов и усилением экономии. Вы преуспеете в рациональном ведении хозяйства и повседневной работе. Возможно, основная сложность текущего момента связана с желанием получить материальные блага сегодня, сейчас, немедленно, независимо от того, есть ли для этого достаточно наличных средств. Нежелание подождать и подкопить приводит к жизни не по средствам, жизни взаймы, в долг. В связи с этим вы можете почувствовать нарушение энергетического баланса в своем организме, усилением чувства слабости, усталости – ведь нарушение финансового баланса напрямую связано с энергетикой организма. Неделя неблагоприятна для планирования. Дело в том, что в эти дни вы можете столкнуться с неожиданными изменениями обстоятельств, в результате которых придется понести убытки. Нежелательно принимать участие в спортивных соревнованиях, поскольку есть вероятность получения травм.

У Тельцов, состоящих в браке, на этой неделе могут усилиться противоречия в отношениях с партнером. Одной из наиболее вероятных причин для разногласий являются споры по финансовым вопросам и тому, куда и на какие нужды расходовать деньги из семейного бюджета. Если у вас есть дети, то именно на них захочется сейчас тратить деньги, и партнеры по браку сейчас будут в первую очередь ориентированы на удовлетворение первостепенных нужд ребенка, а потом уже думать о себе. Также это хорошее время для посещения театра, цирка или концерта. Звезды советуют вам проявить ответственность перед своими партнерскими отношениями и делать все, что требуется. Старайтесь на эти дни не планировать серьезных совместных дел в партнером, поскольку вам будет трудно договориться и действовать заодно.

У типичных Близнецов на этой неделе может ухудшиться общее самочувствие. Это может быть связано с ослаблением иммунитета. В эти дни ваш организм может переживать энергетический спад, поэтому старайтесь равномерно распределять физические и умственные нагрузки. Важно поддерживать себя в форме, уделять время профилактике болезней. Возрастает вероятность простудных и инфекционных заболеваний. Необходимо усилить профилактические меры и равномерно распределять силы. Например, перенапряжение на работе может привести к ухудшению самочувствия и спаду уровня работоспособности. Все, что вам сейчас требуется – это спокойный и расслабленный образ жизни в семейном кругу родных и близких. Именно дома вы будете чувствовать себя наиболее комфортно. И тут ваше самочувствие будет намного лучше, чем где-либо еще. Поэтому вы, вероятно, будете крайне неохотно покидать дом в случае необходимости.

У Раков на этой неделе может необычайно усилиться интеллектуальная активность. Возможно, вам захочется восполнить пробелы новостной информации, поэтому столь интенсивными и разноплановыми могут оказаться ваши контакты с окружающими людьми. Возможно, вы много времени будете проводить в телефонных разговорах, поездках, контактах, встречах. Студенты почувствуют особый вкус к учебе. Одинокие Раки, возможно, познакомятся во время поездки с представителем противоположного пола, с которым могут начаться романтические отношения. При этом вы можете жить в разных городах, и придется ездить на свидания. Выходные дни лучше провести в домашней семейной обстановке – там вы будете чувствовать себя комфортнее. Вторая половина недели может быть связана с нестабильностью в любви и в интимных отношениях с любимым человеком. Ваши желания и возможности могут не совпадать с желаниями и возможностями любимого человека.

У Львов на этой неделе может увеличиться нагрузка на работе. Одновременно с этим в семье тоже появятся неотложные дела, на решение которых тоже потребуется время. В результате вы можете разрываться между домом и работой, и вся неделя пройдет в этой интенсивной деятельности. Наиболее проблемной станет ваша профессиональная деятельность, поскольку начальство может выражать вам недовольство, предъявлять часто необоснованные требования. Домашние же заботы и хлопоты будут вам в радость, поэтому, для усиления позитивного начала рекомендуется ставить в первый приоритет домашние дела. Безусловным положительным результатом вашей работы станет рост доходов, улучшение материального положения. Деньги – это единственная компенсация того, что вам приходится терпеть и делать на работе. Если вы живете вместе с родителями в одном доме, то вам пока лучше воздержаться от личных инициатив и занять нейтральную позицию по внутрисемейным вопросам. Крайне нежелательно принимать гостей в своем доме в эти дни.

Девам на этой неделе рекомендуется брать на себя ответственность за происходящее и проявлять инициативу в реализации своих намерений. Именно теперь от вас самих, а не от кого-либо еще, зависит исход дел. Наиболее важной темой недели может стать общение с окружающими, контакты и обучение. Усилится ваша способность высказывать трезвые суждения и оценки, и принимать правильные решения. Хорошо проводить анализ полезности тех или иных людей для вас. Возможно, вы осознаете, что контакты с некоторыми людьми только являются не только бесполезными, но и вредными для вас. Такие контакты могут отнимать время, силы, ресурсы, нервируя вас. От подобных контактов вы сможете раз и навсегда отказаться, разорвав отношения с этими людьми. Также не забывайте о профилактике болезней. В эти дни возрастает вероятность воспалительных заболеваний дыхательных путей.

Весам на этой неделе, возможно, придется много времени и сил расходовать на решение материальных проблем. Ваши желания купить ту или иную вещь могут войти в противоречия с вашими возможностями. Кроме того, вы можете почувствовать недостаток энергии, связанный с физической слабостью и быстрой утомляемостью. Чтобы восстановить энергетический баланс, звезды советуют не перенапрягаться и равномернее расходовать силы. Также это хорошее время для изучения и развития духовных практик, направленных на регуляцию и самоконтроль внутренних функций организма. Те, кто занимается йогой, цигуном, аутогенными тренировками, смогут восстановить внутреннее равновесие. Старайтесь чаще уединяться и проводить время в спокойном созерцательном состоянии. В выходные дни хорошо заниматься спортом, творчеством, уделять время хобби. Вторая половина недели неблагоприятна для принятия финансовых решений. В эти дни вы будете склонны к поспешным и опрометчивым тратам денег, совершая те покупки, о которых вскоре сами пожалеете.

Скорпионы на этой неделе могут быть ориентированы на самостоятельные инициативы. Возможно, придется столкнуться с разногласиями в отношениях с партнером по браку или по бизнесу. Ваши предложения и инициативы могут не найти поддержки и понимания со стороны партнера по браку. И наоборот, то, что предлагает партнер, вряд ли понравится вам. Подобное отсутствие взаимопонимания может послужить причиной возникновения конфликтных ситуаций. Важную положительную роль в примирении сторон может сыграть человек, который является другом семьи и который поддерживает равные доброжелательные отношения с супругами. Такой посредник и может стать своеобразным миротворцем, мнение которого будет восприниматься как весьма авторитетное. Если вы не состоите в браке, то дружеские отношения могут стать для вас источником положительных эмоций. Любители подолгу просиживать в интернете смогут обрести виртуальных друзей при общении в социальных сетях или на форумах.

Стрельцам на этой неделе очень важно четко осознавать свои ближайшие задачи и настроиться на методичное движение к достижению поставленной цели. Это позволит вам мобилизовать свои физические и интеллектуальные ресурсы и добиться серьезных результатов. Однако не все будет протекать легко. Вы можете почувствовать, что внешние обстоятельства ограничивают вашу активность. Как будто кто-то или что-то препятствует вам, тормозит, вставляя палки в колеса вашим начинаниям. Впрочем, это могут быть и ваши внутренние психологические комплексы и зажимы, которые мешают вам действовать смело и ответственно. При отсутствии целеустремленности и мотивации к активным действиям вы можете почувствовать ухудшение самочувствия, вплоть до нежелания покидать постель. Вторая половина недели, напротив, крайне неблагоприятна для контактов с окружающими. Особенно это касается откровенных разговоров со случайными знакомыми. В этом случае ваши слова могут использовать против вас.

У Козерогов эта неделя пройдет по нестандартному сценарию, поскольку могут происходить разные неожиданные события, которые никак не укладываются в ваши планы. Прежде всего, это может касаться взаимоотношений с любимым человеком и кем-то из друзей и подруг. С каждым из них по отдельности у вас могут складываться вполне хорошие отношения. Однако не следует смешивать дружеские и любовные отношения. Например, вечер с любимым человеком в дружеской компании может привести к спонтанному конфликту между любимым человеком и кем-то из ваших друзей. И вам придется находить компромисс, возможно, делая при этом нелегкий выбор. В выходные дни хорошо заниматься покупками и общаться с родителями. Вторая половина недели может внести фактор нестабильности в ваши отношения с друзьями. Особенно нежелательно брать и давать деньги взаймы у друзей – вернуть обратно эти деньги будет проблематично.

Водолеи на этой неделе могут почувствовать, что дел на работе и дома становится все больше и больше. Чтобы справиться с ситуацией, вам потребуется радикально поменять свой режим дня и ускорить темп. Тщательно распланируйте свои дела, расставив их в порядке очередности с точки зрения приоритетности. И методично концентрируйтесь на каждом из дел, переходя от одного к другому. Если же вы пустите все на самотек, то вас ждет усиление стресса и на работе и дома. Выходные дни лучше всего использовать для саморазвития. Вторая половина недели отмечена днями, когда ваши инициативы могут оказаться наказуемыми. В первую очередь это относится к взаимоотношениям с начальством. Внешние обстоятельства в эти дни будут неблагоприятными. Чтобы чего-то добиться, вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно.

У Рыб на этой неделе могут заметно улучшиться отношения в партнерстве. Это относится к супружеству и деловому партнерству в равной степени. Отношения с партнером по браку сейчас лучше всего строить на разумной, рациональной основе. Прежде всего, необходимо проговаривать любые проблемные вопросы с тем, чтобы прийти к компромиссу. Это хорошее время для трезвого подхода к учету интересов каждого из партнеров и выработки согласованных решений. Вместе с тем нельзя не отметить, что в супружеских отношениях может не хватать тепла и любви, и все будет строиться исключительно на расчете. Также следует отметить, что наиболее сложной темой могут стать взаимоотношения с родственниками, как с вашей стороны, так и со стороны партнера по браку. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в отношениях с представителями закона. Будьте предельно осмотрительны при вождении автомобиля. Нарушение правил дорожного движения может стать причиной штрафных санкций.