Тонкая мистическая связь — любовный гороскоп на 31 октября-6 ноября

На этой неделе отношения выйдут на новый уровень.

На этой неделе Овнам придется принять тот факт, что их возможности временно ограничены, и в отношениях им сейчас прощается далеко не все. Прежде всего, им желательно помнить об этом в понедельник и в выходные: именно в эти дни их недостатки и вредные привычки могут оказаться заметнее достоинств.

Тельцы на протяжении всей недели будут находиться под флюидами обаяния своего партнера. Его мнение и вкус будут значить для них больше, чем их собственные. Хорошее время для гармонизации отношений и их восстановления. Планируя свидания, лучше пропустить интервал с вечера понедельника по утро среды.

На этой неделе звезды советуют влюбленным Близнецам не ждать от себя и от объекта своих симпатий слишком многого. Желательно избегать в любви знакомых иллюзий и исходить в планировании романтических встреч из своего собственного комфорта. Поддаваться ложным мечтам особенно опасно в середине недели.

Обстоятельства этой недели подпитывают любовные надежды Раков и намекают, что даже в случае сложных драматичных отношений еще не все потеряно. Наиболее благоприятные условия для свиданий сложатся в четверг и пятницу, при этом предпочтительнее приватный формат. Романтический уик-энд менее желателен.

От влюбленных Львов эта неделя требует повышенной эмоциональной самоотдачи, что может быть для них не всегда удобным. Не исключено, что идеального времени или места для свидания так и не найдется: везде и всюду будет мешать то одно, то другое. Могут усилиться воспоминания или эротические фантазии.

Влюбленным Девам это неделя задает определенные ограничения, но не мешает предаваться взаимным чувствам. Наиболее благоприятный эмоциональный фон для свиданий сложится в четверг и пятницу - но стоит помнить, что в эти дни может требоваться удвоенное внимание к нуждам партнера и подстройка под них.

На этой неделе звезды приглашают Весов испытать в любви незабываемые минуты, но для этого может потребоваться настройка на определенный эмоциональный режим. На первый план в отношениях между влюбленными может выйти эротика, у сдержанных Весов появляется шанс преодолеть связанные с ней барьеры.

Влюбленным Скорпионам эта неделя позволяет наслаждаться взаимностью чувств. Многим Скорпионам удастся вернуться в те благословенные времена, когда они испытывали вместе с любимым человеком незабываемые эмоции. Но им придется помнить про некоторые рамки, особенно с вечера понедельника по утро среды.

На этой неделе Стрельцы могут испытывать смущение, чтобы выразить свои чувства открыто. Взаимное влечение может подпитываться ностальгией или общими воспоминаниями. Вероятны активные эротические фантазии.

На этой неделе не все любовные желания Козерогов исполняются беспрепятственно, но они готовы получать удовольствие от того, что им доступно. Многим Козерогам будет важнее не количество или длительность встреч, а сам факт того, что их любят, или что они сами способны испытывать к кому-то теплые чувства.

На этой неделе Водолеев ждут в любви те или иные трудности. В зависимости от ситуации и темперамента это могут быть внешние препятствия или собственные внутренние комплексы. Также на этой неделе велик риск столкнуться с попыткой контроля со стороны партнера или нечестной игрой с его (ее) стороны.

На этой неделе Рыбы легко поддаются чарам любви и эротическим фантазиям. С любимым человеком многие Рыбы будут ощущать тонкую связь наподобие мистической. Они будут не прочь возобновить прежний роман в реальности или в своем воображении. Наиболее ярко эти особенности проявятся в четверг и пятницу.