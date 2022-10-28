Пора снять розовые очки — любовный гороскоп на 29 октября

Сегодня нужно посмотреть на отношения трезвым взглядом.

Сегодня Овны могут не раз столкнуться с препятствием, заставляющим их менять или откладывать свои романтические планы. Может на время прерваться связь — особенно если партнер далеко и обстоятельства мешают встретиться лично. Вечером многим Овнам придется пересмотреть и заново согласовать планы.

Сегодня многие Тельцы зависимы от настроения и мнения своего партнера — а тот, как назло, не стремится как можно быстрее оповестить их о своих планах и подстроиться под их вкусы. Не исключено, что в эти сутки поговорить не получится, придется ждать позднего вечера или надеяться на завтрашний день.

Сегодня Близнецы могут столкнуться с загадочным поведением своего партнера, которое может выражаться в молчании, исчезновении из виду или упорной попытке вернуть время вспять. Испробовав все доступные им варианты гибкого поведения, многие Близнецы вечером попробуют перейти к более жесткой тактике.

Сегодня влюбленным Ракам не удастся поставить на первое место свои собственные вкусы и рулить ситуацией по своему усмотрению. Утром и днем большинству представителей этого знака придется поневоле считаться со сложившимися обстоятельствами, а вечером исходить из настроения любимого человека.

Сегодня звезды советуют Львам не затягивать активную личную жизнь до вечера. В конце дня атмосфера вокруг станет менее романтичной либо начнут формироваться другие обстоятельства, «превращающие карету в тыкву» — например, напомнят о себе домашние дела, служебные планы или ухудшится самочувствие.

Сегодня обстоятельства не слишком помогают прогрессу в личной жизни Дев, а изменить ситуацию не всегда в их власти. Возможно, они временно утратят контакт с любимым человеком или не смогут вовремя добраться до места встречи. Несмотря на непростую обстановку, вечером их шансы в любви возрастут.

В этот день партнеры Весов словно специально сеют в их уме сомнения своим поведением. Однако непонятные ситуации не всегда будут вызваны реальным поводом для недоверия: чаще ровному общению влюбленных будут мешать обстоятельства. Свидание в эти сутки не рекомендуется, особенно в вечернее время.

В этот день у Скорпионов велико искушение действовать — например, написать письмо, отправить фото или выразить объекту симпатий внимание. И с этими, и с любыми другими инициативами в личной жизни им не стоит торопиться. Неотложные шаги лучше перенести на поздний вечер, а необязательные — на завтра.

Этот день Стрельцы могут провести в тайных догадках и в ожидании свежих вестей от любимого человека. Он может стать важным для тех Стрельцов, которые по какой-то причине предпочитают сейчас скрывать свои романтические симпатии и личные контакты. Для любовной инициативы эти сутки выбирать не стоит.

Влюбленным Козерогам звезды подсказывают, что сегодня судьба станет к ним намного благосклоннее вечером. Если они планируют романтическое свидание, им стоит назначить его именно на вечернее время, не поддаваясь искушению ускорить встречу. Однако от этой встречи им не стоит ожидать слишком многого.

Пока не настал вечер, Водолеям будет интереснее внешняя динамичная сторона их личных отношений. Их ждет полоса романтики, интриг и легких авантюр. А вот в вечернее время многим Водолеям придется явственнее ощутить на себе психологическую, чувственную и, возможно, финансовую сторону своего романа.

Пока не настал вечер, влюбленных Рыб может подвести идеализм, непоследовательность или склонность следовать своим минутным порывам. Их может нервировать временное молчание партнера или неизвестность его дальнейших намерений. В конце дня ситуация начнет проясняться и меняться в лучшую сторону.