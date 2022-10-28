Звезды зарядят авантюризмом — гороскоп на 29 октября

4-5 лунные сутки. Пока не настал вечер, Луна в Стрельце будет поддерживать идеалистичный авантюрный настрой, часто подталкивая к продолжению сомнительных и тупиковых занятий.

Корни недоразумений часто будут крыться в недавнем прошлом, его ошибках и незавершенных сюжетах. Вкупе с фазой Меркурия такое положение дел помешает успешному обучению, информационным поискам, целевым контактам и поездкам, литературной и научной работе, международному сотрудничеству, в этих сферах желателен перерыв. Вечером Луна в Козероге заставит мыслить практичнее, разумнее распоряжаться имеющимися ресурсами вместо погони за фантомами.

Пока не настал вечер, многие Овны останутся склонными к приключениям или романтике идеалистами, а их дела будут развиваться с переменным успехом. Не исключено, что им придется столкнуться с путаницей или тупиком в дороге, явной или скрытой вынужденной заминкой в своих занятиях. В конце дня настрой станет более прагматичным, в это время не помешает прикинуть варианты планов на завтрашний день.

На этот день Тельцам не стоит строить обширные и слишком детальные планы. Вплоть до вечера не исключена зависимость от обстоятельств, вынуждающая лавировать в них и подстраиваться. Вероятна заминка в нужных контактах или в оформлении документов. Могут запаздывать вести от нужных людей. Несмотря на суету и усилия, будет оставаться туманной картина будущего. Положение начнет меняться вечером.

Начало дня не добавит Близнецам уверенности. Их может интриговать и раздражать чужая тактика. Возможна временная пауза и в собственных делах. Для некоторых Близнецов будет некомфортной общая атмосфера вокруг — особенно если они в гостях или за рубежом. Накопившаяся нервозность или неуверенность вечером приведет к смене настроения и линии поведения, захочется больше безопасности или конкретики.

Пока не настал вечер, звезды советуют Ракам заниматься текущей рутиной и помнить, что в ней невозможно (в данный момент) добиться полной определенности. Там, где работа не регулируется твердой системой правил, вероятны моменты забывчивости, небрежности или путаницы. Не стоит всецело полагаться на помощников, инструменты или на качество услуг. В конце дня придется ориентироваться на чужие нужды.

До наступления вечера Львы остаются романтиками, мечтателями, путешественниками и «вольными художниками» — настолько, насколько им это позволяют сложившиеся в их частной жизни обстоятельства. В это время они могут закрывать глаза на то, что вызывает у них беспокойство — например, на задержку новостей, нюансы здоровья, ситуацию в доме или офисе. Но в конце дня им все же придется об этом подумать.

Девам сегодня стоит быть осмотрительнее, чтобы не увлечься и не допустить критичный промах. Звезды советуют им быть особенно аккуратными в делах, связанных с жильем, личной и гостевой территорией, гаражом и машиной, в развитии бизнеса за рубежом и в работе с людьми издалека. Вечером одни ловушки могут смениться другими, но возрастет удачливость. Не стоит пускаться в путь и заводить новые связи.

Сегодня Весы могут столкнуться с информационным вакуумом, нехваткой идей или паузой в общении. Возможны небольшие приостановки в целой серии дел, включая финансовые. Не исключено, что вплоть до вечера придется ждать новостей или денежных поступлений. Вечером на первый план для многих Весов выйдут нюансы, связанные с бытом, жильем или семьей. Стоит повременить с покупками и отправкой в новый путь.

Сегодня звезды советуют Скорпионам повременить с высказыванием своих личных идей, выражением симпатии и попыткой налаживания диалога. Также в эти сутки есть смысл отложить платежи и покупки, целевые поездки, литературную работу и обработку документации. С новыми начинаниями лучше подождать, а в текущих делах сохранять гибкость и бдительность. Вечером ситуация начнет становиться благоприятнее.

Стрельцы вплоть до вечера могут оставаться в зоне риска из-за непоследовательности своих действий или склонности к сомнительным маневрам. Звезды советуют им бороться с подобными искушениями и свести к минимуму свое взаимодействие с другими людьми, будь то сотрудничество или соперничество. Не стоит спешить с финансовым или иным ответственным решением, пока не придет информация по частным каналам.

Сегодня самым приятным моментом для Козерогов обещает оказаться вечер. В это время у них появится больше влияния на события, могут наметиться небольшие подарки судьбы. Утром и днем звезды советуют им быть как можно аккуратнее в своих текущих делах: это поможет им избежать лишних ошибок, а также не распылить заранее свою энергию, идеи и ресурсы в преддверии нового вечернего поворота событий.

Сегодня Водолеям не стоит затягивать любые свои работы и приключения до вечера: в это время обстоятельства могут измениться, заставить уединиться или обратить внимание на другие вещи. Возможно, придется подумать о финансах, здоровье, карьере или чувствах. В утренние и дневные часы можно рассчитывать на определенные подвижки — но помня, что не все будет поддаваться контролю, анализу и расчету.

Сегодня звезды советуют Рыбам сохранять бдительность и быть в любых делах аккуратнее вплоть до вечера. Утратив ясность взгляда или став небрежнее, они могут навредить себе, своему дому или проекту. В это время лучше избегать излишней раздражительности, суеты и импульсивности. Вечер поможет стать спокойнее и намекнет на что-то приятное.