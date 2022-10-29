Мечтаем вместе — любовный гороскоп на 30 октября

Сегодня нужно фантазировать и строить планы на совместное будущее.

Сегодня Овнам придется сочетать в общении с пассией практичность, ответственность и деликатность, порой с перекосом интересов не в свою сторону: совместные планы часто будут важнее личных. В этот день не стоит активно посвящать партнера в свои текущие проблемы и открыто давать волю своим чувствам.

Тельцам не стоит пропускать возможность поддержать знакомство и взаимную симпатию. Лучше не отказываться от приглашения к разговору. В то же время не стоит забывать, что ситуации дня не располагают к полной откровенности, у самой открытой и честной беседы может иметься привкус загадки или интриги.

Сегодня Близнецы могут столкнуться с неприятными моментами своей любовной истории. Зависимость от обстоятельств может повлиять на манеру их поведения и стиль выражения чувств, сделав их более осторожными, эмоциональными и скрытными. Многим Близнецам захочется быть более уверенными в своем партнере.

Этот день формирует предпосылки для чувственного, интеллектуального и духовного единства Раков с их партнерами — чаще всего основанного на общем прошлом и связанных с ним эмоциях. Важно обеспечить обратную связь: поддержать разговор, рассмотреть предложение, принять комплимент, пойти на свидание.

Обстоятельства этого дня вынуждают влюбленных Львов все чаще обращать внимание на тайные или негативные стороны сложившейся в их личной жизни ситуации. Может наметиться разговор на сложную тему. Взаимные чувства в эти сутки подкрепляются и подтверждаются взаимной мелкой заботой в делах или в быту.

Сегодня звезды советуют Девам быть на связи или внимательнее отслеживать новости в среде общих с партнером знакомых. Новый поворот событий способен вызвать к жизни старые каналы общения, оживить прежние темы для разговоров или создать приятные поводы для возобновления тайных романтических встреч.

В этот день Весы повышенно чувствительны к сексуальным нюансам отношений и к тому, что может сделать их приятнее. Также они могут придавать особое значение бытовым или финансовым деталям, влияющим на их роман с конкретным человеком или на отношения с представителями противоположного пола в целом.

Сегодня судьба помогает Скорпионам в их попытках связаться с любимым человеком или подсказывает, как напомнить ему о себе. Им не стоит пропускать этот день, если они хотят восстановить взаимопонимание и вернуться к волнующей их деликатной теме, завязать или продолжить важный для них разговор.

Влюбленным Стрельцам этот день даст материал для раздумий. Он может подтолкнуть их одновременно и к потребности поговорить, и к скрытности. Им придется самим определять, в какие моменты любовного общения приветствуется откровенность, а в какие предпочтительнее промолчать или не сказать всей правды.

Сегодня у Козерогов есть возможность получить от свидания приятные эмоции. Для этого звезды советуют им послушать свой внутренний голос и согласиться на встречу, если они получили на нее запрос (проявлять прямую инициативу им в этот день не стоит). Многие Козероги дождутся вестей от бывшей пассии.

В этот день влюбленным Водолеям может потребоваться уединение или дополнительное время, чтобы обдумать полученную информацию: опираясь на нее, они смогут увереннее работать над своими любовными отношениями в течение нескольких недель или месяцев. Афишировать свои чувства звезды им не советуют.

Сегодня Рыбы почувствуют себя в отношениях с представителями противоположного пола комфортнее. Многие Рыбы получат известие от далекого партнера, которому до сих пор отданы их сердечные симпатии. Не став чистыми романтиками, большинство Рыб все же ухитрится примирить свои мечты с реальностью.