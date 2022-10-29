Появятся влиятельные покровители — финансовый гороскоп на 30 октября

Сегодня мы сможем встретить людей, которые будут помогать нам во многом.

Овны в этот день могут почувствовать, что действия вышестоящего начальства ведут их к стабильному и благополучному существованию. Поэтому ваша поддержка начальству может стать позитивным фактором и для вашей личной карьеры. Уровень доходов имеет устойчивую тенденцию к росту. Наиболее результативное время приходится на утро.

Тельцам звезды советуют в деловых контактах отдавать предпочтение тем, кто старше и опытнее вас. Возможно, это удачный день для того, чтобы поучиться у опытных партнеров умению выдерживать нагрузки и оставаться надежными и пунктуальными партнерами. Хорошее время для аналитической работы с информацией. При необходимости можно подключать деловые связи.

Близнецам в этот день рекомендуется браться за сложную и иногда рутинную работу. Старайтесь воспитывать в себе усидчивость и трудолюбие. Ставьте перед собой план на весь день и непременно старайтесь выполнить этот план в полном объеме. Отношения с коллегами складываются вполне конструктивные. При необходимости вам могут оказать поддержку советом и практическими делами.

Сегодня Раки преуспеют в интеллектуальных видах деятельности и в профессиональном обучении. Можно сдавать экзаменационные задания и зачеты по переаттестации. Изобретатели и рационализаторы смогут подойти с практических позиций к техническим устройствам с тем, чтобы добиться роста производительности труда. Это удачное время для тестирования своих творческих наработок, демонстрации их на публике.

Львам в этот день необходимо уделять максимум внимания качеству своей работы. Чем ответственнее вы подойдете к своей работе, тем успешнее пойдет реализация задуманных вами проектов. Старайтесь сосредоточиться на той работе, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо. В утренние часы можете рассчитывать на содействие со стороны коллег и подчиненных.

Девам сегодня необходимо делать ставку на поддержание стабильных деловых контактов. Если люди вокруг вас оказываются надежными партнерами, то не следует искать им замену. Руководствуйтесь поговоркой «от добра, добра не ищут». Используйте имеющиеся у вас деловые связи, если личной компетенции окажется недостаточно. Утром хорошее время для заключения сделок по оптовой торговле.

Весам звезды советуют отдавать предпочтение пусть небольшим, но стабильным источникам доходов. Это особенно относится к тем видам деятельности, которые связаны с недвижимостью, магазинной торговлей, оптовыми складами и базами. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Успешно пойдет работа у фрилансеров.

Сегодня Скорпионам рекомендуется держать ситуацию под твердым личным контролем. Если этого не будет, то вы не сможете никак повлиять на происходящие события, с тем, чтобы развернуть ход событий в выгодном для вас направлении. Это именно то время, когда вы можете самостоятельно формировать события. В утренние часы успешно проходят деловые поездки и встречи.

Сегодня Стрельцы могут преуспеть в делах, связанных с дополнительной подработкой. Это может быть работа на полставки или по совместительству. Успешно проявят себя фрилансеры, работающие с клиентами дистанционно. Можно заниматься оформлением социальных выплат и льгот. В утренние часы ученые и проектировщики могут продвинуться вперед в своих исследованиях.

Несмотря на повышенную эмоциональность, Козероги сегодня способны к продуктивной работе, если будут действовать в составе группы единомышленников. Вы сможете прекрасно адаптироваться под ключевые задачи, стоящие перед трудовым коллективом. Не пренебрегайте использованием технических новинок - это может помочь вам повысить производительность труда. Утром хорошо заниматься планированием.

Водолеям в этот день не обязательно идти напролом и действовать излишне прямолинейно. Осмотритесь и подумайте, возможно, методы тайной дипломатии сейчас окажутся вам полезными. Используйте свои неофициальные связи и помощь со стороны влиятельных покровителей в случае необходимости. У вас могут появиться свободные финансовые ресурсы, которые лучше направить на погашение долгов.

Рыбам рекомендуется больше внимания уделять вопросам профессионального обучения. В утренние часы ваш интеллект будет наиболее активным, поэтому изучение самых сложных учебных материалов лучше запланировать на утро. Удачно проходят служебные командировки по обмену опытом. Также вы сможете провести успешную рекламную кампанию.