Новости со всех сторон — гороскоп на 30 октября

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге приглашает мыслить реалистично и с долей скепсиса.

Такой настрой поможет правильно оценить новости, генерируемые сменившим знак Меркурием, и быть внимательнее к информации. Этот день может как предложить новые пути, так и пригласить на старые. Возможны вести от прежних друзей, забытых пассий или бывших партнеров. Появится повод обсудить в новом ракурсе старые темы, переоценить маршруты, вещи или ресурсы. Также день может принести информацию материального характера - например, извещения из финансовых организаций, налоговые новости, данные о наследстве.

Сегодня звезды советуют Овнам уделить время тем материальным вопросам, на которых ставит акцент текущая ситуация: это поможет скорректировать планы, если назрела пауза или возникла путаница. День помогает согласовать вопрос о совместных расходах, займах, погашении долга или покупке новинки. Наиболее деликатные детали лучше улаживать приватно. Желательно следить за налоговыми и другими новостями.

Сегодня Тельцам желательно отслеживать новости от нужных им людей и быть готовыми к диалогу: день позволяет обсудить самые сложные темы в приватном деликатном режиме. Стоит помнить, что за чужой общительностью будет крыться доля недоверия. Не обо всем удастся сказать открыто. Сходство вкусов не всегда будет равно их полной идентичности, часто вам поневоле придется вставать на место собеседника.

Близнецов этот день может погрузить в решение деликатных проблем — например, связанных с их собственным здоровьем, заработком или окончательным погашением старых долгов. Возможно, на первый план выйдут нужды питомца. Не стоит надеяться на моментальный эффект. Неприятные моменты ситуации многим Близнецам поможет сгладить присутствие симпатичного им помощника или подопечного.

Сегодня звезды советуют Ракам быть более чуткими и дипломатичными, чаще считаться с окружающей атмосферой в целом или с настроениями отдельных лиц. В этот день ценно взаимопонимание без слов, но будут важны и вербальные контакты. Сложится подходящая обстановка для общения, в котором первостепенное значение будут играть чужие, а не свои нужды. Чувствительность придется сочетать со сдержанностью.

Сегодня внимание Львов может сконцентрироваться на быте, семейных делах, жилищных вопросах, наследии прошлого, потребностях близких, питомцев или домашнего персонала, теме личного. Может появиться повод для обсуждения с близкими. В некоторых случаях первое место в списке приоритетов займут нюансы, связанные с занятостью, служебными обязанностями, нуждами помощников или со здоровьем.

Сегодня Девам не стоит сбрасывать со счетов свои старые личные контакты, а также прежние творческие и деловые идеи, маршруты: в них еще остался потенциал, над которым можно поработать. Этот день может ознаменоваться новостями в близком кругу или приятными вестями от далеких знакомых: друзей, клиентов, партнеров. Может появиться повод для серии приватных встреч или дополнительных исследований.

Сегодня звезды советуют Весам следить за финансовыми и налоговыми новостями, так как они могут напрямую касаться их личных, дружеских или семейных интересов. Возможна информация о нужном товаре, продавце или покупателе, актуальных банковских услугах, используемых каналах взаиморасчетов. Не исключен сюрприз, заставляющий взглянуть на свою платежеспособность или бытовые потребности немного иначе.

Этот день дает Скорпионам «право голоса», которое они в большинстве случаев могут использовать на свое усмотрение. Многие Скорпионы, пользуясь этим правом, предпочтут случайным контактам диалог с тем собеседником, на которого они могут рассчитывать. Отличный момент для включения в цикл глубоко личных обсуждений или личных исследований.

Сегодня звезды советуют Стрельцам быть внимательнее к информации: благодаря ей они получат пищу для размышлений, сведения о нужных им людях и товарах. Возможны известия от дальнего родственника или от человека, с которым они сейчас находятся в разлуке. Заслуживают внимания данные, приходящие из финансовых, посреднических и страховых учреждений.

Для Козерогов этот день окажется приятным, так как события частично или полностью совпадут с их ожиданиями или потребностями. Он может принести им подтверждение их идей, новости от старых друзей или бывших пассий, неожиданные вести от нужных людей. Не исключается небольшая материальная выгода, смягчение неприятностей в моменте или интересная находка, связанная с прошлым и влияющая на будущее.

Сегодня звезды дают Водолеям надежду на успех в личных делах и намекают, что в них лучше обойтись без лишней суеты. Возможно, главная задача будет состоять в ожидании важных новостей и правильной реакции на них. День может принести известия, связанные с карьерой, личной жизнью, здоровьем, жильем, деньгами или значимой сделкой. Самые важные нюансы могут быть связаны с окончанием сюжетов прошлого.

День поможет Рыбам спокойнее смотреть вперед. Он не сделает их доверчивыми и наивными, но подарит им точки опоры, благодаря которым они будут чувствовать себя увереннее. Часто это будут накопленные ими к данному моменту ресурсы или знания, а также дружеские или романтические симпатии, которые они успели вызвать у других людей. Возможны известия издалека.