Читаем мысли партнера — любовный гороскоп на 31 октября

Сегодня мы будет понимать вторую половинку даже без слов.

Сегодня в общении Овнов с партнером может держаться подспудная напряженность. Эмоциональный дискомфорт часто будет вызван деталями интимной жизни или отзвуками прошлых событий, когда-то создававших в паре проблемы. Вечером лучше не поддаваться искушению затеять флирт или начать разговор о будущем.

Тельцам звезды намекают, что сегодня подходящая атмосфера для приятного личного диалога сохранится утром, но может исчезнуть вечером. Задуманный разговор в конце дня может не сложиться, в общении возникнет дистанция или «холодок», а при первой встрече будет сложно произвести хорошее впечатление.

Этот день не добавит влюбленным Близнецам уверенности в завтрашнем дне. Им придется черпать опору и надежду в том, что у них есть на данный момент - например, в своем опыте или в обещаниях партнера. Вечером звезды не советуют им включаться в романтическую переписку: она может подпортить настроение.

Сегодня Ракам важно ценить взаимопонимание с любимым человеком, даже если оно не лишено недостатков. Начав разговор, не стоит затягивать его до ночи. В конце дня лучше отказаться от идеи флирта, интимной переписки, тайного приключения. Любимый человек может прислать не слишком приятное сообщение.

Сегодня главным курсом Львов в отношениях может стать уклонение от неприятных бесед и нежелательных встреч. Несмотря на все старания, вечером затронуть трудную тему все же придется. Львы, питающие надежды, в конце дня рискуют столкнуться с критикой, отказом или холодностью в поведении партнера.

Девам звезды подсказывают, что сегодня им лучше не откладывать свою активную личную жизнь на вечерние часы. Если хочется приятно провести время в обществе любимого человека, лучше поторопиться: свидание или разговор, запланированные на конец дня, пройдут неудовлетворительно или будут отменены.

Этот день способен вызвать у влюбленных Весов не самые гармоничные эмоции. Особенно неудачной может оказаться его первая половина, когда Весы могут хвататься за любую соломинку, чтобы избежать в отношениях реальных или мнимых проблем. Вечер может ознаменоваться неприятным разговором или известием.

Сегодня влюбленным Скорпионам важно не затягивать свои романтические контакты до вечера. Не стоит медлить с отправкой письма, видео, фото, подарка, сентиментального музыкального трека, с доверительным разговором или приватной встречей. В конце дня ожидаются те или иные проблемы и препятствия.

Этот день вынуждает влюбленных Стрельцов вести себя не совсем так, как им хочется - например, утаивать от любимого человека правду или самим закрывать на что-то глаза. Не стоит откладывать на вечер налаживание контакта и разговор на важную тему: возможны те или иные непредвиденные препятствия.

В первой половине дня Козероги могут рассчитывать на любовную удачу. В это время к ним благосклонна судьба, а они сами тонко чувствуют особенности сложившейся ситуации и отлично ориентируются в ней с выгодой для себя. С наступлением вечера звезды советуют поставить романтическое общение на паузу.

Сегодня Водолеям выгоднее держать свои любовные дела и планы в секрете. Скрывая свои чувства от посторонних, им важно быть честными с собой и не допускать неясности в принципиальных деталях своих отношений с партнером. Ближе к ночи может прийти неприятное сообщение или состояться значимый разговор.

Сегодня обстоятельства сложатся для влюбленных Рыб удачнее утром и днем. В это время для них не будет помехой расстояние, груз прошлого или разность культур. Многие Рыбы будут в любви «телепатами». Вечером возникнут явные или тайные препятствия. Свидание, видеосеанс или поездку лучше отменить.