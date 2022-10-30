Действуем напористо — финансовый гороскоп на 31 октября

Добиваемся своего всеми законными путями.

В утренние часы Овнам не рекомендуется браться за важные дела. В это время возрастает общая нестабильность, и вы можете столкнуться с непредвиденными осложнениями. Особенно это касается финансовых и технических осложнений. В конце дня обстоятельства поменяются к лучшему, и вас ждет удача. Поэтому наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня.

Тельцам в первой половине дня не рекомендуется вести переговоры и подписывать соглашения о партнерском сотрудничестве. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно для развития сотрудничества. По многим направлениям ваших инициатив вы можете сталкиваться с препятствиями. В конце дня можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного друга.

В первой половине дня перед Близнецами могут стоять излишне сложные задачи, для успешного выполнения которых может не хватить знаний и квалификации. Особенно это относится тем, кто проходит производственную практику в рамках профессионального обучения. При прохождении стажировки задавайте больше вопросов наставнику и сразу проясняйте все непонятные вопросы. К концу дня вы сможете заполнить пробелы в знаниях.

Раки в первой половине дня рискую понести финансовые убытки. Чтобы этого не случилось, воздерживайтесь от использования электронных платежных систем и не делайте финансовых заимствований. Также нежелательно делать крупные покупки в интернет-магазинах. Вторая половина дня благоприятна для руководящих работников, проводящих реформирование.

Львам в первой половине дня не рекомендуется вести переговоры и подписывать документы об аренде помещений. Заключенная в это время сделка вскоре может оказаться расторгнутой из-за невыгодных условий. Вторая половина дня благоприятствует урегулированию юридических споров. Также вы сможете узнать много полезных сведений и тем самым повысите свою профессиональную квалификацию.

Девам в первой половине дня рекомендуется ограничить свои контакты и полностью исключить разговоры по телефону, не имеющие никакого отношения к текущим делам. Чем меньше будет таких помех, тем больше времени останется для работы. Кроме того, посторонняя информация может вывести из равновесия вашу нервную систему. В конце дня инженеры и изобретатели смогут предложить интересные технические решения.

Весы в утренние часы могут быть склонны к некоторому авантюризму при принятии финансовых решений. В результате вы рискуете вложить деньги в слишком рискованные предприятия, построенных по типу финансовых пирамид. Воздержитесь от заключения сделок спекулятивного характера. В конце дня ждите притока клиентов. В сферу услуг ситуация может сложиться благоприятно.

Скорпионы в первой половине дня вряд ли смогут правильно просчитать последствия от тех или иных своих инициатив. Поэтому лучше пока воздержаться от старта новых проектов. Если ваша работа над проектом подходит к завершению, то сегодня могут быть неприятные сюрпризы, осложнения. В конце дня преуспевают изобретатели и работники сервисных центров.

Стрельцы сегодня могут оказаться излишне доверчивыми, что может негативно отразиться на результатах работы. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности. Ошибочные сведения могут пустить вас на ложный путь. Наиболее уязвимые профессии этого времени могут быть связаны с торговлей, транспортом, консультациями и социальными службами.

В первой половине дня звезды советуют Козерогам более рационально отнестись к имеющимся у вас финансовым ресурсам. Главная задача дня состоит в том, чтобы не столько преумножить финансовые ресурсы, сколько сохранить их. Дело в том, что трата денег на различные товары может оказаться неудачной. В конце дня вырастут доходы от использования недвижимости.

Склонность Водолеев к эмоциональным реакциям при столкновении с препятствиями может стать причиной осложнений в отношениях с начальством. В первой половине дня вам могут сделать замечание, на которое вы можете эмоционально отреагировать, посчитав его несправедливым. Вторая половина дня может быть связана с удачными контактами и торговыми сделками.

Сегодня Рыбам рекомендуется действовать открыто и не поддаваться провокациям. Если что-то не получается, то не стоит искать обходные пути, в том числе связанные с нарушением закона. Возрастает вероятность проверок и контрольных закупок со стороны представителей фискальных властей. Не дайте себя поймать на нарушениях закона или служебных инструкций.