Укрепляем связи — гороскоп на 31 октября

6-7 лунные сутки. События этого дня могут сопровождаться не самым гармоничным эмоциональным фоном и стагнацией в важных делах.

Однако до наступления вечера будет несложно поддерживать полезные контакты и взаимные симпатии, а прагматизм Луны в Козероге будет сочетаться с хорошей интуицией или фантазией. Настроившись на нужную волну, можно извлечь из ситуации ту или иную выгоду. Хорошо решать судьбу старых вещей или долгов. Вечером напряженный аспект Луны в Водолее к Меркурию может принести негативные известия или вынудить поднять в разговоре неприятные темы. К ночи может закрыться часть путей или каналов связи.

До наступления вечера обстоятельства будут складываться для Овнов не очень удачно. В зону риска могут попасть Овны, подверженные памяти о прошлом и вредным привычкам, а также еще не поставившие точку в долгой и сложной для них саге - например, не оформивших увольнение или не погасивших долг. Вечером возможны вести от друзей, не исключена очередная порция налоговых или профессиональных новостей.

Сегодня звезды советуют Тельцам не затягивать преследование своих личных интересов до вечера. Стоит отнести сюда и общение с приятными людьми, в котором не хочется нарушать сложившееся взаимопонимание. Вечером стиль общения начнут задавать внешние правила — например, профессиональные. Возможно, придется держать дистанцию и соблюдать субординацию. Лучше избегать в конце дня собеседований и встреч.

События этого дня заставят многих Близнецов сохранять фокус своего внимания на негативных и потенциально опасных сторонах сложившейся ситуации. Возможно, к этому их будет вынуждать состояние здоровья или текущее материальное положение. Вечер может принести настораживающие новости издалека, известия от сообществ или из официальных инстанций. Возможна отмена поездки, осечка в делах или обрыв связи.

Сегодня звезды советуют Ракам не затягивать и не откладывать на вечер совместные дела. Предпочтение стоит отдать не публичным, а частным мероприятиям — например, беседам с детьми или доверенными лицами, приватным консультациям у специалистов, дружеским встречам. С наступлением вечера любой диалог может принять неблагоприятный оборот - особенно если обсуждаются любовные или денежные темы.

Утром и днем внимание Львов будет занимать хозяйственная или иная рутина. Контроля или эмоциональной вовлеченности может требовать идущий к концу долгий неприятный процесс — например, лечебный или уборочный. Наиболее критичен вечер: в это время может назреть неприятный разговор или прийти значимое известие, настроение может подпортить отмена планов, критика, каверзный вопрос или обидный отказ.

Сегодня звезды советуют Девам не терять время, если им хочется иметь возможность личного выбора: несмотря на ограничения, до наступления вечера во многих ситуациях они будут свободны. В конце дня линию поведения многим Девам начнет диктовать работа, здоровье или комплекс обязательств. Возможно извещение из инстанции, звонок из офиса, вынужденная поездка или необходимость поработать с документами.

Сегодня звезды не советуют Весам строить большие планы: их исполнению может мешать материальное положение, домашняя обстановка, скепсис или тайное недомогание. Важные дела, включая обязательную переписку и работу с документами, лучше отложить на вечер: в это время возможны ограничения и неприятные открытия, зато мышление станет более конструктивным, и легко найдется временное решение любой задачи.

Скорпионам не стоит откладывать свои планы на вечер. Пока он не настал, обстоятельства будут гармонировать с их настроением, отвечать их возможностям и способствовать исполнению их личных желаний. К ночи вероятно затруднение общения или нарушение взаимопонимания, не исключен неприятный сюрприз. Возможно, придется подчиниться семейным или рабочим планам, взять под контроль свои слова или чувства.

Утром для Стрельцов важны материальные дела - например, связанные с погашением долга, получением наследства или управлением накопленными ресурсами. В это время хорошо заниматься поиском раритетов, инспектировать запасы, искать применение старым вещам. Вечер способен создать проблемы с документами, связью, взаимопониманием и доступом к нужным данным, не исключена отмена поездки или неудача в ней.

Козерогам звезды подсказывают, что сегодня для них комфортнее первая половина суток. В это время ситуация гармонирует с их настроением и потребностями и сохраняет за ними ряд тайных преимуществ. Лучше не откладывать на вечер необходимые встречи, контакты, поездки и покупки: в конце дня возможны неприятные новости, проблемы со связью и платежами, неожиданные лимиты на расход времени или средств.

Сегодня наиболее важным моментом для Водолеев окажется вечер: именно в это время они вступают в зону своей личной ответственности, или ситуация начинает напрямую задевать их интересы. В конце дня звезды советуют им как можно осмотрительнее вести разговор, аккуратнее работать с документами и контролировать свои привычки. При недостаточной готовности от собеседования или совещания лучше отказаться.

Сегодня Рыбам лучше осуществлять свои планы до наступления вечера. В это время они могут рассчитывать на удачное стечение обстоятельств или отсутствие явных помех, на поддержку нужного им контакта или симпатии. Не стоит откладывать поездки, платежи и переписку с далекими друзьями: к ночи связь ухудшится, не исключены лимиты, проверки, сложности с пониманием или выражением мысли, закрытия путей.