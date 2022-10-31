Почему стоит сдерживать свои чувства и думать о будущем - любовный гороскоп на 1 ноября

Любовный гороскоп на 1 ноября 2022 года

Сегодня Овнам предстоит сдерживать свои чувства или думать о своем романе с позиций будущего. Не исключены препятствия к общению с любимым человеком - но если оно уже завязалось, разговор пойдет о чем-то серьезном. Возрастает вероятность столкнуться с малоприятной новостью, просьбой или признанием.

Тельцам стоит помнить, что сегодня они сталкиваются с препятствиями в выражении своих чувств - либо с преградами такого рода сталкиваются их партнеры, что тоже не помогает сближению и взаимопониманию. Возможна вынужденная или намеренная дистанция, разлука, обида, минута молчания или выжидания.

В этот день влюбленные Близнецы могут пережить фазу уныния. Звезды советуют им меньше предаваться негативным переживаниям и чаще вспоминать о том, что все проблемы рано или поздно имеют свойство разрешаться - особенно если составить себе четкий план действий и не изменять своим базовым принципам.

В эти сутки звезды рекомендуют Ракам придерживаться принципа воздержания - вербального, сексуального и эмоционального. Попытка дать волю свои страстям, детально изложить список накопившихся в отношениях претензий или свободно выразить симпатию не даст желаемого эффекта либо останется без ответа.

Львам звезды подсказывают, что это не лучший день для любви и романтики. Его фоном может стать контроль, дистанция, игнор или эмоциональный холод, критика или отказ, разлука или обида. Чтобы поддерживать отношения, важно отрешиться от эмоций, умело подстроиться под ситуацию или настроение партнера.

Этот день создает Девам совсем не те условия, в которых они могут свободно выразить свои чувства. Не исключено, что для свидания у них не будет времени, сил и ресурсов. Девы, преодолевшие сопротивление внешних обстоятельств, рискуют столкнуться с другой проблемой - например, неромантичным настроем.

Весам сегодня лучше придерживаться проверенного любовного сценария. Звезды советуют хранить ему верность, даже если он вызывает у вас неприятные эмоции: выглядя обидным и проигрышным сейчас, чуть позже он принесет вам в отношениях весомые дивиденды. Важно контролировать и сдерживать свои чувства.

В этот день Скорпионам нелегко выразить свои чувства, так как этому мешает целый комплекс факторов. Это могут быть и внешние роковые обстоятельства, и собственные ошибки, которые они ранее допускали в любви. Звезды советуют смириться и принять такие ограничения как должное. Свидание нежелательно.

В этот день обстановка вокруг Стрельцов не располагает к свободному выражению личных симпатий, а на проявление некоторых чувств и вовсе может быть наложен временный запрет. Не стоит выбирать эти сутки для знакомства, флирта, сближения, доверительного разговора, отправки письма интимного содержания.

Сегодня свободно демонстрировать свои чувства Козерогам мешают внешние обстоятельства или собственные принципы. Часто они будут сознательно держать свои эмоции под контролем, заменяя их деланной или искренней дружеской симпатией. В постоянных отношениях возможна временная холодность или ранимость.

В этот день Водолеям придется контролировать свои чувства и подавлять свой природный темперамент. Именно по этой причине могут потерпеть крах в любви и сдержанные, и предприимчивые Водолеи. В эти сутки трудно начать счастливые отношения и не менее трудно поставить точку в мучительном долгом романе.

Сегодня прогрессу в любовной истории Рыб мешает комплекс внешних обстоятельств. Многие Рыбы будут огорчены барьером на пути к реанимации прошлых отношений, которые им все еще дороги. Не исключено, что контакт с любимым человеком окажется для них невозможным. Возрастает риск обрыва связи, разлуки.