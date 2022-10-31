Гороскоп на 1 ноября 2022 года — Рамблер/гороскопы

7-8 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Сатурна укажет на область уязвимости и на зону ответственности.

7-8 лунные сутки . Сегодня соединение Луны и Сатурна укажет на область уязвимости и на зону ответственности (очень часто групповой). Продуктивной работе может помешать чувствительность к негативу, материальная проблема, навязчивая неприятная мысль, вынужденное ограничение, осложнение в отношениях с друзьями, страх перед будущим или перед расплатой за прошлое. Лучшие стороны дня - системный контроль, серьезность, опора на опыт. Отодвинув эмоции на второй план и умерив запросы, можно выявить критичные погрешности и начать работать над ними. Важно помнить, что коллективные нужды в эти сутки важнее индивидуальных.

Сегодня Овнам предстоит реалистичнее смотреть в будущее и уточнять свои долгосрочные планы. Особого внимания потребуют профессиональные перспективы и материальные дела - например, налоговые, долговые или партнерские материальные обязательства, инвестиции в совместные проекты. Многим Овнам придется считаться с обстановкой, правилами и чужими нуждами, снизить запросы или отложить исполнение мечты.

День поможет Тельцам уточнить свои цели на ближайшие месяцы. Для этого многим Тельцам придется пройти через те или иные формальности и ограничения, а также контролировать свои эмоции. Возможно общение с официальными инстанциями, старшими коллегами, друзьями или руководством, работа с документами. В этот день желательно избегать совместных начинаний, важных собеседований, вступления в должность.

Сегодня звезды советуют Близнецам не терять присутствия духа, сталкиваясь с препятствиями в своих текущих делах. Даже плохие новости в эти сутки имеют хорошую сторону - например, позволяют вам уточнить собственные права, планы или «кодекс чести». Разговор или известие неприятного содержания не добавит свободы выбора, но может помочь в составлении разумной программы действий на ближайшие месяцы.

Сегодня Ракам имеет смысл соблюдать коллективные правила и принципы. Желательно жить интересами своей группы или профессионального сообщества, особенно в критический момент. Умение поступиться своими личными планами и вкусами ради общего порядка - лучший способ избавиться от проблем, минимизировать или предупредить их. Ради этого стоит забыть на время о старых счетах и связанных с ними обидах.

Этот день ограничивает внешние возможности Львов, что может вызвать у них негативную эмоциональную реакцию. Многие из них будут переживать из-за чужой холодности, отсутствия или молчания нужных людей, отказа, критики, ограничений, необходимости выжидать, соблюдать лимит или дистанцию. Им стоит помнить, что именно повышенная эмоциональность мешает им пользоваться законной возможностью действовать.

Сегодня порядок действий Девам может задать обстановка, работа или здоровье. Многим Девам предстоит придерживаться бюрократического графика, профессионального долга, лечебного режима, служебной инструкции. Некоторым Девам придется выполнить обязательства перед друзьями или поставить в центр внимания нужды своего питомца. Возможны проблемы с мобильностью, погрешности в документах, отмены поездок.

Этот день не обещает Весам значительного прогресса и новых ярких удач, зато помогает им удержаться в заданных обстоятельствами границах - например, в рамках врачебных предписаний или финансовых лимитов. Вряд ли возможны прирост и прибыль, но есть все шансы сохранить необходимую базу и минимум. Разумным решением будет отказ от необязательных расходов и сознательный контроль над выражением эмоций.

Сегодня Скорпионам приходится считаться с той или иной системой правил, вынуждающей их подавлять свои чувства, сокращать расходы или сужать свою территорию. Многим Скорпионам задаст рамки их семейный или профессиональный долг, необходимость принимать во внимание настроения в социуме или среди друзей. Возможна расплата за прошлое. В этот день не стоит искать жилье, лучше отложить любые начинания.

Сегодня звезды советуют Стрельцам заранее уточнять список маршрутов и контактов, вычеркивая из него лишние пункты. Не помешает такая придирчивость и в денежных расходах. Также уместна общая разборчивость в выборе окружения: собеседников, попутчиков, соседей, коллег. Чересчур обширные и беспорядочные планы будут вынужденно сокращены - например, окажутся недоступны некоторые пути и каналы связи.

Козерогов день призывает к экономии. Многие Козероги последуют этому призыву с неохотой, но без «внутренней драмы», так как разумное расходование ресурсов согласуется с их планами на данный момент. Звезды рекомендуют воздержаться даже от приобретения необходимого, поскольку покупка вряд ли будет удачной. Не стоит приобретать ни новые, ни подержанные вещи. Нежелательны займы, вклады и одолжения.

Сегодня Водолеи ощущают груз ответственности и во многом скованы обстоятельствами, но в мелочах имеют поле для маневра. В некоторых делах у них есть выбор и повод для шуток. Но преобладающим мотивом дня останется серьезный вопрос. Возможно, он будет связан с благосостоянием, комплексом обязанностей, уровнем свободы, профессиональным или иным статусом. Возможна проверка, экзамен или ограничение.

Рыб вплоть до ночи может преследовать ощущение одиночества. Возможно, причиной станет временное закрытие их каналов связи с людьми или «высшими инстанциями». Их может огорчать необходимость скрывать свои чувства и убеждения. Многие Рыбы будут чувствовать себя непонятыми в кругу друзей или коллег. Возможна задержка сообщений, заминка в делах, отказ. Также причиной огорчений может стать прошлое.