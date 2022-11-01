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Что принесут нам коды «Отшельник» и «Луна»: таро-прогноз на ноябрь 2022 года

1 ноября 2022ГороскопыCoLady

Это будет месяц с двойными энергиями: 9 Отшельник. 18 Луна. Фото Freepik Влияние «Отшельника» Отшельник — это одиночка, который имеет при себе только посох и фонарь.

Что принесут нам коды «Отшельник» и «Луна»: таро-прогноз на ноябрь 2022 года
Фото: Freepik

Это будет месяц с двойными энергиями:

9 Отшельник. 18 Луна.

Влияние «Отшельника»

Рамблер

Отшельник — это одиночка, который имеет при себе только посох и фонарь. А это значит, что целый месяц мы будем углубляться в себя, искать внутренние опоры, выстраивать эти опоры и искать ответы на свои вопросы.

Значит, снова будет изоляция по многим причинам (Covid, нестабильная ситуация в мире ) и это все мы должны принять спокойно без паники.

В ноябре можно будет спокойно поработать над своими ошибками и промахами, что уменьшит страхи и отвлечёт от негативных мыслей и действий.

Фонарь у Отшельника — может подсветить нам путь, но только на шаг вперёд, так как на большее у нас просто стоит ограничение (фонарь светит только вблизи нас). Однако и это может стать такой важной и необходимой рекомендацией, подсказкой или напутствием, которое спасут и поддержать.

Нас снова могут «закрыть» по максимуму. Всё перейдёт на домашний режим как работа, так и учёба. А большинство людей начнёт закрываться в себе: кто-то уйдёт в уныние и депрессии, кто-то просто будет копаться в себе наедине, а кто-то будет заниматься полезным погружением в себя через обучение, медитации, духовные практики, ретрит, творчество, аскезы, работу со специалистом один на один.

Об этом говорит капюшон на Отшельнике, который захочет укрыть нас от социума и мира.

В этом месяце действительно полезно взять аскезу и отказаться от чего-то, что вызывает у вас зависимость. Не пытайтесь обмануть себя — она есть у каждого:

кофе; сладкое; вредная пища; алкоголь; курение; соцсети; привычка поздно ложиться спать; сплетничать; нецензурно выражаться и т.д.

Внимательно посмотрите на свою жизнь сейчас и найдите то, что вызывает эту зависимость.

Также этот месяц благоприятный для того чтобы решить какой-то волнующий запрос и поработать со специалистом в области эзотерики и Метафизики.

В позитиве Код 9 «Отшельник» может дать:

мудрость; благоразумие; духовные практики; духовное просветление; умение довольствоваться малым; уединение; ответственность за свои действия; сосредоточенность; терпение; помочь решить любую трудную задачу, вопрос или запрос в любой области.

В негативе Код 9 «Отшельник»:

одиночество; отчуждённость; социопатию; скупость; озлобленность на весь мир; дефицит признания; депрессию; упадок сил; нехватка средств; ограниченное видение ситуации.

Некоторые рекомендации от «Отшельника»:

отрешённость от суеты и чужих мнений; не впадать в стресс в ожидания успеха; быть осмотрительными, бережливыми, не распространяться о своих намерениях.

Что нам может дать Код 18 «Луна»?

Рамблер

Он указывает на самое тёмное время перед рассветом, когда ещё не видно, что нас ждёт дальше в наступающем дне. Это прямая взаимосвязь с Кодом 9 (фонарь). Самостоятельно просчитать что-то намного вперёд будет практически невозможно, если у вас нет на это рабочих инструментов.

Однако Код 18 позволит нам больше находиться в кругу семьи, своих близких, что будет очень важно в такой не совсем лёгкий период.

Возможно придётся посидеть и при свечах какое-то время, но это вынужденные меры. Это время даст нам больше размышлять, созерцать и понять, что всё, что не происходит, это выбор нашей души и времени, в котором мы живём. К сожалению или к счастью «времена не выбирают, в них живут и умирают».

Луна может не дать нам всей правдивой информации относительно Covid и нестабильности в мире, да и большинство информации вокруг не стоит слепо верить. 18 — это туман и всё то, что скрыто от наших глаз.

Ноябрь будет не совсем простым:

Начало месяца ознаменуется концом Кармического Коридора с Лунным затмением 8 ноября.

Ещё пару дней (до 12 ноября) будет наблюдаться влияние Коридора. Однако, для некоторых оно может отозваться отголоском и через месяц, и через два, а то и через полгода. А кому-то и все 18 лет.

Какое интересное сочетание даты Лунного затмения: 8/11.

Это Правосудие и Сила, то есть подтекст этого затмения — сила в правосудии и правосудие в силе. Каждый может получить в Коридоре то, на что заслуживает за свои поступки.

С Кодом 18 очень хорошо обращаться к специалистам вспомогательных профессий, эзотерикам:

астрологам; нумерологам; Таро-консультантам; психологам и т.д.

Они могут разъяснить будущее и дать корректировки для будущих событий — им позволено видеть больше, шире и глубже, чем другим людям. В холодное время года у человека всегда больше страхов и такие специалисты могут помочь лучше с ними справиться или избавиться от них.

Помните, что в этом месяце — безопасность превыше всего!

Тема финансов

Скорее всего, что в этом вопросе не будет каких-то позитивных моментов. Работа, скорее всего, будет больше проводиться на удалёнке и в онлайн-режиме.

Также идёт волна увольнений и сокращений рабочих мест. Это подтверждает и Код 9 «Отшельник».

По предварительным прогнозам, 2023 год может стать годом начала серьёзного кризиса в экономики во многих странах.

Будет хорошо тем, кто занимается творчеством и написанием текстов, творческой и научной работой.

Вот для них это будет золотое время, размаха творческих идей и креатива. И как раз Код 9 в этом будет им помогать.

Укрывшись тёплым пледом с чашечкой кофе, быть может, кто-то сотворит какое-то творческое чудо и напишет свой очередной бестселлер. Одиночество позволит с большей силой сосредоточиться на своей работе.

А кто-то обратиться к эзотерику, узнает свою судьбу, прогноз на 2023 год и будет вполне спокоен за своё будущее.

Код 18 — это ещё и Код материнства и беременности.

Возможно, кто-то станет мамой в ноябре. А кто-то получит такие долгожданные 2 полоски и будет танцевать от радости. Как вам такой сценарий?

Для тех, кто страстно захочет найти себе пару, следует не торопить события и лучше заняться своим саморазвитием.

В теме здоровья

Скорее всего, обострятся хронические заболевания, недомогания, связанные с возрастом. Могут быть частые простуды. Усиление и дальнейшее распространение коронавируса и его мутаций. Появление озноба ни с того ни сего. Болезни опорно-двигательного аппарата и позвоночника.

А вот отправляться в путешествие я бы не рекомендовала, не для этого этот месяц.

Однако кто уж очень хочет — может выбрать у специалиста специальные индивидуальные даты для этого.

Прогноз для каждого человека свой, индивидуальный и, как проигрывается для каждого из вас, знают только ваши Коды и ваша Карта Судьбы.

Этот год очень неоднозначен. Он был и остаётся под девизом «Сделай правильный выбор для себя». Только со временем мы поймём, какой был этот выбор. Всё это было не просто так, а для нашего собственного блага и сохранения жизни.

Поэтому вы всегда вправе выбрать: бояться менять текущую жизнь на лучшую, упускать благоприятные моменты, завидовать успеху других, возвращаться домой, где никто не ждёт, работать за троих, но получать 10% из того, что действительно заслуживаете, и каждый день ненавидеть эту работу/коллектив/начальство ИЛИ принять наконец-то решение поменять текущую жизнь, выбрав себя, и жить свою счастливую и успешную жизнь уже сейчас, сегодня.

Если вы до сих пор не осознали один из важных уроков этих нескольких лет — завтра может уже не быть. Времени подумать, что-то решить «потом», которое никогда не наступает — нет. Это иллюзия. В 2020 году всемирный будильник прозвенел для всех и будет звонить — проснитесь.

И подумайте об этом.

До встречи в декабре!

P.S. Помните, что это только прогноз, к тому же общий. Что покажет на самом деле ноябрь, мы с вами узнаем по его прошествии. У кого-то он проиграет на все 100%, а кого-то он минует и не заметит вовсе. Такова жизнь!

В любом случае помните о том, что есть индивидуальные особенности влияния энергий месяца на каждого из вас. Поэтому, если есть запрос на консультацию или прогноз — буду рада помочь.

Многие не знают своей Карты Судьбы и своих Кодов. Возможно, у многих эти Код присутствуют в каналах Судьбы (например: Управление Судьбой, Опасность, Иммиграция, Союз, Родители, Дети и т.д.) и главных Кодах.

Мой прогноз может пролить свет на ваше состояние и решить многие текущие вопросы. А может, вам захочется узнать о себе больше и тем самым уберечь себя и своих близких от негативных ситуаций.

Помните, что, познав себя, можно уберечься от многих превратности судьбы.

Благоприятного вам месяца! Берегите себя и ваших близких!

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