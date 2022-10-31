Эти шесть знаков Зодиака ждет успех в работе в ноябре

Кого ждут взлет по карьерной лестнице и повышение зарплаты? Об этом WMJ.ru рассказала астролог Светлана Кройцер.

Кого ждут взлет по карьерной лестнице и повышение зарплаты? Об этом WMJ.ru рассказала астролог Светлана Кройцер - ведический астролог, йогиня, художница

Тельцы

Ноябрь принесет много энергии, новых идей, проектов. Вы сможете удивить многих своими инновационными мыслями, идеями. Удача будет на вашей стороне, многие коллеги по работе будут обращаться за советом. Однако среди них будут и те, кто завидует вашему успеху. Стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию, по возможности давать себе больше отдыха. Смело можете строить планы на будущее, но стоит быть предусмотрительными при заключении важных сделок. Ноябрь хорошо подходит для обучения, повышения квалификации. Финансовая сторона Тельцов в ноябре сильно тревожить не будет, потому что денежных средств хватит на воплощение своих реальных желаний. Тельцам важно не лениться в этот период и для любых, даже самых не простых задач, найдется способ их решить.

Близнецы

Сильная интуиция поможет найти легкие пути для реализации планов, поэтому почаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Вам будет дан шанс проявить себя в работе, раскрыть свой внутренний потенциал и способности, убрав при этом внутренние страхи. Начальство останется довольным грамотным подходу к работе. Если вы работаете на себя, клиенты непременно оценят, но для того, чтобы в ноябре быть в тонусе, нужно вовремя обратить внимание на свое здоровье. У вас будут все шансы подняться по карьерной лестнице, главное не упустить его.

Раки

Настало время раскрыть свои таланты, проявляя творчество и креативный подход. Деньги могут прийти из неожиданных источников. Вас ожидает много ярких встреч, новостей, радости и успеха. Важно не сидеть сложа руки и не бояться совершить промах — действуйте. Будет возможность завязать удачные финансовые сделки, но для этого нужно начать больше общаться и не замыкаться на себе. Личные планы не стоит сильно афишировать, лучше займитесь их реализацией, иначе ваши уникальные идеи подхватят конкуренты.

Скорпионы

В ноябре вам будет дан шанс увеличить свою заработную плату. Добиться успеха поможет ответственность, сила воли, умение убеждать других и, конечно, мудрость, вы умеете хорошо находить выход из сложившейся ситуации. Ваша уверенность, харизма придадут сил на пути к реализации задуманного. Однако не исключены конфликтные ситуации, которых лучше избегать. Звезды советуют не стесняться просить помощи и поддержки у других. Так вы сможете осуществить свои сокровенные мечты и планы. Очень важно не останавливаться на достигнутом результате, а идти дальше. Не стоит удивляться, если заметите, что стало больше недоброжелателей по отношению к вам. Да, вам немного завидуют. Если планируете крупные покупки или вложения, то лучше немного повременить и дождаться благоприятного периода для покупок и сделок.

Водолеи

Ноябрь для Водолеев — это месяц неожиданностей, при чем во всех сферах. Многим предложат новое место работы, над которым стоит подумать и рассмотреть как перспективу. Если у вас есть хобби, и вы давно не решались заявить о нем, то настал час заняться тем, что действительно по душе. Смело берите на себя любую ответственность, начальству это очень понравится, проявляйте инициативу, тогда успех гарантирован. Если заметите, что против вас собирают сплетни из-за зависти-то не стоит впадать в панику и вступать в конфликт, а наоборот проявите смекалку, так вы сможете сгладить любые острые углы. Водолеям следуют внимательно отнестись к своему рациону питания и следить за своим самочувствием.

Рыбы

Месяц обещает быть многообещающим, полон сюрпризов и неожиданностей. Ноябрь потребует только решительных и смелых действий, все сомнения в сторону. Кто-то решит сменить место работы или вам предложат заняться интересным проектом или тем, чем вы раньше не занимались. Знайте, это шанс проявить себя. Как никогда будет хотеться перемен, ярких событий, свершения грандиозных планов, захочется разукрасить этот мир в яркие и необычные краски. Судьба предоставит очень много возможность на пути к реализации в работе, бизнесе, созданию новых проектов. Старайтесь использовать каждый шанс, что будет преподносить жизнь в этот период, возможны небольшие командировки, от которых точно отказываться не стоит. К коллегам по работе и начальству нужно относиться доброжелательно, не спорить и не перечить, ищите компромисс, если вступите в конфликт и поставите себя выше других, то пожалеете о своем поступке.