Справляемся с проблемами - финансовый гороскоп на 1 ноября 2022 года

Финансовый гороскоп на 1 ноября 2022 года

В первой половине дня Овнам, возможно, придется столкнуться с неожиданными препятствиями. Фактор неожиданности может привести к нарушению рабочего ритма и, возможно, придется потратить много времени на преодоление препятствий. Вторая половина дня благоприятствует развитию делового партнерства. Успешно проходят рекламные мероприятия у консультантов сетевого маркетинга.

Тельцам в первой половине дня не рекомендуется ставить свои подписи под важными документами. Особенно это касается подписания трудового договора при трудоустройстве. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно, и вам, возможно, придется подстраиваться под обстоятельства. Во второй половине дня удачное время для офисных служащих и работы с документами. Активизируется торгово-закупочная деятельность.

Близнецам, проходящим стажировку на новом месте работы, в первой половине дня может быть нелегко. Вы можете почувствовать, что полученные вами знания весьма далеки от реальной практики. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто связан с торговлей и кому приходится совершать частые поездки. Используйте это время для наработки деловых связей и урегулирования информационных вопросов.

В первой половине дня Раки могут не дождаться обещанного денежного перевода на свой банковский счет. Это не лучшее время для оптовых закупок товара и обмена валюты. Любая спекулятивная деятельность может привести к финансовому ущербу. Вторая половина дня благоприятствует работе коммунальщиков, строителей, риелторов и офисных служащих. Успешно идет работа по подготовке статистических и бухгалтерских отчетов.

В первой половине дня Львы могут столкнуться с необязательностью в поведении деловых партнеров. Данные вам обещания могут оказаться не исполненными. Это может негативно отразиться на вашем рабочем ритме и привести к отставанию от графика работы. Вторая половина дня благоприятствует деловым встречам, знакомствам, поездкам, учебе и торговле. Торговцам рекомендуется уделить больше времени отработке логистики доставки товаров - здесь у вас может быть большой резерв.

Девам в первой половине дня рекомендуется внимательнее отнестись к коллегам и подчиненным. Воздержитесь от критических замечаний в их адрес и особенно старайтесь не давать оценок личностным качествам – это может испортить отношения в трудовом коллективе. Вторая половина дня складывается результативно. Используйте это время для совершенствования методов работы и повышения уровня профессионального мастерства.

Весам в утренние часы рекомендуется воздержаться от рискованных финансовых операций. Особенно это относится к обмену валюты и заключению торговых сделок по покупке оптовых партий товара. Задача этого времени сводится к тому, чтобы уберечь имеющиеся у вас финансовые ресурсы от растраты. Вторая половина дня благоприятствует творческой работе в коллективе единомышленников.

Скорпионы в первой половине дня могут столкнуться с задержками при выполнении текущих работ. В это время лучше воздержаться от подготовки отчетов и не планировать завершение работ, связанных с ремонтом и строительством. Вторая половина дня благоприятна для руководящих работников. Ждите хороших новостей из надежных источников. Можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.

Деловое свидание, запланированное Стрельцами в первой половине дня, может не состояться по независящим от вас причинам. Также в это время вы можете столкнуться с задержками в получении важной информации. Будьте осмотрительнее в контактах с незнакомыми людьми. Вторая половина дня благоприятствует планированию, учебе и научным исследованиям. Коллективный труд в составе творческой группы может оказаться очень эффективным.

Финансовое положение типичных Козерогов в первой половине дня может быть связано с нехваткой средств. Также в это время что-то или кто-то может помешать вам заработать крупную сумму денег. Может сорваться выгодный заказ. Вторая половина дня благоприятна для руководителей и менеджеров, занятых реформированием структуры управления. Можно делать кадровые перестановки.

Водолеям в первой половине дня рекомендуется по мере возможности дистанцироваться от начальства. Возможно, вы почувствуете усиление требований к выполнению плановых заданий. Либо рискуете попасть под проверку. Вторая половина дня благоприятствует развитию делового партнерства. Успешно развивается сотрудничество с иностранцами. Хорошо пойдет работа, связанная с индивидуальным обслуживанием клиентов.

В первой половине дня Рыбам рекомендуется усилить контроль над качеством своей работы и её соответствию нормам служебных инструкций. Дело в том, что в это время возрастает вероятность проверок, ревизий. Кроме того, допущенные ошибки могут привести к необходимости расходовать дополнительное время на их исправление. Вторая половина дня благоприятна для инженерного труда.