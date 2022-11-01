Любовный гороскоп на 2 ноября 2022 года - Рамблер/гороскопы

Любовный гороскоп на 2 ноября 2022 года

Овен

Этот день поможет Овнам преодолеть барьер в своих личных отношениях, но сомнения или негативные мысли пока не будут изжиты до конца. Не исключено, что с приближением ночи представителей знака вновь начнут посещать навязчивые тайные эмоции, или партнер вызовет их на продолжение приватного разговора.

Телец

В этот день звезды испытывают терпение влюбленных Тельцов и их пассий, не спеша убирать с их пути препятствия к приятному интимному общению. Чтобы вновь услышать голос любимого человека или увидеть его лицо, многим Тельцам придется дожидаться позднего вечера, а в некоторых случаях и глубокой ночи.

Близнецы

Близнецам день добавит уверенности в себе, но не стабильности и ясности в отношениях. С приближением ночи им придется стать более гибкими, чуткими и осмотрительными: возможна перемена планов или настроения, их воображение может задеть тайное интригующее известие или скрытый намек от партнера.

Рак

Влюбленным Ракам звезды намекают, что сегодня нет смысла бороться с препятствием на своем пути, с тем же успехом можно ломиться в закрытые двери. Гораздо разумнее набраться терпения и дождаться конца дня: приближение полуночи многое изменит. Ожидается всплеск чувств или надежд, приятное известие.

Лев

В этот день многим Львам не хватает сопереживания со стороны партнера и они испытывают соблазн восполнить нехватку эмоционального слияния «на стороне». Стоическое хладнокровие, которое они вынужденно демонстрируют утром, к ночи может смениться приливом сентиментальности или сексуальных фантазий.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит ждать быстрого развития событий в своей личной жизни. Новый приятный поворот событий ожидается лишь в самом конце дня. Именно в это время сложатся условия для романтической беседы или тайной встречи, причем любимый человек может сам выйти на связь.

Весы

Пока не настал вечер, влюбленных Весов защитит проверенный сценарий общения или сама обстановка, не располагающая к эксцессам. Многие Весы предпочтут (или будут вынуждены) контролировать свои страсти. А вот в конце дня они станут чувствительнее и в отношениях им будут просто необходимы эмоции.

Скорпион

Сегодня звезды обещают Скорпионам подвижки в делах сердечных ближе к ночи и гарантируют, что это будут приятные перемены. Многие Скорпионы получат известие от пассии или возможность выразить ей симпатии. Вновь обретут надежду на счастье Скорпионы, которые мечтали о восстановлении прежних чувств.

Стрелец

Стрельцам не стоит планировать на этот день свидание, если они мечтают об атмосфере тайны, интриги, доверия, ностальгии, повышенной страстности или романтичности: все это звезды обещают им лишь поздним вечером. Если есть возможность, проведите в обществе любимого человека ночь, а не дневные часы.

Козерог

Сегодня обстоятельства вынуждают Козерогов держать чувства под контролем, но к ночи их эмоции и тайные желания потребуют выхода. Все влюбленные представители этого знака в конце дня предпочтут отложить текущие дела, чтобы устроить свидание с любимым человеком, поговорить с ним или помечтать о нем.

Водолей

Сегодня Водолеи склонны действовать в любви по своим стандартам и могут быть слишком упрямыми. Им стоит дождаться позднего вечера: авторитарные и напористые Водолеи к концу дня станут более мягкими и гибкими, а стеснительным Водолеям наконец удастся расслабиться и отпустить на волю свои чувства.

Рыбы

Сегодня луч надежды блеснет на горизонте влюбленных Рыб ближе к полуночи. Именно в это время они поймут, что еще не все потеряно и источник их романтического вдохновения еще не иссяк. Многие Рыбы на волне романтичных переживаний предадутся мечтам или начнут обдумывать послание объекту своих чувств.