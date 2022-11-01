Пора задуматься о будущем — Гороскоп на 2 ноября 2022

8-9 лунные сутки. Этот день позволяет преодолеть негативные эмоции и взяться за дело.

8-9 лунные сутки . Этот день позволяет преодолеть негативные эмоции и взяться за дело. Луна в Водолее поможет держать фокус на будущем, сверяться с всеобщими правилами, планами и стандартами, мыслить коллективными категориями. Подходящий момент для инженерно-технических работ, деловых контактов, тренингов, разъездов. Не стоит откладывать плановые акции на вечер: начнутся проблемы с дисциплиной, темпом, качеством или концентрацией внимания. В конце дня могут наметиться приятные вести или контакты. Перед сном не помешает помечтать и расслабиться, предаться воспоминаниям, окунуться в поэзию или послушать музыку.

Овен

Сегодня Овнам лучше оставаться в русле действующих коллективных правил и социальных тенденций. День позволяет поработать одновременно и на собственное будущее, и на благо своего сообщества, например, профессионального. Многим Овнам удастся вновь пригодиться своей команде или друзьям в прежнем качестве, особенно в сфере деловых контактов и перевозок. Не стоит откладывать хлопоты на поздний вечер.

Телец

Сегодня большинство Тельцов вынуждено соблюдать правила, подчиняться долгу или считаться со знакомыми ограничениями. По этой причине может быть затруднено доверительное общение с симпатичными им людьми или выгодными партнерами. Тельцам, желающим возобновить приятный диалог, придется ждать позднего вечера: не исключено, что к ночи нужная персона сама напомнит им о себе и пригласит их к разговору.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам укреплять свои общие позиции, игнорируя мелочи. Этот день «дает добро» на плановые действия и позволяет заниматься тем, что у вас лучше всего получается. Возможно, это ваши прежние навыки, вновь востребованные обстоятельствами. Удачные сутки для демонстрации профессионального мастерства. К концу дня станут важнее детали, возможно ночное известие или совещание.

Рак

Сегодня многим Ракам будет необходимо держаться своей группы, следовать общим правилам, стандартам, инструкциям или формальностям. Это избавит их от лишних сюрпризов и поможет лучше ориентироваться в обстановке, но также в чем-то их ограничит. Ракам, ожидающим удачного случая, материальной или моральной поддержки, вестей издалека или нового прилива вдохновения, придется дождаться позднего вечера.

Лев

Сегодня Львам не стоит рассчитывать на истинное понимание. День помогает их формальному сотрудничеству с проверенными людьми, но мешает встретить настоящее сочувствие к своим проблемам. Неудивительно, если вечером они попытаются восполнить нехватку эмоционального ресурса, погрузятся в неприятные размышления, начнут задумываться о тайных каналах связи или сомнительных путях решения своих задач.

Дева

До наступления вечера Девам лучше заниматься исключительно рутиной в соответствии с графиком или инструкцией, пусть даже ради этого придется подавить чувства или отказаться от приятного общения. Ситуация дает прекрасный повод проявить мастерство, профессионализм, исполнительность или управленческие навыки. К ночи возможны новости или предложения, появится эмоциональный настрой на нужные контакты.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам положиться на обстоятельства: вплоть до вечера они останутся для них формально благоприятными. Большинство Весов будет защищено от проблем и сможет действовать в знакомом русле - например, по заранее разработанной и обкатанной программе. В конце дня может потребовать внимания самочувствие и измениться эмоциональный фон. Могут наметиться тайные совещания или расходы.

Скорпион

В этот день Скорпионам придется смириться с вынужденными ограничениями, подавить свои желания, сократить траты или умерить запросы. Возможно недопонимание со стороны друзей, коллег или близких. Наиболее впечатлительные представители знака способны впасть из-за этого в уныние. Не устраивающее их положение начнет меняться ближе к ночи, давая им надежду изложить свои мысли или выразить свои чувства.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам действовать не спеша, но и не откладывая намеченное. Не стоит тянуть с командировкой, деловым сотрудничеством, плановыми совместными работами, получением партнерской помощи и поддержки. В конце дня официальные контакты с внешним миром уступят место частной жизни и личным секретам, приватному общению с домочадцами, доверенными лицами или близкими по духу людьми.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам экономить ресурсы. Вместо их расходования желательно потрудиться на их укрепление и защиту - например, на совесть выполнить (или переработать) проект, сулящий прибыль. Этот день продуктивен при наличии системы и плана. К ночи любую работу лучше свернуть: перед сном не исключены новости, может появиться потребность в творчестве, любви, мечтах или приятном общении.

Водолей

Водолеи вплоть до вечера связаны обязательствами, формальностями или профессиональным долгом. Жесткие рамки могут и мотивировать их, и деморализовать. Это день успешной работы по знакомым стандартам, при условии, что преодолены негативные эмоции, навязчивые мысли, вредные привычки и комплексы. Вечером снизятся продуктивность и дисциплина, лучше расслабиться. К ночи возможны финансовые известия.

Рыбы

Пока не настал вечер, Рыбы сегодня чувствуют себя не слишком уютно. В течение дня они могут испытывать духовный дискомфорт, информационный или эмоциональный голод. Однако что-то поможет им не терять веру в лучшее, и ближе к ночи их надежды оправдаются. Они могут получить письмо, моральную поддержку или благой знак. У них может появиться вдохновение для литературного или музыкального творчества.