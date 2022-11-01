Астролог назвала четыре знака зодиака, которых ждут неудачи во время ретроградного Марса

Марс начал обратное движение с 30 октября. Астролог Людмила Митрохина назвала четыре знака зодиака, которые попали в немилость к Красной планете и в ближайшее время могут пройти через череду неудач.

Марс начал обратное движение с 30 октября. Астролог Людмила Митрохина назвала четыре знака зодиака, которые попали в немилость к Красной планете и в ближайшее время могут пройти через череду неудач.

Так, Овнам в ретроградный Марс предстоит выбрать, кому уделить больше внимания — близким или начальству. Карьера тех, кто выбрал первый вариант, повиснет на волоске.

Во избежание худшего астролог рекомендовала Овнам проявить честность как перед собой, так и перед окружающими и перестать выдумывать нелепые оправдания.

У Львов, продолжила эксперт по звездам, из-за ретроградного Марса все время будет ухудшаться настроение. Люди этого созвездия могут не справиться со своими эмоциями и сорваться на окружающих.

Красная планета «обожает конфликты» и в период своей активности старается продлить их, подчеркнула Митрохина. Она посоветовала Львам быть осторожными в личной жизни и побольше работать.

Скорпионов Красная планета подтолкнет к душевной трансформации. Представителям этого знака зодиака некоторое время не стоит затевать переезд, ремонт или покупать недвижимость, иначе их ждет разочарование.

У Тельцов же во время ретроградного Марса пострадают финансы. Они захотят потратить больше, чем заработали. Чтобы не попасть в долговую яму, астролог посоветовала им пересмотреть свой бюджет.

Ноябрь для представителей некоторых знаков зодиака станет месяцем, когда можно изменить свою жизнь. Кому звезды приготовили перемены в любви и работе, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.