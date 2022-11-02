Знаки Зодиака, среди которых чаще всего встречаются гении

Возможно, и вы есть в нашем списке Конечно, все гениальные люди рождаются с задатками, которые в дальнейшем помогают выделиться из толпы.

Возможно, и вы есть в нашем списке

Конечно, все гениальные люди рождаются с задатками, которые в дальнейшем помогают выделиться из толпы, однако, астрологи говорят, что сбрасывать со счетов дату рождения тоже не стоит. Мы решили выяснить, под какими знаками Зодиака чаще рождаются настоящие гении. Может, и ваш знак есть в нашем списке?

Один из самых практичных знаков. Среди Дев очень много перфекционистов, эти люди готовы работать буквально до потери сознания, главное, что им удается добиться такого результата, на который не способны другие. Это упорство помогает Деве максимально раскрыть свой талант. А еще Дева никогда не стесняется спросить о том, что ей не понятно или же уточнить какой-то момент, тем самым Дева постоянно находится в процессе обучения.

Довольно напористый знак, который способен добиваться своего не столько хитростью, сколько уверенностью, которой и заряжает всех остальных. Это прирожденные лидеры, родители маленьких Скорпионов замечают лидерские качества уже в детстве, когда их ребенок становится старостой в классе, готовит последний звонок, участвует в активной студенческой жизни, после чего уверенно идет по карьерной лестнице. За таким человеком хочется идти. Не зря среди мировых лидеров довольно много Скорпионов.

Настоящий «воздушный» знак. Нельзя сказать, что Близнецы всегда уверены в себе, однако их живой ум помогает налаживать контакт абсолютно с любым человеком. Кроме того, Близнецы очень любознательны с самого детства и стараются охватить не только общие знания, но и какие-то факты, которыми можно козырнуть в обществе. Близнец может много учиться и, что самое главное, умеет применять эти знания. Среди гениальных людей искусства много Близнецов, так как Близнец один из немногих знаков, который обладает умением быстро менять настроение, а это одно из основных качеств для хорошего актера, к примеру.