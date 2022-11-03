Фатальный коридор затмений — 2022: как себя вести каждому знаку зодиака

Если в последнее время мир и сходил с ума, то сейчас у него начались панические атаки. Всему виной осенний коридор затмений.

Если в последнее время мир и сходил с ума, то сейчас у него начались панические атаки. Всему виной осенний коридор затмений. Астролог Анна Артемьева рассказала об этом явлении и подготовила рекомендации для каждого знака зодиака.

Что такое коридор затмений

Это период между лунным и солнечным затмением. Явление происходит дважды в год и длится от двух до четырех недель. Зрелище эффектное: романтики могут наблюдать за процессом затмения в небе. Но есть и плохая новость: время наступает непростое. В этот период люди словно пересаживаются с уютного дивана на пороховую бочку и ждут развития событий. Про спокойствие придется забыть: затмения негативно влияют на психику, а тут еще образуется сочетание планет, из-за которого нервную систему качает из стороны в сторону.

Как проходит коридор затмений в ноябре 2022 года

Коридор стартовал 25 октября с солнечного затмения под покровительством Марса в Близнецах и Плутона в Козероге. Солнце находилось в Скорпионе. В переводе с астрологического языка на человеческий — это сочетание планет предрекает роковые события. Да-да, наступает время перемен, поэтому не провоцируйте вселенную, забудьте про авантюры и займитесь привычными делами. В таком режиме придется держаться до 8 ноября. В этот день наступит лунное затмение. Полюбоваться на него из России не получится, потому что на часах будет два часа дня. А вот жителям Южной Америки, Австралии, Канады и Мексики повезет больше: они увидят это явление во всей красе. Завидуем и переходим к астрологическим особенностям данного затмения.

Оно пройдет в знаке Тельца с Луной в Уране. В это время Хирон перейдет в Овна, а Венера будет в Скорпионе. Наступит время хаоса, риска и, к сожалению, ошибок. Мало кому удастся выйти сухим из воды, поэтому лучше расслабиться и довериться потоку: заниматься бытовыми вопросами, заботиться о близких и жить настоящим.

Что ожидает каждый знак зодиака в коридор затмений 2022 года

Овен

Вы решите, что отношения с партнером зашли в тупик. Переждите этот период, дальше будет легче. Да, сейчас ваша вторая половина немного не в себе, попробуйте ее успокоить: заварите ромашковый чай и, поверьте, после третьей кружки разговор пойдет продуктивнее.

Телец

Будьте аккуратнее в денежных вопросах. Постарайтесь закрыть финансовые хвосты и не вляпаться в новые кредиты. Давать в долг не советуем, как бы ни просили об этом знакомые. В свободное время займитесь своей нервной системой: закупите витаминов, зажгите свечи и почитайте хорошую литературу. Умоляем, только не новости!

Близнецы

У вас могут возникнуть проблемы с детьми: появятся мелкие ссоры, капризы и небольшие болячки. Уделяйте отпрыскам больше времени в начале дня, а затем делегируйте часть родительский обязанностей мужу или другим родственникам, пусть подключаются.

Рак

Пришло время надеть маску сначала на себя, а потом уже на домочадцев. В первую очередь подлатайте нервную систему: сходите на массаж, запишитесь к психологу и проверьте сердечно-сосудистую систему.

Лев

Вам явно не хватает заботы и понимания близких. Перефразируя детскую песню, дадим вам совет: поделитесь улыбкою своей, и она еще не раз ко Львам вернется. Про занятия спортом тоже не забывайте. Какой вы Лев без активного образа жизни?

Дева

Настает время конфликтов: даже самые мягкие и пушистые Девы внезапно превратятся в жестких и колючих барышень. Постарайтесь обойтись без лишних жертв. Разрешаем защищаться, но ни в коем случае не нападать первыми.

Весы

Вам будет сложнее остальных. Настраивайтесь на борьбу с внешними проблемами: приготовьте броню (здоровых пофигизм) и холодное оружие (острый язык, хватку и сильного адвоката). Помните, что один в поле не воин. Зовите на помощь остальных представителей звездного семейства, вместе справитесь!

Скорпион

Вам хочется не только завтраков в постель, но и обедов с ужинами. «Да и вообще, зачем вылезать из уютной кровати в этот хаос», — думаете вы. Не время впадать в спячку! У вас накопилось много недоброжелателей, усыпите лучше их бдительность и двигайтесь к своей цели.

Стрелец

В этот период вы захотите провернуть финансовые сделки. Знайте, это плохая идея. Отложите коммерческие предложения до лучших времен и займитесь здоровьем: проверьте опорно-двигательный аппарат. От конфликтов не спрятаться — возможны ссоры даже с близкими друзьями.

Козерог

Вы словно окажитесь на реалити-шоу «Офис»: недовольный начальник, вредные сотрудники и зрители с попкорном. Да-да, знакомые узнают о ваших проблемах на работе и захотят посмаковать подробности. Обойдутся! Держите рот на замке, тогда фанатов этого шоу будет меньше.

Водолей

Вам предстоит пройти обучение, но в нагрузку появится много новых обязанностей. Но вот беда, навигатора, который вывел бы вас из этого темного царства, пока не придумали. Как быть? Меньше проявляйте инициативу и обращайтесь за советом к опытным товарищам, должны помочь.

Рыбы

Займитесь собой: пройдите медицинское обследование (обязательно проверьте органы малого таза) и подкачайте психику (только без фанатизма). В противном случае вы так успокоитесь, что забудете про анализы и уйдете в отрыв.