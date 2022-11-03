Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Фатальный коридор затмений — 2022: как себя вести каждому знаку зодиака

3 ноября 2022ГороскопыSuper.ru

Если в последнее время мир и сходил с ума, то сейчас у него начались панические атаки. Всему виной осенний коридор затмений.

Фатальный коридор затмений — 2022: как себя вести каждому знаку зодиака
Фото: Super

Если в последнее время мир и сходил с ума, то сейчас у него начались панические атаки. Всему виной осенний коридор затмений. Астролог Анна Артемьева рассказала об этом явлении и подготовила рекомендации для каждого знака зодиака.

Что такое коридор затмений

Это период между лунным и солнечным затмением. Явление происходит дважды в год и длится от двух до четырех недель. Зрелище эффектное: романтики могут наблюдать за процессом затмения в небе. Но есть и плохая новость: время наступает непростое. В этот период люди словно пересаживаются с уютного дивана на пороховую бочку и ждут развития событий. Про спокойствие придется забыть: затмения негативно влияют на психику, а тут еще образуется сочетание планет, из-за которого нервную систему качает из стороны в сторону.

Как проходит коридор затмений в ноябре 2022 года

Коридор стартовал 25 октября с солнечного затмения под покровительством Марса в Близнецах и Плутона в Козероге. Солнце находилось в Скорпионе. В переводе с астрологического языка на человеческий — это сочетание планет предрекает роковые события. Да-да, наступает время перемен, поэтому не провоцируйте вселенную, забудьте про авантюры и займитесь привычными делами. В таком режиме придется держаться до 8 ноября. В этот день наступит лунное затмение. Полюбоваться на него из России не получится, потому что на часах будет два часа дня. А вот жителям Южной Америки, Австралии, Канады и Мексики повезет больше: они увидят это явление во всей красе. Завидуем и переходим к астрологическим особенностям данного затмения.

Оно пройдет в знаке Тельца с Луной в Уране. В это время Хирон перейдет в Овна, а Венера будет в Скорпионе. Наступит время хаоса, риска и, к сожалению, ошибок. Мало кому удастся выйти сухим из воды, поэтому лучше расслабиться и довериться потоку: заниматься бытовыми вопросами, заботиться о близких и жить настоящим.

Что ожидает каждый знак зодиака в коридор затмений 2022 года

Овен

Вы решите, что отношения с партнером зашли в тупик. Переждите этот период, дальше будет легче. Да, сейчас ваша вторая половина немного не в себе, попробуйте ее успокоить: заварите ромашковый чай и, поверьте, после третьей кружки разговор пойдет продуктивнее.

Телец

Будьте аккуратнее в денежных вопросах. Постарайтесь закрыть финансовые хвосты и не вляпаться в новые кредиты. Давать в долг не советуем, как бы ни просили об этом знакомые. В свободное время займитесь своей нервной системой: закупите витаминов, зажгите свечи и почитайте хорошую литературу. Умоляем, только не новости!

Близнецы

У вас могут возникнуть проблемы с детьми: появятся мелкие ссоры, капризы и небольшие болячки. Уделяйте отпрыскам больше времени в начале дня, а затем делегируйте часть родительский обязанностей мужу или другим родственникам, пусть подключаются.

Рак

Пришло время надеть маску сначала на себя, а потом уже на домочадцев. В первую очередь подлатайте нервную систему: сходите на массаж, запишитесь к психологу и проверьте сердечно-сосудистую систему.

Лев

Вам явно не хватает заботы и понимания близких. Перефразируя детскую песню, дадим вам совет: поделитесь улыбкою своей, и она еще не раз ко Львам вернется. Про занятия спортом тоже не забывайте. Какой вы Лев без активного образа жизни?

Дева

Настает время конфликтов: даже самые мягкие и пушистые Девы внезапно превратятся в жестких и колючих барышень. Постарайтесь обойтись без лишних жертв. Разрешаем защищаться, но ни в коем случае не нападать первыми.

Весы

Вам будет сложнее остальных. Настраивайтесь на борьбу с внешними проблемами: приготовьте броню (здоровых пофигизм) и холодное оружие (острый язык, хватку и сильного адвоката). Помните, что один в поле не воин. Зовите на помощь остальных представителей звездного семейства, вместе справитесь!

Скорпион

Вам хочется не только завтраков в постель, но и обедов с ужинами. «Да и вообще, зачем вылезать из уютной кровати в этот хаос», — думаете вы. Не время впадать в спячку! У вас накопилось много недоброжелателей, усыпите лучше их бдительность и двигайтесь к своей цели.

Стрелец

В этот период вы захотите провернуть финансовые сделки. Знайте, это плохая идея. Отложите коммерческие предложения до лучших времен и займитесь здоровьем: проверьте опорно-двигательный аппарат. От конфликтов не спрятаться — возможны ссоры даже с близкими друзьями.

Козерог

Вы словно окажитесь на реалити-шоу «Офис»: недовольный начальник, вредные сотрудники и зрители с попкорном. Да-да, знакомые узнают о ваших проблемах на работе и захотят посмаковать подробности. Обойдутся! Держите рот на замке, тогда фанатов этого шоу будет меньше.

Водолей

Вам предстоит пройти обучение, но в нагрузку появится много новых обязанностей. Но вот беда, навигатора, который вывел бы вас из этого темного царства, пока не придумали. Как быть? Меньше проявляйте инициативу и обращайтесь за советом к опытным товарищам, должны помочь.

Рыбы

Займитесь собой: пройдите медицинское обследование (обязательно проверьте органы малого таза) и подкачайте психику (только без фанатизма). В противном случае вы так успокоитесь, что забудете про анализы и уйдете в отрыв.

Super.ru: последние новостиДженнифер Энистон подает в суд на Брэда Питта и требует от него 100 миллионов долларовШэрон Стоун удалят опухоль после ошибочного диагноза76-летнюю Шер заметили на свидании с парнем вдвое моложе ее
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Знаки Зодиака, среди которых чаще всего встречаются гении
Нравится 1
Знаки Зодиака, среди которых чаще всего встречаются гении
Гороскопы
Как определить свой энергетический потенциал по дате рождения
Как определить свой энергетический потенциал по дате рождения
Зодиак
Знаки Зодиака, из которых получаются худшие водители
Знаки Зодиака, из которых получаются худшие водители
Народные приметы
Приметы и поверья на 3 ноября: чего нельзя делать в Иларионов день
Приметы и поверья на 3 ноября: чего нельзя делать в Иларионов день
Предсказания
ТОП-5 денежных примет, связанных с кошками
ТОП-5 денежных примет, связанных с кошками
Зодиак
Какие знаки зодиака будут под защитой высших сил до 2023 года
Какие знаки зодиака будут под защитой высших сил до 2023 года
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Лунный календарь
Лунное затмение: суть, как и когда происходит
Лунное затмение: суть, как и когда происходит
Зодиак
У каких знаков зодиака сбудутся все мечты в ноябре 2022 года
У каких знаков зодиака сбудутся все мечты в ноябре 2022 года
Народные приметы
Народные приметы на 3 ноября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Нравится 1
Народные приметы на 3 ноября 2022 года: что нельзя делать в этот день
[object Object][object Object]