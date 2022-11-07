Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Астрологи рассказали, в какой день ноября нужно загадывать желание

7 ноября 2022ГороскопыРИА "ФедералПресс"

Астрологи рассказали, что 8 ноября можно будет загадывать желания, потому что этот день обладает особой силой.

Астрологи рассказали, в какой день ноября нужно загадывать желание

В 11:00 по Москве будет лунное затмение, которое наделит день особенной силой. Каждый человек может загадать заветное желание, которое должно сбыться.

Однако 8 ноября нельзя высказывать негатив и оскорблять кого-то, потому что слова вернутся говорящему.

Астрологи советуют забыть зло и обиды, чтобы была возможность наполнять день только позитивом. Они предложили использовать разные практики для загадывания желаний. Например, можно налить стакан воды, нашептать туда свою заветную мечту, а после выпить жидкость.

Если же не хочется пить, то можно попробовать установить связь со Вселенной. Для этого нужно сосредоточиться и мысленно послать ей сигналы о мечте во время затмения, пишет Teleprogramma.pro.

РИА "ФедералПресс": последние новостиЧто такое денежное довольствие мобилизованных и кто еще его получитЮрист уведомил уехавших россиян о налоговых рискахКогда пенсионерам должны увеличить размер выплат
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Говорим о главном — любовный гороскоп на 8 ноября
Говорим о главном — любовный гороскоп на 8 ноября
Гороскопы
Оцениваем возможности реально — финансовый гороскоп на 8 ноября
Оцениваем возможности реально — финансовый гороскоп на 8 ноября
[object Object][object Object]