Астрологи рассказали, в какой день ноября нужно загадывать желание

Астрологи рассказали, что 8 ноября можно будет загадывать желания, потому что этот день обладает особой силой.

В 11:00 по Москве будет лунное затмение, которое наделит день особенной силой. Каждый человек может загадать заветное желание, которое должно сбыться.

Однако 8 ноября нельзя высказывать негатив и оскорблять кого-то, потому что слова вернутся говорящему.

Астрологи советуют забыть зло и обиды, чтобы была возможность наполнять день только позитивом. Они предложили использовать разные практики для загадывания желаний. Например, можно налить стакан воды, нашептать туда свою заветную мечту, а после выпить жидкость.

Если же не хочется пить, то можно попробовать установить связь со Вселенной. Для этого нужно сосредоточиться и мысленно послать ей сигналы о мечте во время затмения, пишет Teleprogramma.pro.