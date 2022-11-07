Оцениваем возможности реально — финансовый гороскоп на 8 ноября

Не стоит прыгать выше головы, оцениваем возможности реально.

Овны в этот день могут оказаться в плену собственных заблуждений относительно состояния дел в тех или иных вопросах. Поскольку сейчас вам может поступать ложная информация, необходимо проверять её на предмет достоверности. Будьте внимательнее в деловых контактах, поскольку вы можете сами что-то неправильно понять. Не лучшее время для перемен в карьере.

Представление типичных Тельцов о своем финансовом положении и уровне доходов может отличаться от того, что есть в реальности. Это может привести вас к ошибкам при планировании своего бюджета и вложений. Возможно, вам задержат денежный перевод в счет оплаты за ранее проделанную работу. Бизнесменам не следует торопиться расставаться со своими деньгами — инвестиции могут не оправдать ваших ожиданий.

У Близнецов в этот день может отсутствовать взаимопонимание с начальством. В связи с этим те или иные ваши инициативы могут быть неверно интерпретированы, и это может негативно отразиться на вашей репутации. Чем меньше у вас будет контактов с начальством, тем спокойнее пройдет день. Успешнее всего смогут поработать индивидуальные предприниматели.

Ракам в этот день следует быть осмотрительнее в любых делах. Возрастает вероятность разных проверок, ревизий, в том числе неявных наблюдений за вашей работой. Потому строго следите, чтобы исполнялись служебные инструкции. Также это не лучший день для рекламных мероприятий, проводимых консультантами сетевого маркетинга. От контактов с иностранцами сейчас лучше воздержаться.

Львам в этот день необходимо воздерживаться от поступков, которые могут нарушить стабильность в ваших делах. Возрастает вероятность технических сбоев и нештатных ситуаций из-за невнимательности и торопливости. Не следует делать то, что так или иначе повышает риски и способствует нестабильности. Возможно, вам не удастся довести до завершения начатые дела.

У Дев в этот день могут сложиться неблагоприятные внешние обстоятельства. Это относится к деловому партнерскому сотрудничеству и взаимоотношениям с начальством. От попыток проявить личную инициативу сейчас лучше воздержаться, поскольку вы рискуете столкнуться с серьезными препятствиями. При выполнении индивидуальных услуг могут возникнуть недоразумения с клиентами, которые могут пожаловаться начальству.

Деловая репутация Весов в этот день может пострадать. Это может быть связано с каким-то сложным профессиональным заданием, для эффективного выполнения которого вам может не хватить квалификации. Нарушение графика работы может быть связано с техническими сбоями и разногласиями в трудовом коллективе. У риелторов может сорваться уже согласованная к подписанию сделка.

Скорпионам не рекомендуется сегодня брать и давать деньги взаймы. Сейчас вы рискуете допустить ошибку при оценке рисков при финансовых вложениях. Крайне нежелательно вкладывать деньги в паевые инвестиционные фонды и заниматься обменом валюты. Деловые встречи могут не состояться по независящим от вас причинам. В целом нельзя полагаться на надежность деловых связей — данные вам обещания могут оказаться неисполненными.

Стрельцы в этот день могут столкнуться со случаями нарушения договорных обязательств. Это особенно относится к тем, кто занимается ремонтно-строительными услугами, выполняет коммунальные работы или подготавливает к подписанию сделки с недвижимостью. У строителей могут произойти простои в работе из-за того, что подрядчики не завезут своевременно строительные и отделочные материалы.

Козерогам не рекомендуется строить свои отношения с коллегами по трудовому коллективу, опираясь на личные симпатии и антипатии. Такой подход может привести вас к заблуждениям и разочарованию. Оценивайте людей только за их профессиональные качества и умение эффективно решать вопросы. Не позволяйте никому отвлекать вас от текущей работы разговорами на посторонние темы.

У Водолеев в этот день может быть много новых идей, однако это вовсе не означает, что вам удастся реализовать эти идеи. Дело в том, что сейчас вам сложно правильно оценить реальность и вы можете быть склонны к заблуждениям. Старайтесь фиксировать свои идеи, чтобы позже вернуться к их подробному рассмотрению. Также это не лучшее время для привлечения влиятельных покровителей к своим делам.

Рыбам в этот день не рекомендуется предпринимать инициативы по вопросам, связанным со строительством и подготовкой отчетной документации. Возможно, ваши планы закончить сегодня какую-то работу окажутся ошибочными, поскольку вам будет сложно оценить свои реальные возможности. Строители могут столкнуться с проблемами при попытке передать готовый объект заказчику — может быть выявлен брак в работе.