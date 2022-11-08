Снимаем стресс разговорами — гороскоп на 9 ноября

15-16 лунные сутки. Первая половина этого дня позволит завершить вчерашний сюжет - например, подвести итоги дискуссии или завершить платеж.

В это время важна практическая или чувственная сторона вопроса, ее подчеркнет Луна в Тельце. Смягчить часть проблем поможет прошлое. Решением обсуждаемой задачи может стать компенсация, безвозмездная помощь или благотворительность. Вечером переход Луны в знак Близнецов поможет снизить градус эмоций и зацикленность на некоторых темах. Наметится динамика в текущих делах, вернется интерес к плановым работам. Питая вернувшиеся надежды, важно не попасть целиком во власть иллюзий.

Сегодня у Овнов есть возможность уладить часть своих материальных проблем. Часто в этом им будут помогать не собственные усилия, а внешние обстоятельства. Возрастают шансы на получение компенсации, благотворительной помощи и на поступление средств из источников, связанных с прошлым. Нужные вещи или суммы могут найтись «в закромах». Вечер усилит общительность и мобильность, может назреть поездка.

Первая половина этого дня поможет Тельцам успокоиться, если они были взволнованы, и отдохнуть, если они нуждаются в небольшой перезагрузке. Это подходящее время для расслабления. Не бойтесь позволить себе чуть больше эмоций или удовольствий, чем обычно. С наступлением вечера станет легче включиться в деловой ритм. Можно смело откладывать на вечернее время все плановые дела, разъезды и контакты.

Утром многие Близнецы останутся зависимы от обстоятельств, и это может повергнуть их в уныние — особенно если они полны энергии и рвутся действовать. Звезды советуют набраться терпения и обещают, что с приближением вечера начнет появляться «второе дыхание». Оказаться на пике своих возможностей вряд ли удастся, однако сил явно станет больше, можно проявлять инициативу или продолжать плановые дела.

В первой половине этого дня Раки могут позволить себе пофантазировать о возможных вариантах будущего в одиночку или вместе со своими единомышленниками. Многие Раки будут руководствоваться при этом идеалистичными представлениями, но в их мечтах будет доля истины. Также будет время завершить вчерашние дискуссии или сделки. Вечером могут появиться новые хлопоты или пойти по новому кругу старые.

Первая половина этого дня вынудит Львов мыслить экономическими категориями. Возможно продолжение вчерашнего совещания или семейных переговоров. Даже с друзьями придется часто обсуждать материальные темы. Вероятно, придется работать с документами. С наступлением вечера звезды советуют сменить обстановку и добавить динамики — например, отправиться в командировку вместо пребывания дома или в офисе.

Первую половину этого дня Девы могут посвятить завершению вчерашних дел. В это время можно довести до конца или до логической паузы общение с друзьями, поездку, исследование или учебный процесс, а также имущественную или другую сделку. Наряду с практической может оказаться важна морально-этическая или духовная сторона дела. Вечер напомнит о чувстве долга и поможет настроиться на плановые работы.

В первой половине дня Весам не стоит выпускать из поля зрения комплекс материальных дел, особенно экстренных. В это время можно осмыслить вчерашние события, довести до конца работу над документами или платежные процедуры, решить хозяйственный или финансовый вопрос. К вечеру обстановка изменится, многим Весам удастся вернуться в свой «штатный режим» и настроиться на более размеренные занятия.

Скорпионы встретят сегодняшнее утро под влиянием вчерашних настроений. Возможно, они будут продолжать интересующий их разговор или обдумывать его итоги. Если не все прошло идеально, многие Скорпионы найдут для себя тайный источник утешения. Звезды советуют им не тратить всю свою энергию без остатка на подобные переживания, так как вечером может напомнить о себе срочное дело или трудная работа.

В первой половине дня обстоятельства могут вынудить Стрельцов решать свои рабочие и домашние проблемы по-новому. Не исключено, что им придется делать это в обстановке приватности, «по старой памяти», через старых знакомых или при помощи инструментов прошлого — например, семейных или земляческих связей. Но вечером, если нужна поддержка, лучше сделать ставку на официальное сотрудничество.

Для Козерогов этот день может начаться с возвращения их тайных надежд, воспоминаний или творческих фантазий, прилива любовных, дружеских или родительских чувств. Также у них будет время завершить важный разговор, покупку или исследование либо подумать над их итогами. Звезды советуют им провести первую половину дня в свободном режиме, а вечером вновь настроиться на прерванные плановые дела.

Водолеям сегодня не стоит возвращаться к плановым занятиям, пока они не довели до конца важное дело — например, не подвели черту под семейным совещанием, не заполнили нужные документы или не рассмотрели со всех сторон возможные последствия своего решения. Если причин для такой дотошности нет, звезды советуют взять паузу и включаться в привычный стандартный алгоритм своих дел с приходом вечера.

В первой половине этого дня Рыбы могут оказаться не слишком объективными в своей оценке ситуации. Возможно, ход событий вернет им былые надежды, заставит приукрасить положение дел, идеализировать друзей, завысить свои запросы или дополнить своими фантазиями полученные новости. Им важно вовремя очнуться от лишних иллюзий, иначе вечером они рискуют вновь вступить на опасный для себя старый путь.