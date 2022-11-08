Держимся в тени — финансовый гороскоп на 9 ноября

На работе сегодня не стоит высовываться — у босса не лучшее настроение.

Овнам в утренние часы не рекомендуется планировать деловые встречи и отправляться в деловые поездки. Возможны неожиданные происшествия, когда вам придется вносить коррективы в свои дела. Вам могут поступить ложные сведения, руководствуясь которыми, вы рискуете допустить серьезную ошибку. В конце дня вам может улыбнуться удача, и вы можете провернуть выгодную сделку.

Тельцам не рекомендуется подписывать финансовые документы в первой половине дня. Также не следует давать в долг деньги партнерам по бизнесу. В целом любая финансовая деятельность может быть связана с высоким риском понести убытки. Однако во второй половине дня усиливаются позитивные тенденции. Ваши доходы могут вырасти, особенно если вы работаете в сфере недвижимости.

Близнецам в первой половине дня будет сложнее находить взаимопонимание с коллегами и подчиненными. Постарайтесь не делать поспешных эмоциональных выводов, если коллеги будут выражать иное мнение. Вторая половина дня благоприятна для проведения деловых встреч. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей. Старайтесь вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов.

Ракам, работающим в ресторанном и гостиничном бизнесе, в первой половине дня следует быть внимательнее в расчетах с клиентами. Вас могут попытаться обмануть или предъявить вам необоснованные претензии. Это не лучшее время для спекулятивного бизнеса. Во второй половине дня и вечером могут вырасти ваши доходы от выполнения частных заказов и фриланса.

Львы, работающие в офисе, с утра могут часто сталкиваться со сбоями в работе компьютерной и офисной техники. Также вам могут мешать сосредоточиться на делах другие люди с посторонними вопросами. Не дайте никому себя отвлечь от работы. Вторая половина дня благоприятна для инициативного поведения. Вы сможете предвидеть события и действовать на опережение.

В первой половине дня Девам не рекомендуется записываться на прием к вышестоящему начальству. Также это не лучшее время для подачи докладных записок и предложений начальству – ваши инициативы могут оказаться непонятыми или не востребованными. Чем меньше контактов с начальством у вас будет, тем лучше пойдут дела. В конце дня удачное время для дополнительной подработки.

Весам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от слишком сложной работы. В это время вам может не хватить знаний, и это негативно отразится на вашей профессиональной репутации. Вы можете не справиться с поручениями начальства, и это может стать поводом для служебного расследования. В конце дня удачное время для учебы. Отдавайте предпочтение коллективным и факультативным занятиям.

Скорпионам в утренние часы будет трудно удержать себя от принятия поспешных решений. Излишне эмоциональный настрой может привести к опрометчивым поступкам. Если ваша работа связана с техникой, то не забывайте о мерах безопасности – возрастает вероятность мелкого производственного травматизма. В конце дня влиятельный человек может предложить вам новую работу.

Стрельцам в утренние часы не рекомендуется доверять деловым партнерам. Поведение людей, с которыми у вас установлены договорные отношения, может оказаться весьма непоследовательным и легкомысленным. Держите ситуацию под личным контролем. Во второй половине дня хорошо заниматься учебой и самообразованием. Контакты с иностранцами могут открыть для вас новые перспективы.

У Козерогов в начале дня может произойти спонтанная ссора в трудовом коллективе. Также в это время вы не застрахованы от сбоев в работе программного обеспечения в компьютере. Так или иначе отлаженный рабочий ритм может нарушиться. Вторая половина дня благоприятствует текущим делам. Быстрыми темпами идет наработка практических навыков в работе с техникой и инструментами.

Водолеям в первой половине дня не рекомендуется принимать участие в публичных мероприятиях и делать заявления рекламного характера. Подобными заявлениями вы рискуете нанести ущерб своей деловой репутации. В это время старайтесь держаться в тени. Вторая половина дня, напротив, благоприятствует участию в конкурсах, кастингах. Вы можете преуспеть в творческих профессиях.

У Рыб в первой половине дня неблагоприятное время для деловой переписки с контрагентами, живущими в других городах и странах. Контакты с иностранцами вряд ли будут вам полезными. Также не следует ввязываться в юридические разбирательства. Вторая половина дня благоприятствует текущим делам, особенно если эти дела связаны с ремонтом и строительством.