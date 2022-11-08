Спускаемся с неба на землю — любовный гороскоп на 9 ноября

Отмахиваемся от иллюзий и смотрим на отношения трезво.

В первой половине дня влюбленные Овны могут оставаться пассивными и инертными. Предприимчивым и темпераментным Овнам будет негде применить свою энергию, их романтические инициативы будут буксовать. Звезды советуют перенести свидание на вечернее время, когда появится больше простора для маневра.

Сегодня Тельцам не стоит форсировать события в личной жизни и пытаться проникнуть в мысли своего партнера. Это особенно желательно в первой половине дня, которая располагает к повышенной эмоциональности. Даже если состоялся значимый разговор, вечером попробуйте вести себя как ни в чем не бывало.

В первой половине этого дня любовная активность Близнецов может остаться без ответа или дать скромный результат. Однако звезды советуют им поддерживать контакт с любимым человеком, насколько позволяет сложившаяся ситуация. Лучшим временем для новой романтической инициативы сегодня окажется вечер.

Ракам звезды подсказывают, что сегодня для их романтических переживаний больше подходит первая половина дня. Если вчера сложился гармоничный контакт с объектом симпатий, можно еще немного продлить приятную совместную медитацию. На вечернее время полноценное новое свидание лучше не планировать.

Для влюбленных Львов этот день может начаться с зацикленности на очень важной для них теме, особенно если она горячо обсуждалась накануне. Первая половина дня — период повышенного упрямства и нервозности. Вечером полезно заняться совместным делом или активным хобби, чтобы развеяться и отвлечься.

Девам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит откладывать личные встречи на вечернее время. Наиболее романтичный настрой сулит первая половина этого дня и стоит его использовать, пока обстоятельства не свернули в новое русло. Не прекращайте раньше времени приятный разговор, поездку, свидание.

Для Весов этот день может начаться с продолжения любовных волнений, выбивающих их из накатанной знакомой колеи. Если что-то произвело на них впечатление, им не сразу удастся успокоиться и избавиться от навязчивых мыслеобразов. Вечер позволит им вернуться к стандартному сценарию общения с пассией.

Сегодня влюбленные Скорпионы под впечатлением важной встречи, значимого разговора, признания или предложения. Многие Скорпионы склонны приукрашивать события там, где они пошли вразрез с их тайными ожиданиями, и продолжать верить в чудо. Похоже, этот тот случай, когда «надежда умирает последней».

Сегодня утром Стрельцы могут придавать чересчур большое значение отдельным деталям своей любовной биографии, порой возводя смутное воспоминание в ранг суперважного события. Вечером у них будет возможность взглянуть на ситуацию чуть более объективно, главное, чтобы они захотели ею воспользоваться.

В первой половине этого дня многие Козероги будут настолько поглощены своей личной жизнью, что окажутся не в состоянии думать ни о чем другом. Их могут волновать воспоминания о прошлом романе или перипетии романа текущего. Звезды подсказывают, что с наступлением вечера чары любви для них ослабеют.

Сегодня Водолеям может потребоваться немало времени, чтобы осознать происходящее и расставить акценты в своей личной жизни. Возможно, вся первая половина дня уйдет у них на завершение разговора, оценку ситуации или принятие решения. Вечером у них вновь появится знакомая точка опоры в отношениях.

Сегодня утром влюбленные Рыбы не прочь расцветить приятные для себя события дополнительными красками. Возможен возврат прежних надежд и желаний, а с ними и некоторых иллюзий, ведущих на зыбкий путь. Звезды считают, что «мечтать не вредно», но опасно опираться на одни лишь мечты, особенно вечером.