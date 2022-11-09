Слушаем каждое слово — гороскоп на 10 ноября

16-17 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Близнецах обеспечат не только подвижность и ловкость в работе, но и рациональность, организованность, ответственность.

День хорош для планирования и уточнения приоритетов, проверки и профилактики техники, инструментария, снаряжения, маршрутов и транспортных средств. Если недочеты нельзя исправить сразу, найдется временное решение. События этих суток помогают менеджерам, инженерам, руководителям, программистам, информационным и дорожным службам. Желательно принять меры против вероятной путаницы, препятствий и хаоса — особенно там, где пока не улажены проблемы прошлого.

Сегодня звезды обещают Овнам продуктивные деловые поездки, но советуют лучше к ним готовиться. Не помешает заранее выверить путь и принять превентивные меры против возможных осложнений — особенно если путешествие рассчитано на несколько дней или пролегает через удаленные территории. Одна из хороших сторон этого дня — возможность совместить несколько задач, построив маршрут под собственные нужды.

Сегодня Тельцам лучше отказаться от импровизаций и экспериментов. Вместо этого стоит следовать известной программе, служебному долгу, системе правил или стандарту качества. Также звезды советуют отказаться от ставки на личные симпатии и ориентироваться на профессионализм. Этот день подходит для плановых акций, организационных мероприятий, проверки и контроля, помогает быть аккуратнее в тратах.

День дает Близнецам поле для действий и долю свободы, позволяя выбирать из доступных вариантов. Также он обеспечивает порядок и подстраховку. Не стоит откладывать плановые работы, поездки, тренировки и любые дела, требующие самодисциплины. Важно помнить, что сейчас легко свернуть на ложный путь, и чем он длиннее и извилистее, тем выше риски. Идеальное решение — четко заданные однодневные задачи.

Для Раков этот день может оказаться хлопотным, потребует ловких маневров. Многие Раки попадут в зависимость от навязанной им системы правил — однако им стоит помнить, что эта система не только задает им рамки и ограничивает их свободу, но и обеспечивает им эффективную поддержку. Часто это будут известные азы безопасности (например, дорожной или профессиональной), выработанные коллективным опытом.

Сегодня звезды советуют Львам выбирать официальные, но интересные и динамичные виды занятий, позволяющие совместить две или несколько целей — например, решение насущных деловых задач и параллельное расширение кругозора. Неплохой идеей будет вновь посетить любимый, но забытый маршрут или возродить элементы прежнего бизнеса. Не рекомендуется легкомыслие, не стоит игнорировать технику безопасности и системы защиты.

Сегодня звезды советуют Девам следовать долгу и расторопнее выполнять обязанности. В зависимости от ситуации важно быть умелым управленцем или исполнительным младшим персоналом. В любом случае не повредят дальновидность, организованность, безупречное профессиональное мастерство и готовность исправлять ошибки. Эти качества станут лучшей страховкой от возможных острых или сомнительных ситуаций.

В этот день Весы могут опереться на заранее разработанный план или на знакомый сценарий действий, на «закон и порядок». Не стоит откладывать запланированные акции, в том числе совместные (особенно если вы сотрудничаете с людьми издалека или с международными инстанциями). Если те или иные детали вызывают сомнение, звезды советуют прояснить их сегодня, иначе завтра может возникнуть путаница.

Сегодня Скорпионам пригодится организованность, деловитость, гибкость, подвижность. В любом деле, которым они заняты, их может ждать проверка на мастерство, ловкость или знание правил, а также на умение искать системные ошибки, признавать и исправлять их. Не станут исключением творческие проекты и личные отношения. Это подходящий день для отладки, проверки и профилактики систем безопасности.

Стрельцам не стоит пропускать этот день, если они хотят упрочить деловые партнерские отношения с людьми или организациями и оградить такие союзы от проблем — например, от повторного недопонимания, закулисных интриг или нечестных игр. Для этого им лучше не проявлять свою инициативу, а подстраиваться под чужую. Стоит избегать сомнительных маневров и соблюдать официальный регламент сотрудничества.

Для Козерогов этот день будет плодотворным, если они настроены на системный поиск ошибок в своих прежних делах или методах с целью искоренить проблему. При этом им важно помнить, что подобная задача не может быть решена в один миг. Обнаружение неполадок и примерное понимание их причины будет вполне достаточным основанием для того, чтобы похвалить себя или своих подчиненных за хорошую работу.

Сегодня Водолеям не стоит оставаться пассивными. Это прекрасный день для упрочнения их позиций, подтверждения мастерства, опыта и профессиональной квалификации. Он хорош для плановых работ, системных акций и тренингов, позволяет комбинировать и варьировать разные методы без ущерба для результата. Самое время продвинуться еще на шаг в долгом и важном деле, постепенно идущем к своему завершению.

Этот день Рыбам желательно потратить на выработку своего плана Б, особенно в профессиональных вопросах. Рыбам, занятым переустройством своего дома или бизнеса, не помешает составить точный план и выстроить приоритеты — особенно если назревает ремонт, строительство, переезд или оптимизация. Стоит перепроверить системы охраны и защиты — например, бытовой или авто-сигнализации.