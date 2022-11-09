Держимся подальше от сложных задач — финансовый гороскоп на 10 ноября

Сегодня не стоит браться за невыполнимые миссии — вряд ли мы доведем их до конца.

В первой половине дня Овнам не рекомендуется заниматься финансовыми спекуляциями на бирже. В это время вы рискуете допустить ошибку в оценке текущих ценовых трендов. Также это не лучшее время для финансовых заимствований. Вторая половина дня благоприятствует хлопотам, направленным на подготовку документов для получения ипотечного кредита. Успешно поработают строители и коммунальщики.

Тельцы в первой половине дня могут сталкиваться с нарушениями договорных обязательств, что может неблагоприятно отразиться на сроках выполнения запланированных работ. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от подписания договоров о сотрудничестве. Вторая половина дня благоприятна для деловых встреч и поездок. Удачно для торговых сделок.

Запланированная Близнецами на первую половину дня деловая встреча может не состояться по независящим от вас причинам. В это время лучше ограничить контакты. Следует внимательнее отнестись к поступающей информации — могут поступить ложные сведения. Вторая половина дня пройдет очень результативно. Вырастут ваши доходы, улучшатся отношения с коллегами и подчиненными.

Ракам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от принятия решений, связанных с инвестициями. Игра на фондовой и валютной бирже может привести вас к убыткам. Возрастают риски ошибок при проведении финансовых операций. Вместе с тем вторая половина дня благоприятствует творческой деятельности и свободной реализации деловых инициатив.

Инициативное поведение Львов в первой половине дня может быть связано с осложнениями. Возможно, вы сейчас не в состоянии предвидеть все последствия от тех или иных своих действий. Поэтому воздержитесь от поступков, имеющих необратимые последствия. Вторая половина дня может быть связана с ростом доходов от выполнения частных заказов, фриланса.

Девам в утренние часы рекомендуется более осмотрительно относиться к поступающей информации. В это время могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели и лучше отложить все сомнительные деловые встречи. Вторая половина дня может привести к появлению новых позитивных обстоятельств. Некоторые ваши планы могут исполниться сами собой без какого-либо вашего вмешательства.

Весам в утренние часы не рекомендуется заключать сделки на валютной и товарной бирже. Ваши оценки трендов могут оказаться ошибочными, и это может привести к убыткам. Вторая половина дня благоприятствует карьерному продвижению. Вы сможете успешно выполнить плановые задачи. Целеустремленный и методичный труд может привести к успеху.

Скорпионам в утренние часы рекомендуется строго исполнять все требования начальства. Несмотря на желание проявить инициативу, старайтесь сдерживать себя и воспитывать в себе исполнительскую дисциплину. В противном случае ваши инициативы могут стать наказуемыми. Вторая половина дня складывается исключительно удачно для профессионального обучения и для расширения географии бизнеса.

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется строже контролировать свои поступки, чтобы не выходить за рамки служебных инструкций. Не исключены внеплановые проверки, ревизии. Не дайте представителям фискальных властей поймать вас на нарушениях. Вторая половина дня позволит вам улучшить свое финансовое положение и расплатиться с долгами.

Утренние часы у Козерогов могут быть связаны с неожиданностями не совсем приятного свойства. Изменения обстоятельств могут заставить вас вносить коррективы в свои планы. Поэтому будьте готовы оперативно реагировать на изменение ситуации, чтобы минимизировать возможный ущерб. Вторая половина дня связана с позитивными переменами. Ждите хороших новостей от деловых партнеров.

Водолеям в первой половине дня не рекомендуется подписывать соглашения о сотрудничестве. У вас также могут возникнуть спорные ситуации с клиентами. Не забывайте о том, что клиент всегда прав. Вторая половина дня может быть связана с улучшением делового взаимодействия с коллегами и подчиненными. Основное внимание уделяйте текущим делам, чтобы не допускать отставания от графика работы.

Рыбам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от излишне сложной и трудоемкой работы, для которой требуется проявить глубокие профессиональные познания. Возможно, это станет дополнительным стимулом для профессиональной учебы. Вместе с тем во второй половине дня вы почувствуете в себе усиление творческого потенциала и готовность браться за самую сложную и новую для себя работу.