Что-то может пойти не так — любовный гороскоп на 10 ноября

Сегодня отношения под ударом, так что будьте осторожнее.

Сегодня Овны могут не опасаться потерять управление событиями и собственными эмоциями. Многие Овны будут весьма ловко рулить в своих отношениях с представителями другого пола (иногда буквально — находясь за рулем и выбирая стиль совместной поездки с полного согласия своего спутника или спутницы).

События этого дня вынуждают Тельцов держать свои чувства под контролем, а также быть дальновиднее, ничего не предпринимать без конкретного плана и прозрачной цели. Тельцам, настроенным на свободу, сентиментальность или увлекательную романтическую интригу, свидание на эти сутки лучше не планировать.

Сегодня влюбленные Близнецы не слишком свободны в своих маневрах — но они получают поддержку, которой им сейчас так не хватает и без которой они рискуют совершить в своей личной жизни ошибку. Близнецам, у которых на данный момент созрели важные планы, стоит привести их в исполнение, не откладывая.

Сегодня Ракам придется подчинить свои чувства и желания определенному сценарию, который им не всегда будет по душе. Попытка его проигнорировать приведет к не самому приятному результату. Если вы не готовы покорно следовать формальностям и условностям, вам лучше перенести свидание на другое время.

В этот день Львы могут не думать о сложных сторонах своей любовной ситуации — но им стоит помнить, что она пока не разрешена окончательно и подспудно дает о себе знать. Не делайте сегодня того, о чем могли бы пожалеть завтра, даже если вам кажется, что в своих романтических отношениях вы неуязвимы.

В этот день внимание Дев может оказаться поглощено работой и карьерой, из-за чего личная жизнь способна отойти на второй план. Однако мысленно все Девы будут со своими любимыми — важно лишь, чтобы те это знали. Если на вас обижаются, честно скажите, что скучаете, но заняты, не создавайте интригу.

Сегодня звезды советуют Весам не импровизировать в делах сердечных без необходимости и не отступать от проверенных стандартов в общении с представителями противоположного пола. Возможно, оно окажется немного формальным и сдержанным, зато вы будете наслаждаться уверенностью и ясностью ситуации.

В этот день звезды призывают влюбленных Скорпионов руководствоваться не чувствами и интуицией, а разумом и правилами. Не стоит закрывать глаза на ошибки и авантюры своего любовного прошлого. В сомнительной проблемной ситуации лучше заранее поставить себе преграды, уберегающие от новых искушений.

Сегодня звезды советуют Стрельцам считаться с привычками партнера и не навязывать ему свою линию поведения ни явно, ни тайно. Любая попытка манипуляции или напускания тумана сейчас способна сделать их любовные отношения уязвимыми, и именно им самим нужно стараться исключать сомнительные ситуации.

Сегодня Козероги дотошны, стремятся действовать системно и во всем ищут ясности. Не исключено, что свидание они будут планировать так же, как деловой процесс, а к любимому человеку будут относиться почти так же, как к своим сотрудникам. Не удивительно, если будет упущено самое главное — чувства.

В этот день Водолеи контролируют свои чувства. Многие Водолеи будут нечувствительны к попыткам ими манипулировать. Возможно, именно благодаря самообладанию они станут в отношениях лидерами. Издержкой их моральной силы будет панцирь сдержанности. Также они могут оказаться авторитарными и упрямыми.

Сегодня звезды намекают влюбленным Рыбам на важность тайной поддержки и путей отступления на случай, если что-то в их романе пойдет не так. Самое время проверить свою связь с реальностью — особенно если планируется романтическое путешествие или переезд к любимому человеку в чужие далекие края.