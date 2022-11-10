Звезды против экспериментов — финансовый гороскоп на 11 ноября

Сегодня не стоит тестировать что-либо или рисковать — ни к чему хорошему это не приведет.

Это достаточно непростой день для Овнов, которым приходится постоянно контактировать с начальством. Возможно, вам будут высказывать замечания относительно качества работы и сроков исполнения заданий. Не пытайтесь вступать в споры с начальством, даже если вам выдвинуты несправедливые обвинения. Убедить начальство в своей правоте сейчас проблематично. Наиболее важные дела лучше отложить на конец рабочего дня.

У Тельцов в этот день может сложиться напряженная ситуация с деловыми контактами. Запланированные встречи могут неожиданно сорваться, и это может негативно отразиться на прочности ваших деловых связей. Другая проблемная тема может быть связана с недостаточно высоким уровнем квалификации. Вы можете не успеть подготовиться к сдаче экзаменов по переаттестации.

Близнецы в этот день могут понести убытки, если попытаются сделать финансовые инвестиции в коллективные проекты. Старайтесь не предпринимать действий, которые могли бы повысить уровень финансового риска. Например, нежелательно брать и давать деньги взаймы. Также нежелательно совершать поступки, которые могут иметь необратимые последствия.

Личные инициативы Раков в этот день могут натолкнуться на серьезные препятствия. Не следует рассчитывать на поддержку со стороны начальства и деловых партнеров. Внешние обстоятельства могут сложиться в неблагоприятном для вас русле. Поэтому вы можете часто сталкиваться с препятствиями. При обслуживании клиентов будьте внимательнее – возможны жалобы начальству на качество обслуживания.

Для профессиональной деятельности Львов сегодня очень важно быть уверенными в целесообразности тех или иных своих действий. Возможно, вам придется выслушать критические замечания от коллег, которые могут посеять «зерно сомнения» в ваши намерения. При недостаточной уверенности в себе и своих поступках лучше воздержаться от активных действий, дабы не допустить ошибку.

Традиционная профессиональная деятельность Дев сегодня пройдет вполне благополучно. Однако вы можете столкнуться с серьезными осложнениями, как только попытаетесь что-то усовершенствовать или применить новые технологии, в которых у вас нет достаточного опыта. Старайтесь руководствоваться правилом о том, чтобы не трогать то, что и так пока хорошо работает.

Непростой день ожидает Весов, занимающих руководящие должности. Воздержитесь от принятия важных управленческих решений, если они продиктованы эмоциональным импульсом. Внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно, и это может заставить вас прилагать больше усилий. Не следует полагаться на надежность деловых партнеров. Следите за тем, чтобы выполнялись договорные отношения.

Скорпионам в этот день может поступать много информации. Однако большая часть поступающих сведений может лишь отвлекать вас от дел и не принесет никакой пользы. Будьте разборчивее в деловых контактах. Научитесь быстро фильтровать все ненужное и вредное. Не следует планировать проведение деловых знакомств, если эти знакомства можно отложить на другой день.

Стрельцам в этот день могут предложить вложить деньги в рискованный спекулятивный проект, обещая быструю окупаемость и высокую прибыль. Однако не торопитесь соглашаться, отложите принятие таких важных решений, чтобы лучше разобраться. Сейчас не лучшее время для игры на бирже. Обмен валюты в этот день может оказаться для вас невыгодным.

У Козерогов сегодня напряженное время для развития делового партнерского сотрудничества. При ведении переговоров потенциальные контрагенты могут внезапно отказаться от ранее достигнутых договоренностей. Бизнесмены могут отметить нарушение договоренностей со стороны деловых партнеров. И это может затормозить сроки реализации проектов. Осложняются дела у строителей и риелторов.

У Водолеев в этот день могут сложиться нестабильные и нервные отношения в трудовом коллективе. Это особенно относится к взаимоотношениям с теми коллегами, к которым у вас есть личная неприязнь. Старайтесь сдерживать свои эмоциональные реакции и не высказывать критических замечаний. Следует дистанцироваться от контактов с людьми, которые вызывают у вас чувство раздражения.

Рыбам в этот день рекомендуется воздерживаться от начала новых дел и тестирования новых методов работы. Это особенно относится к тем, кто работает на сложной компьютерной и электронной технике. В конце дня и вечером хорошее время для учебы и деловой переписки. Бизнесменам рекомендуется активнее взаимодействовать с партнерами из других регионов и из других стран.