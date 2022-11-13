Романтические настроения заведут в тупик — любовный гороскоп на 14-20 ноября

На этой неделе стоит быть осторожнее в любви.

На этой неделе события в личной жизни Овнов развиваются быстро и в лучшую сторону. Даже если в начале недели их что-то смутит, в ее конце возрастет их уверенность в партнере или в своей способности найти счастье. Возможны приятные известия издалека. Свободным Овнам пора расширить область поиска.

На этой неделе романтические отношения Тельцов перейдут в другую фазу. При этом у них будет все необходимое для того, чтобы совершить переход вместе и в полном согласии, а не будучи поставленными перед фактом. В некоторых случаях Тельцы перестроятся на новый лад даже быстрее, чем их возлюбленные.

Близнецам, заинтересованным в продолжении отношений, достаточно подождать середины этой недели. В это время объект их симпатий активизируется, возрастет вероятность получить комплимент, привет издалека, приятное предложение. Многие Близнецы начнут интригующий диалог с привлекающим их человеком.

К концу этой недели в любовных делах Раков что-то изменится. Смена акцентов не обязательно станет для них судьбоносной, но будет весьма ощутимой. Многим Ракам перемены покажутся интересными и забавными. Больше прочих оживятся Раки, жаждущие в любви разнообразия: они начнут получать его в избытке.

В середине этой недели Львы могут рассчитывать на приятный поворот в личной жизни, порой весьма романтичный. Им важно не опережать события в период с понедельника по среду: если в это время они поддадутся импульсу и проявят инициативу - например, отправят письмо - их будет ждать неудача или тупик.

Эту неделю влюбленным Девам желательно начать с подведения итогов и укрепления в своих решениях, если таковые недавно были приняты. Вторая половина недели развернет их мысли в новую сторону, не всегда для них удачную - например, они могут стать более рассеянными, внушаемыми и непоследовательными.

На этой неделе звезды несут влюбленным Весам хорошие новости - но предупреждают, что приятный поворот событий возможен не сразу. Многие Весы заметят отчетливые перемены в середине недели, а полную уверенность почувствуют лишь в воскресенье. Все может изменить письмо, совместная учеба или поездка.

Влюбленным Скорпионам звезды подсказывают, что окончательно расставить акценты в своей личной жизни им желательно в понедельник. В течение недели жизнь начнет настойчиво предлагать новые ритмы любовной игры, увлекательные, но не всегда выгодные. Расстановка приоритетов поможет не сбиться с пути.

В течение этой недели влюбленных Стрельцов настигнут приятные перемены - например, возрастет их общительность или привлекательность - и они заранее решат, что все идет как по маслу. Звезды намекают, что сейчас все не так просто, легко встать на путь иллюзий. Лучший день для свидания - воскресенье.

В начале этой недели Козероги будут уверены, что держат свою личную жизнь под контролем. У них не будет ни малейшего желания отказываться от выстраданного решения в этой сфере. Но по мере развития событий их несгибаемость может оказаться под вопросом. Возможно, причиной станет известие издалека.

Первые дни этой недели будут окрашены для влюбленных Водолеев негативными эмоциями. Не исключается уныние, чувство безнадежности или тупиковое решение, которое уже ни к чему не ведет. Однако положение начнет выправляться, и к воскресенью настроение многих Водолеев окажется, как минимум, стабильным.

На этой неделе жизнь начнет искушать влюбленных Рыб новыми приятными надеждами. Им стоит следить, чтобы романтичные настроения не завели их в тупик: из него им будет нелегко выбраться без психологического, морального, репутационного или иного ущерба. Ожидается перемена в романе с человеком издалека.