О себе напомнят прежние проблемы — любовный гороскоп на 11 ноября

Сегодня в отношениях будет непросто — прошлое начнет подкидывать неприятности.

В этот день влюбленные Овны способны сами подпортить себе отношения своей непоследовательностью и вспыльчивостью. Многие Овны могут нервничать из-за столкновения с незавершенными сюжетами своей жизни. Желательно воздержаться от любовной инициативы, активной переписки, романтических прогулок и путешествий.

Сегодня Тельцы могут столкнуться с повышенной нервозностью своих возлюбленных. Даже прочные взаимные симпатии и заключенные договоренности могут не уберечь их роман от ряда осложнений. Многие представители знака рискуют оказаться в невольной зависимости от своих чувств и романтических отношений.

Сегодня влюбленные Близнецы живут в стрессовом ритме. Они могут запутаться в паутине своих или чужих прошлых поступков, а в итоге совершить промах или превысить свои полномочия в отношениях. Любые шаги, предпринятые в этот день в сфере личной жизни, им позже придется пересмотреть или отменить.

Обстоятельства этого дня к влюбленным Ракам не очень дружелюбны. Высока вероятность переноса или отмены планов, а также повышенного уровня тревожности и «бега по кругу» в каких-то значимых для них вопросах — например, постоянных осечек при попытке отправить любимому человеку срочное сообщение.

Сегодня общая эмоциональная атмосфера способна обострить чувствительность Львов. Не исключены моменты сомнений и дезориентации. Зоной риска или источником беспокойства для большинства Львов станут незавершенные интимные отношения — особенно те, что были завязаны в прошлом, втайне или вдали от дома.

В этот день судьба испытывает Дев на прочность — и если к другим жизненным неурядицам у них добавятся проблемы в личной жизни, они рискуют окончательно пасть духом. Звезды советуют не проявлять сегодня любовную инициативу и ни под каким предлогом не идти на обострение отношений с тем, кто дорог.

Сегодня положение Весов в отношениях с представителями противоположного пола будет устойчивее, если они не находятся от них в зависимости по мелочам — например, не ждут от них решения всех своих житейских проблем. Плечо партнера в эти сутки может быть шаткой опорой, особенно в романе за рубежом.

Для влюбленных Скорпионов этот день может быть отмечен стрессом, авантюрой или настигшей их расплатой за прежние ошибки. Если ими не выучен какой-то важный урок в любви, он напомнит о себе снова. Им стоит быть внимательнее, так как сейчас велика вероятность по инерции «наступить на старые грабли».

Сегодня Стрельцы могут оказаться в своих личных отношениях на грани размолвки или неприглядной истории. Возможно, у них появится искушение снова окунуться в прежние чувства и связанные с ними психологические игры. Звезды советуют не поддаваться таким желаниям, так как они могут завести в ловушку.

Сегодня любовные планы Козерогов могут натолкнуться не на психологические, а на чисто технические препятствия. Им стоит помнить, что загадочные неполадки могут возникнуть в любой момент и тщательно продуманная программа свидания от них не убережет. Лучше не бороться с судьбой и отложить встречу.

Сегодня что-то мешает спокойствию влюбленных Водолеев. У их правильных действий могут появиться нежелательные побочные эффекты. Водолеям, которых в целом устраивает положение их дел, звезды советуют не искушать судьбу и не пытаться вносить в ситуацию улучшения: в эти сутки лучшее — враг хорошего.

В этот день звезды не советуют Рыбам вести себя в любовных отношениях легкомысленно. Не стоит всецело полагаться на свою интуицию и удачу, а также на обещания партнера: те или иные роковые обстоятельства могут усложнить и обострить ситуацию. В давних романах могут напомнить о себе прежние проблемы.